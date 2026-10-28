Ciclonul Arnab a lovit coasta Indiei. Zeci de mii de oameni au fost evacuați înainte de furtuna violentă

Vânturile puternice şi ploile torenţiale au lovit miercuri coasta de sud-est a Indiei, după ce ciclonul Arnab a atins zona de uscat, conform serviciului naţional de meteorologie.

Autorităţile indiene au dispus marţi evacuarea a aproape 100.000 de persoane din statele Andhra Pradesh şi Odisha, relatează AFP citată de Agerpres.

Arnab a lovit Andhra Pradesh miercuri sub forma unei „furtuni ciclonice extrem de violente”, cu vânt de până la 135 km/h şi rafale de până la 150 km/h, potrivit Departamentului Indian de Meteorologie (IMD).

„Furtuna ciclonică extrem de violentă” afectează coastele din sud-estul ţării, între Bapatla şi Visakhapatnam, a precizat IMD într-un comunicat.

Potrivit media indiene, aproximativ 50.000 de persoane au fost îndemnate să se îndrepte către zone sigure din Andhra Pradesh şi alte 48.000 din Odisha.

Autorităţile din Nepal şi Sri Lanka au emis, la rândul lor, avertizări meteorologice.

Inundaţii şi rafale violente de vânt

În oraşul portuar Kakinada, situat în apropierea ochiului ciclonului, rafalele de vânt îndoiau miercuri copacii, iar valurile mari se spărgeau de ţărm în timpul unei ploi torenţiale, potrivit AFP.

„Casele noastre sunt inundate şi suntem nevoiţi să stăm în apă”, a declarat marţi pentru AFP Rajeshwari, în vârstă de 65 de ani, într-un centru de primire din apropierea oraşului Kakinada, adăugând: „Guvernul ne-a pus la dispoziţie un autobuz şi am venit aici”.

„N-am mai văzut aşa ceva”, a declarat pentru AFP Kotesh Kumar, în vârstă de 35 de ani, chiar înainte ca ciclonul să atingă zona de uscat. „A mai fost un ciclon aici acum trei ani, dar apa n-a crescut atât de mult”, a adăugat el.

Cicloanele reprezintă o ameninţare recurentă în Golful Bengal şi în nordul Oceanului Indian. Însă sezonul furtunilor este deosebit de intens în acest an, amplificat de un fenomen meteorologic El Niño extrem de puternic. Conform oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice amplifică efectele fenomenului El Niño.

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Serviciul indian de meteorologie şi-a exprimat temerea că Arnab ar putea aduce „distrugerea totală” a locuinţelor cu acoperişuri de paie, inundaţii localizate, precum şi căderea unor stâlpi de înaltă tensiune şi de telecomunicaţii, provocând totodată pagube considerabile culturilor agricole.

Sri Lanka şi Nepal, sub avertizare meteorologică

În ţara vecină Sri Lanka, unde armata a fost mobilizată, şcolile au fost închise pe fondul avertizărilor referitoare la ploile torenţiale, a indicat marţi Departamentul de Meteorologie al insulei, care a avertizat asupra riscurilor de inundaţii şi alunecări de teren.

În Nepal, autoritatea pentru gestionarea dezastrelor a emis marţi o alertă, avertizând că furtuna se va îndrepta spre interiorul ţării, în direcţia Himalaya, probabil în noaptea de joi spre vineri. Aceasta va fi însoţită de precipitaţii abundente şi de un „risc ridicat de ninsori abundente, furtuni de zăpadă şi avalanşe”, a precizat autoritatea.

Turiştii au fost îndemnaţi să evite deplasările în regiunile montane, iar cei care se află deja în astfel de zone au fost rugaţi să rămână în locuri sigure.

Nepalul continuă să fie afectat de efectele viiturii devastatoare de la 26 august, provocată de prăbuşirea unui gheţar şi a unei porţiuni de munte, soldată cu moartea a peste 1.400 de persoane şi peste 5.000 de persoane dispărute.

Editor : Ana Petrescu