China intervine și trimite un emisar special în Orientul Mijlociu: Beijingul „a fost întotdeauna o forță pentru pace”

Data publicării:
Middle,East,Physical,Map
Hartă a Orientului Mijlociu. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

China va trimite un reprezentant special în Orientul Mijlociu, a declarat ministrul de Externe Wang Yi, în contextul în care războiul declanșat de atacurile SUA-Israel asupra Iranului continuă să se extindă în regiune, conform Times of Israel. 

Beijingul este un partener apropiat al Iranului și a declarat că susține Teheranul în apărarea suveranității sale, îndemnând în același timp Statele Unite și Israelul să înceteze atacurile.

China „va trimite un reprezentant special pentru problemele din Orientul Mijlociu în țările din regiune pentru mediere”, a declarat Wang, în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său saudit, prințul Faisal bin Farhan, potrivit unui comunicat al Beijingului. 

Declarația nu menționează numele trimisului și nu oferă detalii despre țările pe care le va vizita. 

Beijingul „a fost întotdeauna o forță pentru pace și este dispus să continue să joace un rol constructiv”, a spus Wang.  „China îndeamnă cu tărie toate părțile să... revină la dialog și negocieri cât mai curând posibil și să prevină escaladarea în continuare a tensiunilor”, a adaugat el.

Amintim că războiul în Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar Statele Unite au anunțat că au lovit aproaape 2.000 de ținte în Iran de la debutul operațiunilor militare cu Israelul.

China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea cu petrol și gaze

Rachete moderne cu rază lungă de acțiune, lansate în premieră de SUA. Armele balistice, folosite în timpul Operațiunii „Epic Fury”

