Cine este Katie Zacharia, comentatoarea MAGA aleasă de Trump pentru a o înlocui pe Karoline Leavitt la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a ales-o pe Katie Zacharia, avocată și comentatoare conservatoare apropiată mișcării MAGA, pentru funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe, relatează vineri CBS News, citând un oficial al administrației americane. Numirea a fost confirmată ulterior de Casa Albă, printr-o postare pe platforma X

„Postul i-a fost propus”, a declarat vineri, sub protecția anonimatului, un oficial al Casei Albe. Informația a fost relatată și de Reuters, care citează cotidianul The New York Times, potrivit căruia alegerea lui Zacharia a fost confirmată de două persoane familiarizate cu decizia.

Casa Albă a confirmat mai târziu numirea acesteia, cu o postare pe X, unde a preluat anunțul făcut de Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cine este Katie Zacharia

Katie Zacharia locuiește în California și a absolvit Universitatea Pepperdine din Malibu, unde a urmat atât studiile universitare, cât și Facultatea de Drept, potrivit profilului său de LinkedIn.

La începutul acestui an, Zacharia a relatat într-un articol de opinie publicat în New York Post un incident petrecut la sala de fitness pe care o frecventa, după ce a purtat o șapcă inscripționată cu sloganul „Make America Great Again” (MAGA). Potrivit relatării sale, proprietarul sălii i-a cerut în cele din urmă să nu mai poarte șapca.

„I-am răspuns că nu-mi voi scoate niciodată șapca Trump pentru a face pe plac stângii”, a scris Zacharia, denunțând ceea ce a numit „intoleranță pură, nefiltrată”.

Ea a invocat și libertatea de exprimare, susținând că Primul Amendament al Constituției SUA nu prevede excepții pentru situațiile în care opiniile cuiva provoacă disconfort.

Primul Amendament protejează însă libertatea de exprimare împotriva restricțiilor impuse de autorități, nu împotriva regulilor stabilite de întreprinderile private.

Ea este și originară din California, este avocată, specialistă în comunicare și comentatoare politică, cunoscută pentru aparițiile sale la posturile conservatoare Fox News și Newsmax.

A ocupat pentru scurt timp, între februarie și aprilie 2026, o funcție de comunicare în cadrul Departamentului american pentru Securitate Internă (DHS), unde a fost purtătoare de cuvânt și secretar adjunct pentru afaceri publice.

Zacharia este în prezent consilier principal de comunicare la Trump Media & Technology Group, compania care deține platforma Truth Social, utilizată de președintele american. CNN relatează că Zacharia a fost implicată în politica republicană încă din perioada administrației George W. Bush, când a efectuat un stagiu la Comitetul Național Republican, în 2006.

Katie Zacharia ar urma să preia funcția de la Karoline Leavitt, care a fost purtătoarea de cuvânt a Casei Albe la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Leavitt, care a născut al doilea copil în primăvară, a părăsit administrația la sfârșitul lunii august, pentru a se dedica familiei, dar de curând a fost anunțată colaborarea sa cu Fox News.

Potrivit CNN, înainte de a-i propune funcția lui Zacharia, Donald Trump s-a consultat cu mai mulți apropiați și consilieri, inclusiv cu Karoline Leavitt.

Editor : M.I.