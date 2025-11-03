Când pandemia de COVID-19 s-a răspândit în toată lumea, operatorii de vase de croazieră au fost nevoiți să renunțe la o parte din navele mai vechi pentru a reduce din costuri. Unul dintre cele mai aglomerate „cimitire” de nave este șantierul naval Aliaga din Turcia, acolo unde multe companii și-au trimis vasele de croazieră în ultima lor călătorie.

Dezasamblarea marilor vase este o muncă periculoasă și complexă ce este desfășurată în special în țările în curs de dezvoltare, precum Bangladesh, India sau Pakistan. Șantierul de demolare a navelor din Aliaga este al patrulea cel mai mare complex de acest gen din lume, scrie BBC.

Dezasamblarea marilor vase este o muncă periculoasă și complexă ce este desfășurată în special în țările în curs de dezvoltare, precum Bangladesh, India sau Pakistan. Foto: Reuters Deschide galeria foto

La începutul crizei COVID, dificultățile întâmpinate de pasagerii vaselor de croazieră au ajuns în atenția presei mondiale. Cazurile de boală depistate în rândul pasagerilor de pe nava britanică Diamond Princess la începutul anului 2020 au dus la izolarea vasului în largul coastei Japoniei timp de două săptămâni.

Înainte ca nava să poată fi evacuată, peste 700 de pasageri și membri ai echipajului s-au îmbolnăvit de COVID-19, adică aproape una din cinci persoane aflate la bord. Dintre acestea, 14 au murit.

În total, peste 40 de vase de croazieră au raportat cazuri de COVID-19 în primele șase luni ale anului 2020. Până la 40.000 de membri ai echipajelor acestor vase au rămas blocați la bord, uneori în condiții de izolare.

Cel puțin 35 de vase de croazieră au fost scoase din uz în perioada 2020-2022

Păstrarea unei nave de croazieră în port fără niciun pasager este, însă, foarte costisitoare pentru operatori, astfel că mulți au decis să renunțe la o parte dintre ele.

Cel puțin 35 de vase de croazieră au fost distruse în perioada 2020-2022, în condițiile în care, în 2019, un singur vas de croazieră a fost vândut la fier vechi, potrivit site-ului World of Cruising.

Muncitorii din șantierul de demolare dezasamblează mai întâi echipamentul scump de navigație. Urmează restul obiectelor ce se găsesc în sutele de încăperi ale navei, inclusiv paturi, scaune, piane, ustensile de bucătărie și veselă, care sunt vândute apoi magazinelor second-hand.

Structurile mai mari, precum piscinele și sălile de sport, sunt demontate mai întâi, urmate fiind de pereți, ferestre, podele și balustrade. Corpul navei este dezasamblat apoi, ceea ce presupune unele operațiuni mai riscante.

Cinci ani mai târziu, Aliaga rămâne un loc aglomerat unde vase de transport vechi continuă să fie dezasamblate, la fel ca înainte de pandemia care a dat întreaga lume peste cap.

