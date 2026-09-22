Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, se va întâlni la New York cu Donald Trump, cu o zi înainte ca președintele american să-l primească pe Xi Jinping la Washington. Pe agenda discuțiilor se află presiunile economice și de securitate exercitate de China, dar și angajamentele SUA față de Japonia și regiunea Indo-Pacifică. Tokio încearcă în paralel să mențină deschis dialogul cu Beijingul, în pofida tensiunilor provocate de declarațiile lui Takaichi privind Taiwanul, anunță The New York Times.

Japonia încearcă să obțină sprijinul Statelor Unite pentru a tempera presiunile economice și de securitate exercitate de China, în timp ce caută, în paralel, să reducă tensiunile cu Beijingul.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, se va întâlni marți cu președintele american Donald Trump la New York, iar tensiunile cu China se vor afla probabil printre principalele subiecte ale discuțiilor.

De aproape un an, China a orchestrat o campanie dură împotriva Japoniei, ca represalii pentru o declarație făcută de Takaichi în apărarea Taiwanului.

Takaichi, o critică de lungă durată a Beijingului, este așteptată să își exprime îngrijorarea față de Trump cu privire la măsurile economice și de securitate din ce în ce mai agresive ale Chinei, potrivit a două persoane familiarizate cu planurile sale. Printre măsurile care provoacă îngrijorare se numără restricțiile privind exportul de minerale de pământuri rare.

Takaichi urmează, de asemenea, să sublinieze dorința Japoniei de a reduce tensiunile cu China, au afirmat sursele citate.

Întâlnirea dintre Trump și Takaichi, care va avea loc în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, se desfășoară cu o zi înainte ca președintele american să-l primească pe liderul Chinei, Xi Jinping, pentru o vizită de stat la Washington.

Takaichi rămâne concentrată pe convingerea lui Trump să mențină angajamentele de securitate ale Statelor Unite în Asia de Est, inclusiv în ceea ce privește cei peste 50.000 de militari americani staționați în Japonia.

Kenneth R. Weinstein, președintele secției de studii japoneze din cadrul Hudson Institute, un think tank din Washington, a declarat că Takaichi are o relație strânsă cu Trump și că probabil va încerca să reafirme alianța dintre Japonia și SUA ca un tampon împotriva lui Xi.

„Ea dorește ca președintele Trump să transmită un semnal clar către Xi Jinping că nu există divergențe între SUA și Japonia cu privire la o serie de chestiuni critice”, a spus el.

Disputa privind Taiwanul

China și Japonia se află în conflict încă din noiembrie, când Takaichi a declarat că Japonia ar putea interveni militar în cazul în care China ar ataca Taiwanul, o democrație autonomă pe care Beijingul o consideră parte a teritoriului său.

Beijingul a declanșat un val de represalii. China a restricționat importurile de fructe de mare din Japonia, a descurajat turismul către această țară și a limitat exportul de minerale esențiale către Japonia. De asemenea, oficialii chinezi au întrerupt canalele diplomatice cu Tokio.

Presiunea economică s-a intensificat în ultimele luni. Turismul din China a înregistrat o scădere bruscă, numărul turiștilor chinezi ajunși în Japonia diminuându-se cu 59% în august față de aceeași perioadă a anului precedent.

În același timp, Beijingul a restricționat și mai mult exportul de minerale de pământuri rare utilizate într-o serie de tehnologii esențiale.

Conform datelor vamale chineze, în luna iulie China a exportat către Japonia 122 de tone de magneți din pământuri rare, cu 52% mai puțin decât în aceeași lună a anului precedent. În august, exporturile Chinei de magneți din pământuri rare către Japonia au înregistrat o scădere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Tokyo încearcă să reia dialogul cu Beijingul

În ultimele luni, guvernul condus de Takaichi a încercat să reia dialogul cu China, trimițând la Beijing delegații formate din parlamentari și lideri din mediul de afaceri.

Aceste vizite au dus la discuții directe și sincere. În cadrul unei întâlniri recente de la Beijing, oficialii chinezi i-au bombardat pe oaspeții japonezi cu întrebări despre planurile lui Takaichi de consolidare a forțelor armate ale Japoniei și au întrebat dacă acest demers are drept scop pregătirea pentru apărarea Taiwanului, potrivit unui parlamentar japonez care a participat la întâlnire.

Parlamentarul a cerut ca identitatea sa să nu fie dezvăluită, întrucât întâlnirea a fost privată.

În timpul unei alte vizite recente, Masahiro Komura, parlamentar japonez și membru al Partidului Liberal Democrat aflat la guvernare, i-a presat pe omologii săi chinezi cu privire la restricțiile la export și la recenta reținere a unor cetățeni japonezi sub acuzația de contrabandă.

Întrebat într-un interviu dacă discuțiile au dus la vreo evoluție semnificativă, Komura a glumit, spunând că faptul că niciun parlamentar japonez nu a fost reținut în China în timpul vizitei este un semn pozitiv.

„Prioritatea principală este menținerea relațiilor diplomatice”, a spus el. „Fără comunicare între cele două țări, ambele părți vor deveni foarte sceptice, iar situația negativă se va agrava.”

Beijingul cere retragerea declarațiilor despre Taiwan

Oficialii chinezi au folosit recentele vizite ale parlamentarilor japonezi ca pe o ocazie de a-și sublinia nemulțumirea față de Takaichi. În cadrul discuțiilor private, aceștia au rămas concentrați asupra remarcii lui Takaichi referitoare la Taiwan, potrivit participanților japonezi la întâlniri, și i-au cerut să-și retragă afirmația.

Ministrul adjunct al afacerilor externe al Chinei, Liu Bin, a ținut o prelegere unui grup de parlamentari japonezi cu ocazia întâlnirii de săptămâna trecută.

El a afirmat că „declarațiile și acțiunile eronate” ale lui Takaichi constituie principalul obstacol și că Japonia ar trebui „să demonstreze, prin acțiuni concrete, că este demnă de încrederea vecinilor săi asiatici”.

În cadrul unei întâlniri cu o altă delegație japoneză, la sfârșitul lunii august, Lu Kang, șef adjunct al Departamentului Internațional al Partidului Comunist Chinez, a declarat că „relațiile dintre China și Japonia se confruntă cu dificultăți grave, iar cauzele fundamentale sunt clare”.

Consilierii lui Takaichi afirmă că aceasta nu intenționează să-și retragă declarațiile, având în vedere istoricul său îndelungat de susținere a Taiwanului și îngrijorarea generalizată a opiniei publice japoneze față de China.

Takaichi și Xi urmează să se întâlnească din nou în noiembrie, cu ocazia reuniunii Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen.

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Niciuna dintre părți nu a comentat încă dacă cei doi lideri își vor rezerva timp pentru o întâlnire față în față.

Lian Degui, directorul Centrului de Studii Japoneze de la Universitatea de Studii Internaționale din Shanghai, a declarat că recentele întâlniri dintre oficialii chinezi și japonezi au arătat că există potențialul de a repara relațiile, în funcție de mesajele transmise de administrația lui Takaichi.

„Dacă China consideră atitudinea acceptabilă, atunci relațiile dintre Japonia și China pot trece la următoarea etapă de îmbunătățire”, a spus Lian. „Condiția prealabilă pentru îmbunătățirea relațiilor este ca guvernul japonez să-și recunoască greșeala.”

Agenda întâlnirii Takaichi-Trump

Lipsa unui intermediar de încredere între cele două părți reprezintă un alt obstacol, au afirmat analiștii. Sub conducerea lui Takaichi, Partidul Liberal Democrat, aflat la putere, a pierdut sprijinul partidului Komeito, fostul său principal partener de coaliție, care servise drept canal de comunicare cu China.

„Ceea ce lipsește”, a declarat Chen Hong, directorul Centrului de Studii Asia-Pacific de la Universitatea Normală din China de Est din Shanghai, „este o persoană care să fie luată în serios de Beijing și care să poată influența cu adevărat procesul decizional al lui Takaichi”.

La New York, Takaichi și Trump au o agendă încărcată, care include chestiuni legate de comerț, apărare și problemele valutare ale Japoniei. Se așteaptă ca Takaichi să sublinieze eforturile Japoniei de a-și îndeplini promisiunea de a investi 550 de miliarde de dolari în Statele Unite, parte a unui acord comercial încheiat cu administrația Trump anul trecut.

Japonia a urmărit cu îngrijorare modul în care Trump a exercitat presiuni în ultimele săptămâni asupra unor aliați, precum Coreea de Sud, pentru a oferi sprijin în războiul din Iran. Takaichi pare dornică să evite o situație similară.

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Takaichi se confruntă, de asemenea, cu presiuni pe plan intern pentru a-l întreba pe Trump despre recenta decizie a administrației sale de a-l sancționa pe președintele Curții Penale Internaționale, Tomoko Akane, o judecătoare japoneză.

Decizia a stârnit o profundă indignare în Japonia, iar Takaichi a calificat-o drept „foarte regretabilă”.

Nu este clar dacă Trump dorește să se implice și mai mult în disputa dintre China și Japonia, deși a promis anterior că îi va „lăuda Japonia” lui Xi. Weinstein, expertul citat anterior, a afirmat că este puțin probabil ca Trump să-i ceară lui Xi să „reducă presiunea” asupra Japoniei.

„Cel mai bun lucru pe care îl poate face președintele”, a spus el, „este să continue să transmită semnalul - prin consultări regulate cu prim-ministrul Takaichi - că alianța SUA-Japonia este esențială pentru Statele Unite, Japonia și regiunea Indo-Pacifică.”

Editor : C.A.