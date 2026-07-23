Pentru prima dată în ultimul deceniu, Organizația Națiunilor Unite va alege în curând un nou secretar general. DW prezintă cei șase candidați, pozițiile pe care le susțin și provocările cu care se vor confrunta atât ei, cât și ONU.



După un deceniu la conducere, Antonio Guterres își va încheia al doilea mandat de secretar general al ONU pe 31 decembrie. În prezent, există șase candidați care se află în cursa pentru a-i succeda. Oricine va ieși victorios va avea o sarcină dificilă, având în vedere că relevanța, puterea și capacitatea financiară a ONU se află sub o atenție din ce în ce mai intensă.



Secretarul general al ONU este „în egală măsură diplomat și apărător al drepturilor, funcționar public și director general”, potrivit organizației însăși. Titularul acestei funcții supraveghează mai multe organe vitale ale ONU, inclusiv Consiliul de Securitate, însărcinat cu menținerea păcii și a securității.



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Candidatul câștigător va fi ales de Adunarea Generală a ONU la recomandarea Consiliului de Securitate (ale cărui membre permanente sunt China, Franța, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite), ceea ce face ca drumul spre victorie să fie îngust și plin de obstacole.

O dezbatere între cei șase va avea loc joi (23 iulie) în Sala Adunării Generale a ONU din New York.

Michelle Bachelet

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Prima femeie președinte a Chile (în perioada 2006-2010 și apoi 2014-2018) candidează pentru a deveni prima femeie secretar general al ONU, după ce mai multe femei au pierdut în fața lui Guterres în 2016. „Dacă aș fi politicoasă, aș spune că lumea nu era pregătită pentru asta. Este pregătită acum? Sper că da”, a declarat Bachelet, în vârstă de 74 de ani, la începutul acestui an. „Va fi un semnal foarte bun”, a spus ea, adăugând că acest lucru ar oferi speranță multor oameni.



Bachelet a ocupat, de asemenea, funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului între 2018 și 2022, funcție în cadrul căreia s-a implicat în multe dintre problemele geopolitice cheie cu care s-ar confrunta dacă ar fi aleasă. Deși a recunoscut că nu are o „formulă magică” pentru a rezolva problemele din cadrul Consiliului de Securitate, Bachelet a încercat să-și pună în valoare experiența ca un atu cheie.

Rafael Mariano Grossi

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Diplomatul argentinian și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în sectoarele energiei nucleare și atomice, culminând cu numirea sa în 2019 în funcția de director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), o organizație autonomă din cadrul ONU.



Având în vedere contextul geopolitic, în care războiul nuclear este perceput ca o amenințare tot mai mare, Grossi consideră că experiența sa reprezintă „în mod clar un avantaj. Trebuie să înțelegi lumea în care trăiești”, a declarat el pentru publicația elvețiană Geneva Solutions.



Grossi susține actuala inițiativă de reformă a ONU, cunoscută sub numele de UN80, și afirmă că „nu este nevoie să reinventăm roata”, dar dorește să eficientizeze organizația prin fuziuni ale entităților ONU și reducerea „duplicărilor, triplicărilor, chiar și a cvadruplicărilor sau quintuplicărilor structurilor”, care generează costuri semnificative pentru statele membre.

Maria Fernanda Espinosa

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Ecuatoriana de origine spaniolă a avut o viață plină în cei 61 de ani ai săi. Pe lângă mandatul pe care l-a îndeplinit în calitate de ministru de externe al Ecuadorului, Espinosa este poetă, eseistă și expertă în dezvoltare durabilă și schimbări climatice, în special în regiunea Amazonului, unde a lucrat alături de comunitățile indigene la începutul carierei sale.



Espinosa a recunoscut dificultățile bugetare cu care se confruntă ONU într-un interviu acordat ziarului britanic „The Observer”. „Cea mai mare provocare în acest moment este cea financiară”, a declarat Espinosa, care a fost și președintă a Adunării Generale a ONU. Drept urmare, spune ea, ONU trebuie „să se reformeze, să se transforme sau să dispară”.



Pentru a realiza o astfel de reformă, Espinosa dorește să colaboreze mai strâns cu organizațiile regionale și să se bazeze pe Europa, atât din punct de vedere financiar, cât și ca „punte de legătură” între statele cu interese și dorințe conflictuale.

Rebeca Grynspan

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Vicepreședintă a țării sale natale, Costa Rica, între 1994 și 1998, Grynspan este în prezent secretară generală a Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), care apără interesele țărilor în curs de dezvoltare în cadrul acordurilor comerciale. Eforturile sale de a negocia un acord între părțile beligerante pentru continuarea exportului de cereale ucrainene după invazia rusă din 2022 au fost lăudate pe scară largă.



Grynspan dorește ca ONU să fie mai îndrăzneață. „Birocrațiile sunt, prin natura lor, foarte reticente la riscuri, iar în acest context nu poți avea o idee bună sau să-ți asumi riscuri”, a declarat ea în cadrul unui eveniment recent organizat de think tank-ul Chatham House din Londra. Ea a solicitat, de asemenea, o reprezentare mai largă în cadrul Consiliului de Securitate, în special din partea Africii sau a Americii Latine.

Macky Sall

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În timp ce alți candidați au deținut funcții politice importante, experiența lui Sall este cea mai recentă. În vârstă de 64 de ani, acesta a fost președinte al Senegalului între 2012 și 2024, după ce anterior ocupase funcția de prim-ministru al țării.



Pe durata mandatului său prezidențial, Senegalul a cunoscut îmbunătățiri semnificative în domeniul infrastructurii. Popularitatea lui Sall a început însă să scadă în 2021, în timpul celui de-al doilea mandat, în urma protestelor împotriva arestării liderului opoziției, Ousmane Sonko. Încercarea eșuată a lui Sall de a amâna alegerile prezidențiale din 2024, care a declanșat noi proteste soldate cu victime, l-a transformat într-o figură controversată în țara sa natală.



Guvernul actual al Senegalului nu a susținut inițial candidatura lui Sall pentru funcția din cadrul ONU, dar și-a schimbat poziția luna trecută, sprijinindu-i candidatura.

Carolyn Rodrigues Birkett

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Ultima candidată care și-a anunțat candidatura, Rodrigues Birkett a intrat în cursă la jumătatea lunii iunie. Ea este reprezentanta permanentă a Guyanei la Națiunile Unite și a deținut anterior funcții atât în cadrul ONU, cât și în calitate de ministru de externe al Guyanei. Rodrigues Birkett este amerindiană (face parte din popoarele indigene ale Americii) și a deținut, de asemenea, funcții guvernamentale legate de această comunitate.



Președintele Guyanei, Irfaan Ali, a prezentat recent ambițiile acesteia în cadrul ONU.



„Viziunea ambasadoarei Rodrigues Birkett pentru Organizația Națiunilor Unite se concentrează pe consolidarea multilateralismului, sporirea eficacității și a capacității de reacție a organizației, promovarea unei guvernanțe globale incluzive și asigurarea faptului că Organizația Națiunilor Unite rămâne capabilă să facă față provocărilor contemporane”, a declarat acesta.

Editor : Sebastian Eduard