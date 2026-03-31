Live TV

Cinci magnați din domeniul tehnologiei au pierdut în total 200 de miliarde de dolari din avere anul acesta. Care este motivul

Data publicării:
teanc de dolari rasfirat in mana
Foto: GettyImages

Cinci lideri ai marilor companii de tehnologie au înregistrat în total o pierdere de aproape 200 de miliarde de dolari din averea lor netă în acest an. Este vorba despre Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page și Sergey Brin. Acțiunile companiilor de tehnologie s-au prăbușit în ultimele săptămâni, deoarece entuziasmul în privința inteligenței artificiale scade, iar conflictul din Iran zdruncină investitorii, relatează Business Insider.

Averea personală a lui Larry Ellison, cofondatorul și directorul tehnic al Oracle, s-a redus cu aproximativ 60 de miliarde de dolari de la începutul lunii ianuarie, arată Bloomberg Billionaires Index.

Ellison avea o avere de 188 de miliarde de dolari la închiderea bursei de vineri, mult sub vârful de aproape 400 de miliarde de dolari din septembrie anul trecut, când l-a detronat pentru scurt timp pe Elon Musk din poziția de cea mai bogată persoană din lume.

Scăderea bruscă a averii sale a fost alimentată de o scădere de aproape 30% a prețului acțiunilor Oracle în acest an, deoarece investitorii sunt îngrijorați de datoriile acumulate de companie pentru dezvoltarea de centre de date cu inteligență artificială pentru întreprinderi.

Cofondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a înregistrat o scădere de 46 de miliarde de dolari în acest an. Averea lui a scăzut la 187 de miliarde de dolari la închiderea bursei de vineri.

Acțiunile Facebook, Instagram și WhatsApp au scăzut cu 20% în acest an, deoarece gigantul de social media se confruntă cu mai multe procese și cu un scepticism în creștere cu privire la planurile sale masive de cheltuieli pentru inteligență artificială.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și cofondatorii Alphabet, Larry Page și Sergey Brin, au pierdut aproximativ 31 de miliarde de dolari, 32 de miliarde de dolari și, respectiv, 29 de miliarde de dolari de la începutul anului.

Acțiunile gigantului comerțului electronic și ale titanului din domeniul căutărilor și publicității au scăzut cu aproximativ 14%, respectiv 12% în acest an, deoarece investitorii și-au redus așteptările în ceea ce privește inteligența artificială.

Cei cinci magnați au avut în total o pierdere de 198 de miliarde de dolari din averea lor netă în acest an. Și alte nume mari sunt pe pierdere: averea fostului CEO al Microsoft, Steve Ballmer, a scăzut cu 41 de miliarde de dolari în acest an, ajungând la 128 de miliarde de dolari la închiderea bursei de vineri, reflectând o scădere de 26% a prețului acțiunilor grupului.

În afara domeniului tehnologiei, fondatorul și CEO-ul LVMH, Bernard Arnault, a pierdut aproape 58 de miliarde de dolari în acest an, după o scădere cu 29% a acțiunilor gigantului de lux.

Aproape în toată lumea, acțiunile de la bursă au scăzut în general în ultimele săptămâni, deoarece conflictul din Iran a aruncat piețele financiare în haos.

Închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută cheie de transport maritim pentru fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL), a crescut prețurile țițeiului, a pus o presiune nouă asupra consumatorilor, a erodat previziunile de creștere, a reaprins temerile legate de inflație și a spulberat speranțele de scădere rapidă a ratelor dobânzii în mai multe țări.
Page, Bezos, Brin, Ellison, Zuckerberg și Arnault se clasează pe locurile 2-7 pe lista celor mai bogați oameni din lume realizată de Bloomberg, în această ordine. Elon Musk continuă să domine clasamentul, cu un câștig de 17 miliarde de dolari în acest an, ajungând la 637 de miliarde de dolari. Aceasta reflectă evaluările în creștere ale afacerilor sale private, cum ar fi SpaceX și xAI, în contextul în care acțiunile Tesla au scăzut cu 20% în acest an.

Entuziasmul legat de inteligența artificială și de potențialul acesteia de a suprastimula productivitatea și de a multiplica profiturile corporative a dus acțiunile din domeniul tehnologiei la noi maxime în ultimii ani.

Însă scepticii au avertizat că această agitație a creat o bulă caracterizată de evaluări exorbitante, supra-construcții și tranzacții circulare care se vor termina prost.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
„Află cine se află în Europa și în ce țară, precum și cine îi ajută”. Cum își recrutează și presează spionii ruși informatorii
Calendar Paște ortodox și catolic 2026: Când sunt cele mai importante sărbători din aprilie
Războiul prelungit schimbă armata Ucrainei: mai puțini voluntari și tot mai multe dezertări. Care este „cheia supraviețuirii” pe front
Citește mai multe
