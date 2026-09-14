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Cine este Umar Kremlev, oligarhul rus apropiat de Putin, care a contribuit la finanțarea nunții lui Donald Trump Jr. în Bahamas

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Russia's President Putin Meets Athletes And Reps Of Russian Boxing Federation
Umar Kremlev. Foto: Profimedia
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Omul de afaceri rus Umar Kremlev, șeful Asociației Internaționale de Box (IBA), a contribuit la finanțarea nunții din Bahamas a lui Donald Trump Jr., fiul președintelui american, potrivit ONG-ului american de investigație ProPublica, care a citat documente și trei persoane familiare cu evenimentul, scrie Meduza.

Kremlev a acoperit costuri de „sute de mii de dolari”, a relatat ProPublica, inclusiv aproximativ 100.000 de dolari pe noapte pentru închirierea insulei, aproximativ 70.000 de dolari pentru artificii și alte cheltuieli legate de organizarea evenimentului. Plățile au fost efectuate printr-o entitate cu sediul în Dubai, afiliată IBA. ProPublica a menționat, însă, că Trump Jr. ar fi putut acoperi cu ușurință costurile singur, deoarece Forbes estimează averea sa la 300 de milioane de dolari.

Trump Jr. a declarat că la nuntă au participat „doar prieteni foarte apropiați” - aproximativ 50 de invitați în total. Dar lista invitaților a inclus un grup mare de participanți vorbitori de limbă rusă, a căror prezență i-a surprins pe alți invitați, a relatat ProPublica. Kremlev, care „vorbește engleza limitat”, s-a numărat printre aceștia. Între timp, unii dintre prietenii de lungă durată ai lui Trump Jr. nu au primit invitații, potrivit publicației. Președintele însuși nu a participat la nuntă, rămânând la Washington la momentul respectiv.

Un reprezentant al lui Trump Jr. nu a negat că Kremlev a plătit pentru nuntă, descriindu-l pe omul de afaceri rus drept „un prieten personal al lui Don”, care împărtășește cu el o pasiune pentru box și recreere în aer liber. Un reprezentant al lui Eric Trump, fratele lui Trump Jr., a declarat că Eric nu auzise niciodată de numele Kremlev.

Serviciul de presă al lui Kremlev a declarat că IBA nu a acoperit costurile nunții, dar a refuzat să comenteze cu privire la plățile efectuate de entitatea cu sediul în Dubai.

Conform unui raport al publicației rusești de investigații Proekt, Kremlev a purtat numele de familie Lutfulloev până în 2010, când l-a schimbat într-un efort aparent de a-și îmbunătăți imaginea. Până atunci, fusese deja condamnat de două ori, pentru șantaj și agresiune.

O pasiune comună pentru box l-a apropiat pe Kremlev de Alexei Rubejnoi, șeful Serviciului Prezidențial de Securitate. Această prietenie l-a ajutat să devină președinte al Federației de Box din Rusia în 2016 și ulterior să dobândească o serie de active profitabile, inclusiv casele de pariuri Fonbet, Pari și Liga Stavok, precum și dealerul auto naționalizat Rolf. Surse care au vorbit cu Proekt au declarat că Rubejnoi a insistat mai întâi pentru naționalizarea Rolf și apoi a făcut lobby pentru transferul către Kremlev.

Kremlev conduce IBA din 2020, perioadă în care aceasta a primit zeci de milioane de dolari de la Gazprom. În 2023, Comitetul Internațional Olimpic a retras IBA dreptul de a organiza turnee olimpice de box, invocând, printre alte motive, lipsa de transparență în finanțele sale.

Editor : Ș.R.

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