Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean

Capturată alături de președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, în primele ore ale zilei de sâmbătă, a fost soția și consilierul său de top, Cilia Flores, care a fost trasă din dormitor împreună cu soțul ei de trupele americane. Cuplul a fost scos rapid din țară pentru a fi judecat în SUA, sub acuzații de trafic de droguri.

„Cilita”, așa cum o numește Maduro, a ocupat funcția de primă doamnă timp de mai bine de un deceniu, deși în limbajul oficial al mișcării socialiste cunoscute drept Chavismo este numită „prima combatantă”. Ea a fost partenera lui Maduro timp de peste 30 de ani, perioadă în care și-a construit propriul capital politic și a fost considerată una dintre cele mai puternice femei din Venezuela.

Cum l-a cunoscut pe Maduro

Cilia Flores, născută în 1956 în orașul Tinaquillo, din centrul Venezuelei, a crescut în cartiere muncitorești din vestul orașului Caracas. L-a cunoscut pe Maduro, care își subliniază frecvent originile modeste, în primii ani ai mișcării Chaviste.

Avocată specializată în dreptul muncii și drept penal, ea a oferit asistență juridică lui Hugo Chávez, cel care a dat numele mișcării, și altor ofițeri militari capturați după tentativa eșuată de a-l răsturna, în 1992, pe președintele de atunci, Carlos Andrés Pérez. La rândul său, Maduro a făcut campanie pentru eliberarea lui Chávez și a făcut parte din echipa de securitate a acestuia.

„În timpul luptei pentru eliberarea lui Chávez, am fost implicați în activități de stradă. Îmi amintesc mereu o întâlnire în Catia, iar când un tânăr a cerut să vorbească, a vorbit, iar eu doar m-am uitat la el. Am spus: «Cât de inteligent»»”, a povestit Flores în noiembrie 2023, în primul episod al podcastului lui Maduro.

De atunci, cei doi au rămas de nedespărțit, dar Flores și-a construit propria traiectorie politică. A fost aleasă pentru primul său mandat în Adunarea Națională în 2000, anul de după alegerea lui Chávez ca președinte. A obținut din nou un loc în 2005, iar un an mai târziu a devenit prima femeie care a condus parlamentul, succedându-l pe Maduro, care fusese numit ministru de Externe al lui Chávez.

În timpul mandatului său, a interzis accesul jurnaliștilor în sala legislativă. A fost, de asemenea, criticată pentru angajarea a zeci de rude în Congres. Într-un interviu pentru ziarul spaniol La Vanguardia, ea a răspuns că plângerea nu a fost niciodată depusă formal și că a fost o campanie de discreditare, dar a confirmat angajările: „Da, membrii familiei mele au fost angajați pe merit. Sunt mândră de ei și le voi apăra munca.”

„Fiica lui Chávez”

Între 2009 și 2011, ea a fost al doilea vicepreședinte al Partidului Socialist Unit al Venezuelei, condus atunci de Chávez, care în 2012 a numit-o procuror general.

Alături de Maduro, care era deja vicepreședinte, l-a vizitat pe Chávez în Cuba, unde acesta era tratat de cancer în ultimele luni de viață. Profilul ei de pe Twitter, creat în 2015, conținea descrierea „Fiica lui Chávez”, deși câțiva ani mai târziu a schimbat-o în „Chavistă”.

Flores și Maduro, care s-au cunoscut după ce Chávez s-a predat în urma tentativei eșuate de lovitură de stat din 1992, s-au căsătorit în iulie 2013, după două decenii împreună, la scurt timp după victoria lui Maduro în alegerile prezidențiale împotriva candidatului opoziției de atunci, Henrique Capriles.

„Are un parcurs politic semnificativ. Când a devenit primă doamnă, a trecut într-un plan secund. Dar, pentru mulți, ea este puterea din spatele tronului sau un consilier de top”, a declarat pentru CNN Carmen Arteaga, doctor în științe politice și profesor asociat la Universitatea Simón Bolívar. „După căsătorie, și-a redus considerabil vizibilitatea. Face foarte rar declarații publice, nu concurează pentru atenție, face un pas în spate”, a adăugat Arteaga.

Nepoți condamnați în SUA

Flores a avut puține apariții publice după începutul guvernării lui Maduro, fiind prezentă aproape exclusiv într-unul dintre numeroasele programe radio ale partidului de guvernământ, intitulat „Cu Cilia, în familie”.

Numele ei a revenit în atenția publică în 2015, când doi dintre nepoții săi au fost arestați în Haiti de agenți sub acoperire ai Administrației Americane Antidrog (DEA), sub acuzații de trafic de droguri.

Deși Flores a numit incidentul un „răpire”, ambii au fost judecați și condamnați în New York, primind 18 ani de închisoare pentru conspirație de import de cocaină în SUA. În 2022, ei au fost eliberați în urma unui schimb de prizonieri între Caracas și Washington.

Flores a fost sancționată în 2018 de autoritățile canadiene, alături de alți 13 oficiali, la o zi după ce Organizația Statelor Americane a raportat că guvernul Maduro a comis crime împotriva umanității. Câteva luni mai târziu, Trezoreria SUA a impus sancțiuni proprii, explicând într-un comunicat că Maduro „se bazează pe cercul său apropiat pentru a rămâne la putere”. Ca reacție, Maduro a declarat: „Dacă vreți să mă atacați, atacați-mă pe mine. Nu vă legați de Cilia sau de familie. Nu fiți lași. Singura ei vină este că e soția mea.”

Între timp, ea a revenit la Palatul Legislativ după ce a fost aleasă în 2017 în Adunarea Constituantă, iar în 2021 a devenit deputat în Adunarea Națională, funcție pe care o ocupa la momentul capturării sale.

Soții Maduro, „o singură entitate”

Arteaga, profesorul de la Universitatea Simón Bolívar, a afirmat că Flores nu s-a remarcat prin promovarea unor propuneri feministe, deși socialismul declară că apără categoriile oprimate, inclusiv femeile. Flores „urmează agenda Chavistă; nu a fost cunoscută pentru o agendă feministă”, a spus Arteaga.

Deși nu a atras la fel de multă atenție publică precum Maduro, ea este la fel de polarizantă ca președintele capturat de SUA. „În prezent, este nepopulară; are aceeași imagine ca el. Lucrează foarte strâns împreună, iar opinia publică îi percepe ca pe o singură entitate”, a spus Arteaga.

Astfel, când guvernul a distribuit milioane de jucării de Crăciun în 2022, au fost împărțite imagini cu personajul de desene animate inspirat de Maduro, „SuperBigote”, dar și păpușa „Cilita”, co-vedetă a seriei animate.

Păpușa Cilita”. Sursa foto: Profimedia Images

În campania prezidențială din 2024, care s-a încheiat cu realegerea contestată a lui Maduro, Flores l-a însoțit la mai multe evenimente, inclusiv dansând cu el pe scenă.

Citește și Statele Unite „au desfășurat o operațiune militară de amploare” în Venezuela. Principalele reacții internaționale

Editor : M.I.