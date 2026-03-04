Live TV

Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1079776785
Morminte săpate pentru copiii morți în atacul asupra unei școli primare din provincia Hormozgan din Iran, în Minab, pe 3 martie 2026. Foto: Profimedia

Bombardarea unei școli iraniene, soldată cu moartea a aproximativ 165 de persoane, cea mai mare parte dintre ele eleve, a inclus mai multe ținte în apropierea instituției de educație decât s-a raportat inițial, conform unei analize a imaginilor din satelit comerciale realizate de NPR.

Imaginile sugerează că școala a fost lovită sâmbătă în cadrul unui atac aerian de precizie asupra unui complex militar iranian vecin - și că este posibil să fi fost lovită ca urmare a unor informații de țintire învechite.

Noile imagini provin de la compania Planet și sunt din orașul Minab, situat în sud-estul Iranului. Acestea arată că o clinică medicală și alte clădiri din apropierea școlii au fost, de asemenea, lovite. Trei experți independenți au confirmat analiza NPR privind punctele suplimentare afectate.

Punctele de impact „arată ca niște puncte centrale de detonare destul de curate”, a declarat Corey Scher, cercetător postdoctoral la Conflict Ecology Laboratory de la Universitatea de Stat din Oregon.

„Acestea par cu siguranță a fi locuri de detonare”, a fost de acord colegul lui Scher, profesorul asociat Jamon Van Den Hoek de la Universitatea de Stat din Oregon.

Jeffrey Lewis, profesor la Middlebury College, specializat în imagini din satelit, a declarat că imaginile sunt compatibile cu un atac aerian de precizie.

Imaginile arată „o țintire foarte precisă”, a declarat Lewis pentru NPR. „Aproape toate clădirile [din complex] sunt lovite.”

Presa de stat iraniană a declarat că 165 de persoane au murit în atacul cu bombă care a lovit o școală de fete. Școala era situată la mai puțin de 100 de metri de perimetrul unei baze a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), conform imaginilor din satelit și informațiilor disponibile publicului. Clinica era, de asemenea, situată în perimetrul bazei, deși ambele facilități fuseseră izolate de bază.

Israelul a negat implicarea. „Nu suntem la curent în acest moment cu nicio operațiune a IDF (n.r. Armata israeliană) în acea zonă”, a declarat luni pentru NPR purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene, Nadav Shoshani. „Nu știu cine este responsabil pentru bombardament”, a completat el.

Într-o conferință de presă de miercuri dimineață, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că SUA investighează ce s-a întâmplat la școală. „Tot ce știu, tot ce pot spune, este că investigăm acest lucru”, a spus Hegseth. „Noi, desigur, nu țintim niciodată ținte civile.”

Având în vedere locația Minab în partea de sud-vest a țării, Lewis consideră că este mai probabil ca SUA să fi efectuat atacul decât Israelul. „Pe măsură ce te îndrepți mai spre sud și vest în Iran, este mult mai probabil ca un atac să fie unul american decât unul israelian, ca urmare a tipului de muniții și a locației geografice”, a explicat el.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a numit atacul „deliberat” și a declarat că SUA și Israelul au bombardat școala parțial pentru a implica forțele iraniene din regiune în eforturile de salvare. „A numi atacul asupra școlii de fete doar o «crimă de război» nu surprinde răul și depravarea pură a unei astfel de crime”, a spus el.

Însă Lewis a spus că este mai probabil ca atacul să fi fost rezultatul unei erori. Imaginile din satelit arată că școala a fost separată de bază printr-un zid, între 2013 și 2016. Clinica a fost împrejmuită între 2022 și 2023.

Lewis crede că este posibil ca planificatorii militari americani să nu-și fi actualizat seturile de obiective.

„Există mii de ținte în Iran, așadar vor exista echipe în Statele Unite și Israel care sunt responsabile de urmărirea acestor ținte și actualizarea lor”, a spus el. „Este posibil ca ținta să nu fi fost actualizată.”

Citește și:

UNESCO: Bombardarea școlii din Iran, „încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”. Aproape 150 de morți

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
iran-teheran - 2 martie 2026
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Iranul are un nou lider suprem. Adunarea Experților...
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
emblema mae pe o usa de sticla
MAE, noi date despre românii reveniți în țară din Orientul Mijlociu: dintre cei care au solicitat asistență consulară, 490 sunt acasă
oameni in aeroport
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Kurdistan flag on a hillside in Dohuk, Kurdistan, Iraq
„Joaca cu focul”: Trump și Netanyahu pariază pe kurzi pentru răsturnarea regimului de la Teheran. Alarmă la nivel regional
CIA
Serviciile secrete iraniene au semnalizat disponibilitatea pentru negocieri cu CIA, deși oficial Teheranul neagă
putin
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu: „România este protejată de NATO. Nu se pune...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru...
ilie bolojan
Ilie Bolojan, după atacul PSD de azi: „Comunicatul e în contradicție...
aur
Aleșii locali AUR au primit ordin de partid să depună proiecte pentru...
Ultimele știri
A fost aleasă melodia României pentru Eurovision 2026
Vladimir Putin anunță eliberarea a doi maghiari capturați în Ucraina, după discuții cu șeful diplomației de la Budapesta
Oana Țoiu, discuții cu ministrul de Externe din Oman despre românii blocați acolo şi zboruri care să îi preia şi pe cei din Dubai
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
„Au mers prea departe!”. Colegul lui Radu Drăgușin a răbufnit după ce a devenit victima unui fake news în...
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
Pro FM
Alexandra Căpitănescu merge la Eurovision 2026. Reprezintă România cu piesa „Choke Me”. Clasamentul selecției...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul...
Newsweek
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii