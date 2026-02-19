Live TV

Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza. Trump: „Fiecare dolar cheltuit este o investiţie în stabilitate"

Tancuri și trupe israeliene la granița cu Fâșia Gaza. Foto: Profimedia Images

Cinci ţări au angajat deja trupe pentru forţa internaţională care urmează să fie dislocată în Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului în 20 de puncte negociat de SUA, a anunţat joi comandantul forţei, la prima reuniune a Consiliului de Pace.

Indonezia, Maroc, Kazahstan, Kosovo şi Albania au angajat trupe pentru a participa la Forţa Internaţională de Stabilizare (ISF), a declarat generalul-maior al armatei americane Jasper Jeffers, relatează CNN, conform News.ro.

Instruirea pentru ISF şi pentru forţele de poliţie palestiniene va avea loc în Egipt şi Iordania, a precizat el. Jeffers nu a oferit detalii cu privire la numărul de soldaţi pe care fiecare ţară îi va trimite sau la data la care vor fi dislocaţi, dar a spus că ISF va avea în total 20.000 de soldaţi care vor colabora cu 12.000 de poliţişti palestinieni.

Planul prevede ca ISF să fie desfăşurată în cinci sectoare diferite din Gaza. Pe termen scurt, însă, forţa va fi trimisă mai întâi în Rafah, în sudul Gazei, unde ar trebui să ia naştere primul cartier reconstruit.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan şi Kuweit au donat peste 7 miliarde de dolari pentru ajutorarea Gazei şi că Indonezia, Maroc, Albania, Kosovo şi Kazahstan „au trimis trupe şi forţe de poliţie pentru a stabiliza Gaza”.

Egiptul şi Iordania, a adăugat el, „oferă, de asemenea, ajutor foarte substanţial, trupe, instruire şi sprijin pentru o forţă de poliţie palestiniană foarte de încredere”.

„Fiecare dolar cheltuit este o investiţie în stabilitate şi în speranţa unui viitor nou şi armonios – este o regiune atât de importantă, de vibrantă şi de incredibilă”, a declarat Trump în discursul său de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace din Washington, DC.

Nici liderul american nu a furnizat imediat detalii cu privire la numărul de trupe sau la momentul în care acestea vor fi dislocate şi nici nu a dat detalii cu privire la modul în care vor fi utilizate fondurile.

Donald Trump a declarat că Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare „strânge 2 miliarde de dolari pentru sprijinirea Gazei”. Mai mult, el a anunţat că SUA, la rândul lor, vor furniza 10 miliarde de dolari pentru Consiliul de Pace, al cărui rol va fi, printre altele, să „supravegheze” ONU.

Cel de-al 47-lea președinte american a menţionat că Norvegia va găzdui un eveniment ce va reuni Consiliul pentru Pace şi a spus încă o dată că regretă că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, înainte de a afirma că este mai interesat de salvarea de vieţi omeneşti.

Japonia va găzdui, de asemenea, un eveniment de strângere de fonduri pentru ţările din regiune, a spus Trump. El crede că China şi Rusia se vor implica, de asemenea, în aceste eforturi. Ambele ţări au fost invitate să se alăture Consiliului pentru Pace, dar nu au răspuns încă invitaţiei.

Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va bombarda Iranul. Semne ale unei acumulări de forțe americane în Mediterană

Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. Infantino i-a acordat șefului de la Casa Albă un premiu pentru pace

Nicușor Dan
Nicușor Dan susține o conferință de presă după prima întrunire a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump
infantino foto x
Preşedintele FIFA, prezent la Consiliul pentru Pace. Infantino i-a acordat șefului de la Casa Albă un premiu pentru pace
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va bombarda Iranul. Semne ale unei acumulări de forțe americane în Mediterană
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul își apără programul nuclear după avertismentul SUA. Washingtonul invocă „multe motive” pentru un atac
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune cu poporul evreu şi cu poporul palestinian. Puteţi conta pe noi”
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui...
profimedia-1076511270
Prima întrunire a Consiliului de Pace s-a încheiat. Principalele...
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu a anunțat ce amenzi au dat poliţiştii locali pentru...
Cine sunt cei opt candidați la șefia Romsilva. Mesajul ministrului Mediului
O femeie de 31 de ani a murit, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5
Şofer fără permis şi băut nu a oprit la controlul din trafic pentru că nu avea RCA și ITP. În urmărire a lovit autospeciala poliţiei
