„Cine seamănă vânt va culege furtună”. Iranul avertizează Statele Unite să nu intervină în țară printr-un panou amplasat în Teheran

Autoritățile iraniene au dezvelit duminică un nou panou publicitar într-o piață centrală din Teheran, aparent cu scopul de a avertiza Statele Unite împotriva unei intervenții. Gestul vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat că SUA trimit nave de război în regiune „pentru orice eventualitate”, în cazul în care va dori să ia măsuri, relatează Euronews.

Panoul publicitar din Piața Enghelab (Revoluției) înfățișează un portavion cu avioane de vânătoare avariate și explodând pe punte. Cadavre și urme de sânge acoperă puntea, iar în urma flotei se întind dâre de sânge care seamănă cu dungile steagului american.

Imaginea este însoțită de următorul slogan: „Cine seamănă vânt va culege furtună”. Piața Enghelab este folosită de obicei pentru adunări organizate de stat, autoritățile schimbând pictura murală în funcție de evenimentele naționale.

Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a declarat la bordul avionului Air Force One că SUA „supraveghează Iranul” și că trimite nave către această țară „pentru orice eventualitate”, în cazul în care va dori să ia măsuri.

„Avem o flotă masivă care se îndreaptă în acea direcție și poate că nu va fi nevoie să o folosim, vom vedea”, a declarat el joi.

Donald Trump a adăugat că orice acțiune militară ar face ca atacurile anterioare ale SUA lansate în iunie împotriva instalațiilor nucleare iraniene să „pară o nimica toată”.

Sâmbătă, comandantul Gărzii Revoluționare paramilitare iraniene, o forță puternică în cadrul teocrației țării, a avertizat SUA și Israelul să „evite orice calcul greșit” și că forța este „mai pregătită ca niciodată, cu degetul pe trăgaci”.

Ministrul de externe al Iranului a emis, de asemenea, un avertisment împotriva Statelor Unite la începutul săptămânii trecute, cea mai directă amenințare de până acum, avertizând că Republica Islamică „va riposta cu toate mijloacele de care dispune dacă va fi din nou atacată”.

„Spre deosebire de reținerea de care a dat dovadă Iranul în iunie 2025, puternicele noastre forțe armate nu vor ezita să riposteze cu toate mijloacele de care dispunem dacă vom fi din nou atacați”, a scris Araghchi într-un articol de opinie publicat de The Wall Street Journal, referindu-se la conflictul de 12 zile cu Israelul din iunie.

„Nu este o amenințare, ci o realitate pe care simt nevoia să o transmit în mod explicit, deoarece, în calitate de diplomat și veteran, detest războiul.”

Cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre Teheran și Washington survine pe fondul represiunii continue a Iranului împotriva protestelor naționale care au început pe 28 decembrie. Potrivit agenției de știri Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, numărul morților a crescut la cel puțin 5.002, au precizat vineri activiștii. De asemenea, se menționează că peste 41.280 de persoane au fost arestate.

Există posibilitatea ca numărul morților să fie mult mai mare, întrucât accesul la internet în Iran este blocat de mai bine de două săptămâni, ceea ce restricționează sever fluxul de informații.

Demonstrațiile au început pe 28 decembrie, inițial din cauza prăbușirii monedei rial, dar s-au transformat într-o nemulțumire mai largă față de guvernul țării.

Citește și:

Trecători prinși în focul protestelor din Iran: moartea unui student arată amploarea represiunii. „Privea de pe trotuar și a fost ucis”

Iranul amenință cu „cel mai dur” răspuns la orice atac împotriva sa, în timp ce o flotă americană se îndreaptă spre regiunea Golfului

Editor : A.M.G.