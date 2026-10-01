Cine este comandantul zborului FlyDubai 1073: Smit Machchhar, eroul din cabina de pilotaj care a respins atacul colegului său

În calitate de aviator, Smit Machchhar a pilotat în timpul unei nașteri la bord, a zburat în timpul musonului și a efectuat o aterizare riscantă în Grecia, care i-a pus abilitățile la încercare până la limită. Miercuri, pilotul indian în vârstă de 38 de ani s-a confruntat cu un incident în zbor de cu totul altă natură: un atac violent cu cuțitul din interiorul cabinei de pilotaj, scrie The Wall Street Journal.

Comandantul Machchhar l-a respins pe atacator în timp ce se afla la comanda unui avion Boeing 737 MAX 8 al companiei FlyDubai, cu destinația Tel Aviv, reușind aparent să alerteze controlul traficului aerian, să deschidă ușa cabinei de pilotaj și să le permită pasagerilor și echipajului să salveze avionul de la o cădere îngrozitoare.

Eroismul său a fost salutat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și de prim-ministrul indian Narendra Modi, care i-au lăudat răbdarea, perspicacitatea și curajul.

Machchhar a suferit răni grave la gât și la mâini, potrivit unui stomatolog care l-a tratat pe pilot la bordul zborului 1073 după ce acesta l-a imobilizat pe atacator. „Cabina de pilotaj era plină de sânge”, a declarat Shota Musaev joi la postul de radio al Armatei Israeliene.

Mâna stângă a comandantului era aproape tăiată în două ca urmare a rănilor provocate de înjunghiere, a spus Musaev.

Când pulsul lui Machchhar a început să scadă și acesta a început să-și piardă cunoștința, Musaev le-a cerut piloților de rezervă - care preluaseră între timp controlul asupra avionului- să aterizeze cât mai repede posibil. „Nu cred că ar fi supraviețuit până în Israel”, a spus el.

Machchhar primește îngrijiri medicale pentru rănile sale în Arabia Saudită, unde avionul său a efectuat o aterizare de urgență, potrivit deputatului indian Parag Shah, care a declarat că a vorbit cu familia pilotului. Familia se îndreaptă spre el pentru a-l întâlni, a spus Shah.

O sculptură realizată de artistul indian Sudarsan Pattnaik, specializat în sculpturi din nisip, îl înfățișează pe pilotul indian Smit Machchhar, căpitanul zborului FZ 1073 al companiei flydubai, pe o plajă din orașul Puri, din statul Odisha, la 1 octombrie 2026. Pilotul indian Smit Machchhar a fost aclamat drept „erou” pe 1 octombrie, după ce a luptat să păstreze controlul asupra unui zbor Dubai-Tel Aviv, când copilotul său l-ar fi atacat, rănindu-l, dar contribuind astfel la evitarea unui dezastru. Foto: STR / AFP / Profimedia

Cei care au lucrat cu Machchhar, care locuiește împreună cu soția și cei doi copii în Dubai, precum și alții care îi cunosc familia din Mumbai, îl descriu ca fiind o persoană foarte cumpătată și cu picioarele pe pământ.

În cei aproape două decenii de carieră ca pilot, a aterizat pe unele dintre cele mai înalte și mai dificile aeroporturi din lume, a fost mentor la o academie de aviație din India pentru a-i ajuta pe alții să pătrundă în industria aeronautică și a gestionat o serie de urgențe medicale în timpul zborului.

Într-un zbor, la scurt timp după decolare, echipajul de cabină a raportat către cabina de pilotaj că o pasageră a intrat în travaliu. Machchhar și-a amintit într-un podcast de anul trecut cum s-a pregătit să devieze avionul pentru aterizare.

„Am verificat cele mai apropiate aeroporturi, condițiile meteorologice pentru toate acestea, am evaluat ce era fezabil din punct de vedere operațional; aveam la dispoziție șase-șapte minute”, a spus el. „Și, brusc, în următoarele câteva minute, am primit un apel: «Avem un bebeluș la bord.»”

Să devină aviator nu a fost niciodată visul lui Machchhar din copilărie, a mărturisit el în cadrul podcastului indian. Se aștepta să se alăture afacerii familiale din domeniul textil și a urmat un curs de inginerie textilă și altul de management. Dar un seminar despre aviație din acea perioadă i-a trezit pasiunea pentru zbor la vârsta de 19 ani, tocmai când India dezvolta ceea ce a devenit o industrie în plină expansiune pentru zborurile interne.

Nici măcar nu zburase de prea multe ori cu avionul înainte de a decide să devină pilot, a povestit el în cadrul podcastului. Primul său zbor comercial în cabina de pilotaj a fost de la Bengaluru, India, la Delhi. „A fost înfricoșător. Nu din cauza zborului în sine, ci din cauza responsabilității”, a spus el.

Și-a început cariera la SpiceJet, a spus căpitanul Gurucharan Arora, fost director de operațiuni de zbor la compania aeriană indiană low-cost, care își amintește că l-a supravegheat la simulator.

„Prima dată când l-am întâlnit, l-am întrebat: «De ce ți-au pus părinții numele țânțarul zâmbitor?»”, a spus Arora. „Părea confuz. I-am explicat că «Smit» înseamnă «zâmbitor», iar «Machchhar» înseamnă «țânțar». A râs foarte tare.”

În timpul zborului, el tinde să evite subiectele profunde sau controversate cu copilotul său, deoarece datoria principală a unui pilot este să monitorizeze, a spus Machchhar în cadrul podcastului.

Un profesor de la Școala de Artă Gurukul pictează un portret în onoarea lui Smit Machchhar. Foto: Rafiq Maqbool / AP / Profimedia

Comandantul Teena Goswami, care a lucrat cu Machchhar la SpiceJet, l-a întâlnit pentru prima dată în 2019 și și-l amintește ca pe un căpitan calm și modest, care îi trata cu respect pe piloții juniori.

Piloții sunt instruiți să facă față presiunii, a spus ea, dar într-o situație extremă oamenii pot îngheța sau se pot da bătuți. Machchhar, în ciuda faptului că a fost atacat și că avea de-a face cu un avion care pierdea altitudine, a avut prezența de spirit să deschidă ușa cabinei de pilotaj, să facă un anunț prin sistemul de sonorizare și să ceară ajutor, a spus ea.

„Ceea ce a făcut el a fost, cred, ceea ce a salvat totul”, a spus Goswami. Ea l-a descris ca fiind „foarte stăpân pe sine, foarte calm” și a spus că, în general, colegii abia așteptau să zboare alături de el.

Încă de la începutul carierei sale, Machchhar și-a dorit întotdeauna să piloteze avioane Boeing, a povestit el în cadrul podcastului. „Primul meu avion a fost un Boeing și a rămas acel avion toată viața mea.” S-a antrenat pe avioanele MAX ale producătorului.

Când două avioane 737 MAX au suferit accidente mortale la câteva luni distanță unul de celălalt, în 2018 și 2019, entuziasmul său s-a estompat.

„Atunci a început panica. Nu ne era frică, dar nu eram siguri ce se întâmplă în acel moment”, a declarat Machchhar în cadrul podcastului. Însă modificările aduse de Boeing avionului l-au liniștit în privința siguranței acestuia, pe care l-a pilotat de când a fost repus în serviciu - chiar până la zborul de miercuri.

În timp ce zăcea sângerând în bucătăria avionului MAX 8, Machchhar a vorbit despre copiii săi și l-a întrebat pe dentistul de lângă el dacă îl poate salva.

„Voia să trăiască, nu voia să moară”, și-a amintit Musaev. Căpitanul i-a cerut apoi să transmită un mesaj copiilor săi în cazul în care nu ar mai fi supraviețuit.



„I-am spus: «Dumnezeu este cu tine, roagă-te. Totul va fi bine. Suntem alături de tine.»”

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Editor : B.E.