China va comanda 200 de avioane Boeing, dezvăluie Donald Trump. Acțiunile au scăzut cu peste 4% după anunț

China a acceptat să comande 200 de avioane Boeing, i-a declarat preşedintele SUA, Donald Trump, lui Sean Hannity de la Fox News, potrivit unor fragmente dintr-un interviu difuzate joi, ceea ce ar marca prima achiziţie a Beijingului de avioane comerciale fabricate în SUA în aproape un deceniu, relatează Reuters.

Deocamdată, au fost disponibile puţine detalii despre tranzacţie, dar acţiunile Boeing au scăzut cu peste 4% după difuzarea comentariilor lui Trump, care se află în vizită oficială în China. Totalul indicat este mult mai mic decât ceea ce a vehiculat presa, informaţii care sugerau că producătorul de avioane este pe punctul de a încheia o tranzacţie pentru vânzarea a 500 sau mai multe avioane către China.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la faptul dacă Trump se referea la întreaga comandă Boeing sau doar la avioane cu fuselaj îngust sau larg. Boeing nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat anterior că se aşteaptă la un anunţ privind o comandă importantă de la Boeing în timpul vizitei lui Trump la Beijing, în cadrul căreia acesta a purtat discuţii cu liderul chinez Xi Jinping.

„Un lucru pe care l-a acceptat astăzi este că va comanda 200 de avioane... Boeing voia 150, au primit 200”, a declarat Trump, citat de Fox News, referindu-se la omologul său Xi Jinping.

Citește și:

Serviciile de informații americane: China profită de războiul din Iran pentru a-și maximiza avantajul față de SUA în domenii importante

În timpul vizitei lui Trump la Beijing, Iranul a permis unor nave chineze să traverseze Strâmtoarea Ormuz

Editor : A.M.G.