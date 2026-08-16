Live TV

Video Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții

Data publicării:
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pașaportul uitat acasă dă planurile peste cap, însă există doar trei oameni în întreaga lume pentru care acest lucru nu este o grijă. Documentul este esențial pentru trecerea frontierelor, iar în multe țări este și dovada principală a identității.

Totuși, trei personalități din întreaga lume nu au nevoie de acest document pentru a călători. Regele Charles al III-lea, împăratul Japoniei Naruhito și soția sa, împărăteasa Masako, sunt figurile care nu au nevoie de pașaport.

În cazul monarhului britanic, explicația stă în faptul că pașapoartele britanice sunt emise în numele său. Astfel, dacă ar avea pașaport, ar însemna că și-ar cere singur acordul pentru a părăsi țara. 

Totuși, acest privilegiu nu se extinde și la familia regală. De exemplu, regina Camilla sau prințul William au nevoie de pașaport.

În Japonia, regula datează încă din 1971, când împăratul Hirohito se pregătea pentru prima călătorie peste hotare făcută de un monarh japonez. Ministerul de Externe a decis că nu este potrivit pentru ca împărații să urmeze regulile aplicate cetățenilor.

Așadar, înaintea călătoriilor împăratului Naruhito și ale soției sale, țara gazdă este anunțată în prealabil. Pentru restul oamenilor, pașaportul nu trebuie să lipsească din bagaje.

Citește și: 

Ce loc ocupă paşaportul românesc în clasamentul mondial al libertăţii de călătorie

Acte pierdute sau furate în vacanță: Cum revii în România fără pașaport sau buletin

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
2
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma...
procuror accident brasov
5
Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov a fost declarat apt să conducă, la...
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Digi Sport
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ploi japonia
Ploi „fără precedent” au lovit Japonia: cel puțin șase oameni au murit, iar mii de călători au rămas blocați pe aeroportul Narita
Russia Putin
Reacția Rusiei după ce Japonia a protestat față de vizita lui Putin în insulele Kurile
medvedev
„Consecințe monstruoase”. Medvedev amenință singura țară cu care Rusia nu are un tratat de pace după cel de-al Doilea Război Mondial
Vector map of the Russian Kuril Islands
Vladimir Putin a vizitat Insulele Kurile, teritoriu disputat cu Japonia. Tokio protestează
Typhoon Dolphin approaching Japan
Japonia, în alertă din cauza taifunului Dolphin. Peste 5.000 de persoane au primit ordin de evacuare
Recomandările redacţiei
Spain Air Force F-18 during the Tactical Leadership Programme in Albacete, Barcelona - 24 Sep 2025
Aliații NATO au doborât încă o dronă care a intrat în România...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Kievul îi sugerează lui Trump că Rusia nu va reuși să cucerească...
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.
Rusia cere „lămuriri” Turciei și Statelor Unite cu privire la o...
nicusor dan mirabela gradinaru
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba...
Ultimele știri
Trusa medicală de vacanță: Ce trebuie să conțină și cum se păstrează corect medicamentele
Agenții americani de imigrație din ICE vor fi echipați cu mănuși care administrează șocuri electrice
Românii au cheltuit pe vacanțele în străinătate dublu față de încasările din turismul românesc. „România e foarte scumpă la prețuri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Fanatik.ro
Buget de 50 de milioane de euro! Mihai Rotaru, planul pe 10 ani pentru a face Craiova Maxima din nou. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Tobias Christensen a marcat un hat-trick pentru noua echipă, în timp ce Pancu plânge că n-are mijlocași la...
Adevărul
Cine a fost femeia care dădea ora exactă în România? Povestea puțin cunoscută a serviciului după care românii...
Playtech
Meseriile pe care tinerii le-au ocolit ani la rând sunt acum la mare căutare. Salariile ajung la 7.000 de euro
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O rusoiacă de 26 de ani a ”cucerit” Europa! România nu a existat
Pro FM
Madonna, la 68 de ani. Cum arată fața artistei în 2026
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Amintirile unui fost șef de far. Cum a fost reparat după cutremurul din ’77 și cum era păzită Constanţa de la...
Newsweek
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Momentul impresionant când un bărbat salvează un câine de pe șinele de tren. Oamenilor nu le-a venit să...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...