Pașaportul uitat acasă dă planurile peste cap, însă există doar trei oameni în întreaga lume pentru care acest lucru nu este o grijă. Documentul este esențial pentru trecerea frontierelor, iar în multe țări este și dovada principală a identității.

Totuși, trei personalități din întreaga lume nu au nevoie de acest document pentru a călători. Regele Charles al III-lea, împăratul Japoniei Naruhito și soția sa, împărăteasa Masako, sunt figurile care nu au nevoie de pașaport.

În cazul monarhului britanic, explicația stă în faptul că pașapoartele britanice sunt emise în numele său. Astfel, dacă ar avea pașaport, ar însemna că și-ar cere singur acordul pentru a părăsi țara.

Totuși, acest privilegiu nu se extinde și la familia regală. De exemplu, regina Camilla sau prințul William au nevoie de pașaport.

În Japonia, regula datează încă din 1971, când împăratul Hirohito se pregătea pentru prima călătorie peste hotare făcută de un monarh japonez. Ministerul de Externe a decis că nu este potrivit pentru ca împărații să urmeze regulile aplicate cetățenilor.

Așadar, înaintea călătoriilor împăratului Naruhito și ale soției sale, țara gazdă este anunțată în prealabil. Pentru restul oamenilor, pașaportul nu trebuie să lipsească din bagaje.

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Editor : A.M.G.