Reza Pahlavi avea 18 ani când tatăl său, ultimul șah al Iranului, a fugit din țară în 1979, în mijlocul protestelor de masă care au prevestit căderea monarhiei, potrivit The Times.

Familia sa urcase pe tron cu cinci decenii mai devreme, printr-o lovitură de stat militară, iar până în ianuarie 1979 era urâtă de segmente largi ale societății iraniene. Șahul - autoproclamatul rege al regilor - beneficiase de creșterea veniturilor din petrol în anii '70, dar permisese creșterea inegalităților, cheltuind sume uriașe pentru propriul stil de viață luxos și lăsând poliția sa secretă să comită acte de tortură pe scară largă.

Când ayatollahul Ruhollah Khomeini s-a întors din exilul din Franța pentru a conduce revoluția islamică, dinastia Pahlavi părea destinată să fie puțin mai mult decât o notă de subsol în istoria unei țări care poate revendica cea mai veche civilizație continuă din lume.

Totuși, în contextul revoltei împotriva regimului religios din Iran, Pahlavi consideră că o revenire este iminentă. Pe măsură ce pe rețelele sociale circulă videoclipuri care arată oameni scandându-i numele, el a cerut mai multe proteste, argumentând că ayatollahii sunt în impas și gata să se prăbușească.

Pahlavi a căutat să se prezinte ca o figură de referință capabilă să unească mișcările de opoziție care s-au fragmentat după decenii de represiuni și exil. Într-un articol de opinie din Washington Post, el a spus că Iranul are nevoie de o „figură unificatoare care să ajute la ghidarea unei tranziții de la tiranie către un viitor democratic ales chiar de popor”.

„Prin urmare, am făcut un pas înainte pentru a conduce și a servi în această calitate: nu ca un conducător în așteptare, ci ca administrator al unei tranziții naționale către democrație”, a scris el.

Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, a susținut că are o echipă de experți care au luat legătura cu persoane din cadrul regimului, pregătită să schimbe tabăra pentru a i se alătura. El a spus că a elaborat un program pentru o tranziție care ar evita haosul de care mulți observatori se tem că amenință Iranul. De asemenea, el spune că ar îndruma țara către o relație mai bună cu Occidentul.

În ultimele luni, el a organizat conferințe de presă în capitalele occidentale pentru a strânge sprijin pentru „Iranul său secular și democratic”. Scopul său pare a fi o monarhie constituțională, dar insistă că nu are nicio dorință de a prelua puterea.

Într-o postare pe X, i-a cerut președintelui Trump să ordone o intervenție. „Domnule președinte, acesta este un apel urgent și imediat pentru atenția, sprijinul și acțiunea dumneavoastră”, a scris el. „Oamenii vor fi din nou în stradă într-o oră. Vă cer să ajutați.”

Trump a fost doar călduț în răspunsul său la propunerile lui Pahlavi, spunând că părea o „persoană drăguță”, dar că nu ar fi „potrivit” să se întâlnească cu el.

Această precauție ar putea fi legată de dificultățile în a evalua adevărata popularitate a lui Pahlavi, având în vedere represiunea din Iran și întreruperea accesului la internet impusă săptămâna aceasta.

Criticii, inclusiv alte elemente ale opoziției iraniene, au spus că nu este influent așa cum pretinde. Unii susțin că este deconectat, nemailocuind în Iran din 1979.

Părăsise țara cu câteva luni mai devreme, la vârsta de 17 ani, pentru a se antrena ca pilot de vânătoare în Statele Unite și apoi s-a stabilit în statul Maryland.

