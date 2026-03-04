Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile

Bombardarea unei școli iraniene, soldată cu moartea a aproximativ 165 de persoane, cea mai mare parte dintre ele eleve, a inclus mai multe ținte în apropierea instituției de educație decât s-a raportat inițial, conform unei analize a imaginilor din satelit comerciale realizate de NPR.

Imaginile sugerează că școala a fost lovită sâmbătă în cadrul unui atac aerian de precizie asupra unui complex militar iranian vecin - și că este posibil să fi fost lovită ca urmare a unor informații de țintire învechite.

Noile imagini provin de la compania Planet și sunt din orașul Minab, situat în sud-estul Iranului. Acestea arată că o clinică medicală și alte clădiri din apropierea școlii au fost, de asemenea, lovite. Trei experți independenți au confirmat analiza NPR privind punctele suplimentare afectate.

Punctele de impact „arată ca niște puncte centrale de detonare destul de curate”, a declarat Corey Scher, cercetător postdoctoral la Conflict Ecology Laboratory de la Universitatea de Stat din Oregon.

„Acestea par cu siguranță a fi locuri de detonare”, a fost de acord colegul lui Scher, profesorul asociat Jamon Van Den Hoek de la Universitatea de Stat din Oregon.

Jeffrey Lewis, profesor la Middlebury College, specializat în imagini din satelit, a declarat că imaginile sunt compatibile cu un atac aerian de precizie.

Imaginile arată „o țintire foarte precisă”, a declarat Lewis pentru NPR. „Aproape toate clădirile [din complex] sunt lovite.”

Presa de stat iraniană a declarat că 165 de persoane au murit în atacul cu bombă care a lovit o școală de fete. Școala era situată la mai puțin de 100 de metri de perimetrul unei baze a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), conform imaginilor din satelit și informațiilor disponibile publicului. Clinica era, de asemenea, situată în perimetrul bazei, deși ambele facilități fuseseră izolate de bază.

Israelul a negat implicarea. „Nu suntem la curent în acest moment cu nicio operațiune a IDF (n.r. Armata israeliană) în acea zonă”, a declarat luni pentru NPR purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene, Nadav Shoshani. „Nu știu cine este responsabil pentru bombardament”, a completat el.

Într-o conferință de presă de miercuri dimineață, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că SUA investighează ce s-a întâmplat la școală. „Tot ce știu, tot ce pot spune, este că investigăm acest lucru”, a spus Hegseth. „Noi, desigur, nu țintim niciodată ținte civile.”

Având în vedere locația Minab în partea de sud-vest a țării, Lewis consideră că este mai probabil ca SUA să fi efectuat atacul decât Israelul. „Pe măsură ce te îndrepți mai spre sud și vest în Iran, este mult mai probabil ca un atac să fie unul american decât unul israelian, ca urmare a tipului de muniții și a locației geografice”, a explicat el.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a numit atacul „deliberat” și a declarat că SUA și Israelul au bombardat școala parțial pentru a implica forțele iraniene din regiune în eforturile de salvare. „A numi atacul asupra școlii de fete doar o «crimă de război» nu surprinde răul și depravarea pură a unei astfel de crime”, a spus el.

Însă Lewis a spus că este mai probabil ca atacul să fi fost rezultatul unei erori. Imaginile din satelit arată că școala a fost separată de bază printr-un zid, între 2013 și 2016. Clinica a fost împrejmuită între 2022 și 2023.

Lewis crede că este posibil ca planificatorii militari americani să nu-și fi actualizat seturile de obiective.

„Există mii de ținte în Iran, așadar vor exista echipe în Statele Unite și Israel care sunt responsabile de urmărirea acestor ținte și actualizarea lor”, a spus el. „Este posibil ca ținta să nu fi fost actualizată.”

