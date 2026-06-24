Cine a cumpărat controversata Villa Certosa din Sardinia, unde Silvio Berlusconi organiza scandaloasele petreceri „bunga-bunga”

Una dintre cele mai controversate proprietăţi imobiliare din Italia a găsit un cumpărător. Fostul prim-ministru şi ministru de externe al Qatarului, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, a achiziţionat Villa Certosa, proprietatea din Sardinia a fostului prim-ministru italian Silvio Berlusconi, decedat în 2023, pentru 350 de milioane de euro, potrivit cotidianului italian La Repubblica.

Tranzacţia are loc la aproximativ un an după ce familia lui Berlusconi a scos proprietatea la vânzare.

Vila cu vedere spre Golful Marinella a servit drept reşedinţă neoficială de vară a liderului italian pe durata mandatului său, devenind cunoscută pentru aşa-numitele petreceri „bunga-bunga”, notează News.ro.

Aceste serate, devenite între timp subiect de scandal, au dus la un dosar de prostituţie cu minore, în cadrul căruia Berlusconi a fost acuzat de corupţie şi abuz în serviciu. El a fost în cele din urmă achitat, spre deosebire de fosta asistentă stomatologică şi personalitate de televiziune Nicole Minetti, a cărei condamnare pentru rolul jucat în procurarea de femei pentru aceste evenimente a provocat un scandal la Ministerul Justiţiei din guvernul actualului prim-ministru Giorgia Meloni, în luna mai, scrie Politico.

Din câte se pare, cumpărătorul Vilei Certosa a acţionat prin intermediul unui vehicul de investiţii cu sediul în Luxemburg, legat de familia Al Thani, dinastia care conduce Qatarul de peste 150 de ani.

Achiziţia se adaugă prezenţei tot mai puternice a familiei în Sardinia, unde deţine deja investiţii care variază de la active turistice de lux până la spitalul Mater Olbia.

Vânzarea contribuie, de asemenea, la clarificarea moştenirii financiare finale a lui Berlusconi, ai cărui moştenitori execută testamentul defunctului magnat media încă de la moartea acestuia, în 2023. Printre cele mai mari sume lăsate moştenire de Berlusconi se numără câte 100 de milioane de euro pentru fosta sa parteneră, Marta Fascina, şi pentru fratele său, Paolo Berlusconi.

Editor : B.E.