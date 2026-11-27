China organizează timp de mai multe săptămâni un exerciţiu de debarcare amfibie în provincia sa de coastă aflată faţă în faţă cu insula Taiwan, testând o nouă metodă de a aduce trupele pe ţărm prin conectarea de nave civile într-un fel de pod plutitor improvizat, potrivit imaginilor din satelit şi unui raport de cercetare, informează Reuters.

China consideră Taiwanul guvernat democratic drept propriul său teritoriu în pofida respingerii de către Taipei a revendicărilor de suveranitate exprimate de Beijing şi nu a renunţat niciodată la posibilitatea utilizării forţei pentru a-l aduce sub controlul său.

Exerciţiul desfăşurat în Golful Dacheng din provincia Fujian, în sud-estul Chinei, a fost observat pentru prima dată pe 1 noiembrie, potrivit imaginilor prin satelit şi unui raport al companiei de date geospaţiale ingeniSPACE analizat de Reuters.

„Armata Populară de Eliberare părea să repete metode mai greu de depistat pentru a oferi sprijin logistic forţelor ce ar putea fi implicate într-un scenariu de invazie a primului lanţ de insule”, a spus Jason Wang, directorul operaţional al companiei.

„Folosirea navelor civile pentru a facilita transportul de echipamente grele şi materiale din ape mai adânci creează locaţii suplimentare pe care le pot folosi de-a lungul coastei Taiwanului”, a adăugat Wang.

Informat despre exerciţiul din Golful Dacheng aflat la doar 280 km de insula principală a Taiwanului, un oficial de securitate cu experienţă care a dorit să îşi păstreze anonimatul a confirmat că acesta era încă în desfăşurare vineri, dar nu a făcut nicio legătură directă cu alegerile locale programate pentru ziua următoare în Taiwan.

Un pod plutitor de 800 de metri, improvizat din nave civile

Analiza imaginilor din perioada 1-16 noiembrie a arătat că navele au făcut manevre prin golf, formând şi demontând un pod plutitor de aproximativ 800 de metri lungime, o activitate observată şi în imaginile furnizorilor comerciali Vantor şi Planet Labs.

Au participat opt nave civile, patru barje, două semi-submersibile şi două propulsate, împreună cu patru ambarcaţiuni de debarcare, precum şi nave de suport mai mici şi nave ale marinei chineze în apropiere, potrivit ingeniSPACE.

Nu a fost observat niciun echipament special destinat construirii de poduri, ceea ce sugerează că armata chineză ar putea perfecţiona utilizarea resurselor maritime civile existente pentru a improviza infrastructura de debarcare într-un scenariu de luptă, potrivit informaţiilor şi raportului ingeniSPACE.

Oficialul de securitate a confirmat detaliile raportului ingeniSPACE. Exerciţiul a fost conceput pentru a „practica capturarea rapidă a insulelor mici” şi a fost „foarte ţintit” către situaţii neprevăzute de-a lungul primului şir de insule, arcul de insule ce se întinde de la Japonia prin Taiwan şi Filipine, a spus acesta.

Se pare că manevrele fac parte din „Exerciţiul Strategic Militar Complet” din acest an al armatei chineze şi este unul de rutină, dar a avut loc mai târziu decât în anii precedenţi, a adăugat oficialul. Antrenamentul său a fost „perfect legitim şi rezonabil”, a răspuns acesta joi, când a fost întrebat despre recentele manevre militare din regiune.

Între inovație și fantezie: Limitele noilor tactici militare ale Chinei

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că este conştient de activitatea militară chineză din Golful Dacheng, inclusiv de folosirea navelor civile în exerciţii, şi că analizează implicaţiile pentru securitatea din Strâmtoarea Taiwan şi pacea din regiune.

Se pare că China îşi perfecţionează constant exerciţiile de coastă, au spus ataşaţi militari din Asia, iar acest tip de manevre reflectă amploarea sarcinii de a încerca o debarcare amfibie peste o întindere de apă atât de largă cum este Strâmtoarea Taiwan.

Exerciţiile se desfăşoară lângă insula Dongshan, vizitată de preşedintele chinez Xi Jinping în 2024 şi locul unei faimoase victorii din perioada Războiului Rece pentru armata chineză. Aici, în 1953, Armata Populară de Eliberare a respins o tentativă de invazie a forţelor Republicii Chinei, care fugiseră în Taiwan în 1949 după războiul civil cu comuniştii conduşi de Mao Zedong.

Deşi relaţiile cu China nu s-au aflat în centrul campaniei electorale pentru alegerile locale ce vor avea loc în weekend în Taiwan, Beijingul l-a condamnat în mod repetat pe candidatul partidului de guvernământ pentru funcţia de primar al Taipeiului, pe care îl numeşte „separatist”.

Activităţi de bruiaj au fost observate în zona de desfăşurare a exerciţiului, a adăugat Jason Wang citând o imagine radar cu apertură sintetică neclară obţinută de companie.

Anterior, Taiwanul a dezvăluit organizarea unor exerciţii de debarcare amfibie realizate de China în Golful Dacheng în 2023 şi 2024 ce au implicat nave de tip roll-on/roll-off. În ambele ocazii, exerciţiile au avut loc în luna septembrie.

Reuters a documentat exerciţii similare de-a lungul coastei sudice a provinciei Guangdong în august 2025, arătând că China exersa folosirea navelor civile pentru a completa orice operaţiune ce vizează Taiwanul.

Exerciţiile demonstrează că armata Chinei se concentrează tot mai mult pe operaţiuni în grupurile insulare, a adăugat oficialul pentru securitate, dar a avertizat să nu se exagereze valoarea acestora pe câmpul de luptă. „Este încă ceva distanţă între inovaţie şi fantezie”, a spus oficialul, adăugând că barjele ar fi „ţinte vii” pe timp de război.

Editor : M.I.