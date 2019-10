Cine l-a dat de gol pe Al Baghdadi, liderul ISIS, ucis într-o operațiune a forțelor speciale americane

Cel mai căutat om din lume, liderul organizației teroriste Stat Islamic, a murit în Siria în această dimineață, într-o operațiune a forțelor speciale americane. Președintele Donald Trump a ținut să confirme chiar el informaţia, de la Casa Albă.

Abu Bakr al-Baghdadi e mort. A fost fondatorul şi liderul ISIS, cea mai nemiloasă şi violentă organizaţie teroristă din lume. SUA îl căutau pe al-Baghdadi de mulţi ani. Capturarea sau uciderea lui au fost prioritatea de securitate naţională a administraţiei mele.

Abu Bakr-al Baghdadi se ascundea în Siria, în apropierea graniţei cu Turcia, iar asaltul a avut loc după câteva săptămâni de supraveghere. Militarii au ajuns la casa lui Baghdadi în opt elicoptere.

Donald Trump, președintele SUA: A murit după ce a intrat într-un tunel, scâncind, plângând şi ţipând tot timpul. Reşedinţa a fost curăţată până acum, ocupanţii fie s-au predat, fie au fost împuşcaţi şi ucişi. 11 copii au fost scoşi din casă şi nu sunt răniţi. Singurii rămaşi au fost cu Baghdadi în tunel, care şi-a luat trei dintre copii cu el. Au fost trimiși la moarte sigură. A ajuns la capătul tunelului, în timp ce era urmărit de câinii noştri. Şi-a detonat vesta, omorându-şi copiii şi pe el însuşi. Corpul i-a fost mutilat de explozie, tunelul s-a surpat, dar rezultatele testelor de identificare imediate au fost precise şi pozitive: a fost el.

Doar moloz, fiare contorsionate și mașini arse au rămas în urma operațiunii de anihilare a lui al-Baghdadi. Vecinii știau că în acea casă locuiește un bărbat discret, venit de la Alep, care face comerț cu alimente și animale. Îl vedeau plecând dimineața devreme și venind seara târziu și îl invitau adesea la ei, dar nu venea niciodată. Era cunoscut drept Abu Mohamed și îl adăpostea pe cel mai căutat om din lume. Irakienii spun că au reușit să îl localizeze pe al-Baghdadi grație unui telefon dat de una dintre soțiile sale.

Aceasta și un curier au fost arestați și interogați în această vară, potrivit The New York Times.

Martor: Ne-am trezit în zgomotul avioanelor, am ieșit afară și am văzut forțele înarmate în fața noastră. "La pământ! La pământ!", au spus, deci ne-am lăsat la pământ. Ne-au pus cătușe și ne-au dat la o parte. "De unde îl știți pe omul ăsta?". Am spus că nu îl cunoaștem, că vedem oameni întrând și ieșind, dar nu am vorbit niciodată cu ei. Și au spus, "Sunteți în siguranță, stați pe margine".

Potrivit preşedintelui Donald Trump, Statele Unite au primit un sprijin din partea Rusiei, Turciei, Siriei şi Irakului, care le-au permis să survoleze zonele controlate de aceste ţări. Forțele democrate siriene, conduse de kurzi, susțin că intervenția Turciei în nord-estul Siriei a întârziat cu o lună capturarea liderului terorist.

În vârstă de 48 ani, Abu Bakr al-Baghdadi conducea din 2010 gruparea teroristă, responsabilă de zeci de atentate în mai multe țări. Este cel mai important lider jihadist ucis în ultimii opt ani, după Osama bin Laden, iar moartea sa a fost anunțată de mai multe ori, în ultimii ani.

Cea mai recentă filmare cu al-Baghdadi, supranumit Fantoma, a fost difuzată de Statul Islamic în aprilie, la o lună după căderea autoproclamatului califat. Era pentru prima oară când apărea cu fața descoperită, în ultimii cinci ani.