Cine sunt victimele atacului israelian din Qatar. Hamas publică lista celor uciși

Echipa de negociatori a Hamas aflată la Doha a supraviețuit atacului aerian lansat marți de Israel asupra capitalei Qatarului, potrivit unui comunicat transmis de gruparea palestiniană.

„Confirmăm eșecul inamicului de a-i asasina pe frații noștri din delegația de negociere”, se arată în mesajul Hamas, care acuză că lovitura „dovedește dincolo de orice îndoială că Netanyahu și guvernul său nu doresc să ajungă la niciun acord de pace”.

Totuși, Hamas a anunțat că șase persoane au fost ucise în atac. Printre victime se află fiul principalului negociator al grupării, Khalil al-Hayya, precum și un membru al forțelor de securitate interne ale Qatarului.

Lista victimelor anunțată de Hamas:

Humam al-Hayya (Abu Yahya) – fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya

Jihad Labad (Abu Bilal) – directorul biroului lui al-Hayya

Abdullah Abdul Wahid (Abu Khalil)

Moamen Hassouna (Abu Omar)

Ahmed al-Mamluk (Abu Malik)

Badr Saad Mohammed al-Humaidi – caporal în forțele de securitate interne ale Qatarului

Hamas a acuzat administrația americană că poartă o responsabilitate comună cu Israelul pentru acest „crimă”, din cauza sprijinului acordat pentru atacul aerian cu rachete de marți.

