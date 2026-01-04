Live TV

Cine este Delcy Rodriguez, vicepreşedinta care a preluat conducerea Venezuelei. Maduro a numit-o „tigroaică” pentru apărarea guvernului

Data publicării:
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Delcy Rodriguez, vicepreședinta care a preluat conducerea Venezuelei. Sursa: Profimedia
Din articol
Delcy Rodriguez: Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”

Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro rămâne singurul preşedinte al ţării, în ciuda capturării sale de către forţele americane, a fost desemnată de Curtea Constituţională să conducă ţara interimar, în perioada în care liderul lipseşte. Comentariile ei contrazic declaraţiile anterioare ale preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat că Rodriguez a fost „învestită” în funcţia de preşedinte şi că este „dispusă să facă” ceea ce administraţia Trump consideră necesar „pentru a readuce Venezuela la gloria de odinioară”. Trump a declarat că, de fapt, SUA vor conduce Venezuela în viitorul apropiat.

Reuters prezintă câteva informaţii relevante despre Delcy Rodriguez şi menţionează că  Maduro a numit-o „tigroaică” pentru apărarea sa fermă a guvernului său socialist.

Ea lucrează îndeaproape cu fratele său, Jorge Rodriguez, care este şeful parlamentului de la Caracas.

În vârstă de 56 de ani, Rodriguez s-a născut la Caracas pe 18 mai 1969 şi este fiica lui Jorge Antonio Rodriguez, luptător în gherila de stânga, care a fondat partidul revoluţionar Liga Socialista în anii 1970.

Funcţiile de ministru al finanţelor şi al petrolului, pe care le-a deţinut simultan cu cea de vicepreşedinte, au făcut-o o figură cheie în gestionarea economiei Venezuelei şi i-au conferit o influenţă majoră asupra sectorului privat al ţării, aflat în declin. Ea a aplicat politici economice corecte în încercarea de a combate inflaţia exagerată.

Delcy Rodriguez: Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”

Delcy Rodriguez a cerut guvernului SUA să furnizeze dovezi că Maduro şi soţia sa sunt în viaţă, într-un mesaj audio difuzat sâmbătă la televiziunea de stat, dar locul exact în care se află nu este cunoscut. Unele surse au declarat că ar fi fost în Rusia, dar Moscova a dezminţit.

Ea este avocată, a absolvit Universidad Central de Venezuela şi a avansat rapid în ierarhia politică în ultimul deceniu, ocupând funcţia de ministru al Comunicaţiilor şi Informaţiilor între 2013 şi 2014.

Rodriguez, cunoscută ca iubitoare a modei de designer, a fost ministru de externe între 2014 şi 2017, perioadă în care a încercat să perturbe o reuniune a blocului comercial Mercosur la Buenos Aires, după suspendarea Venezuelei din grup.

În 2017 a fost numită în funcţia de şef al Adunării Constituante pro-guvernamentale, care a extins puterile lui Maduro.

Rodriguez a fost numită vicepreşedinte în iunie 2018, Maduro anunţând numirea ei pe X şi descriind-o ca „o femeie tânără, curajoasă, experimentată, fiica unui martir, revoluţionară şi încercată în mii de bătălii”.

În august 2024, Maduro a adăugat Ministerul Petrolului la portofoliul lui Rodriguez, unde ea a fost însărcinată cu gestionarea sancţiunilor tot mai severe impuse de SUA asupra celei mai importante industrii a ţării.

Citește și:

Ce declara lidera opoziției din Venezuela, Maria Machado, cu doar câteva săptămâni înainte ca Maduro să fie capturat de SUA

