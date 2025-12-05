Live TV

Ciclonul Byron, care afectează și România, a lovit Grecia. Inundații de amploare, grindină și vânt puternic

inundatii in grecia
Un puternic sistem ciclonic, denumit Byron, a măturat vineri o mare parte din Grecia, ducând la închiderea şcolilor pe scară largă şi perturbând serviciile publice şi transporturile, pe măsură ce ploile torenţiale şi furtunile au lovit o mare parte a ţării şi au provocat inundaţii severe. Ciclonul Byron afectează și România, aducând vânt puternic și ploi.

Ploile torenţiale au lovit încă din primele ore ale dimineţii Attica, sudul şi estul Peloponezului, Creta, estul Greciei Centrale, Evia, arhipelagul Sporade, estul Tesaliei, Macedonia Centrală şi insulele din estul şi nordul Mării Egee, relatează Ekathimerini, citat de News.ro.

Autorităţile au trimis alerte de urgenţă repetate prin sistemul 112, îndemnând locuitorii să evite deplasările inutile şi să stea departe de subsoluri şi parterele clădirilor.

Au fost semnalate viituri în mai multe zone, iar autostrada naţională Atena-Corint a fost închisă între Elefsina şi Corint din cauza inundaţiilor.

Serviciul de pompieri a declarat că centrul său de operaţiuni a primit 331 de apeluri începând de joi şi până vineri la ora 6 dimineaţa în regiunile Attica şi Peloponez, în principal pentru pomparea apei, îndepărtarea copacilor şi asistenţă pentru şoferi.

Regiunea Attica a dispus închiderea tuturor şcolilor primare şi secundare vineri. Ministerul de Interne a declarat că angajaţii din sectorul public care nu pot ajunge la locul de muncă din cauza furtunii vor fi consideraţi absenţi în mod justificat şi a îndemnat navetiştii să călătorească numai „în condiţii de siguranţă”.

Printre zonele afectate grav de furtuna Byron se numără şi Finikounda, unde doi turişti germani au văzut cum vila în care erau cazaţi se inundă din cauza apelor revărsate. Împreună cu cei trei câini ai lor, au fost nevoiţi să iasă pe fereastra casei, apoi au înotat şi, în cele din urmă, au fost salvaţi cu ajutorul vecinilor.

De joi, precipitaţii abundente s-au abătut şi asupra capitalei Atena, iar Protecţia Civilă a trimis numeroase mesaje de alertă prin numărul de urgenţă 112, îndemnând populaţia să „limiteze deplasările din cauza fenomenelor meteorologice intense”.

Acest fenomen meteorologic va continua până sâmbătă. Serviciul Meteorologic Naţional (EMY) a avertizat că precipitaţiile vor fi „nu numai intense, ci şi de lungă durată”.

„În multe regiuni, fenomenele vor fi violente şi însoţite de grindină locală şi, uneori, de vânturi foarte puternice”, au avertizat autorităţile.

Potrivit site-ului meteo.gr al Observatorului Naţional din Atena, între joi şi vineri dimineaţă s-au înregistrat 245 de litri de precipitaţii pe metru pătrat în Vlychada, la vest de Atena.

Posturile de televiziune au difuzat imagini cu inundaţii în suburbia vestică a Atenei, unde aceste fenomene se repetă din cauza construcţiilor dense în apropierea cursurilor de apă.

În oraşele Mandra şi Elefsina, situate la 20 km de Atena, unde riscul de inundaţii este deosebit de ridicat, autorităţile au trimis vineri dimineaţă un mesaj de urgenţă locuitorilor, pentru ca aceştia să fie pregătiţi să părăsească zona dacă va fi necesar.

Traficul rutier pe autostrăzile care leagă Atena de Peloponez (sud) sau de Salonic (nord) a fost perturbat câteva ore vineri dimineaţă, potrivit Prefecturii Attica, regiunea din jurul Atenei.

