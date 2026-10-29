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Cine va conduce Israelul după alegeri: Patru scenarii pentru formarea noului guvern

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Gadi Eisenkot și Benjamin Netanyahu
Liderul partidului Yashar,Gadi Eisenkot și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
1. Netanyahu atrage noi aliați din tabăra adversă 2. Eisenkot formează un guvern minoritar 3. Un acord cu partidele arabe ar putea decide viitorul guvern 4. Un guvern de uniune națională, posibil în cazul unei noi crize Ce se întâmplă dacă niciunul dintre scenarii nu funcționează

Israelul se îndreaptă spre o nouă perioadă de incertitudine politică, după alegeri care nu au oferit niciuneia dintre cele două mari tabere o majoritate clară în Parlament. Premierul Benjamin Netanyahu și principalul său adversar, Gadi Eisenkot, se confruntă cu perspectiva unor negocieri complicate pentru formarea viitorului guvern, în timp ce partidele arabe ar putea avea un rol decisiv. De la atragerea unor noi aliați și formarea unui guvern minoritar până la o coaliție de uniune națională, există patru scenarii posibile pentru ieșirea din impas, potrivit unei analize POLITICO.

Puține campanii electorale din istoria Israelului au fost atât de polarizante precum cea din acest an. Scrutinul a reprezentat și un test al modului în care israelienii judecă responsabilitatea liderilor politici pentru atacul devastator lansat de Hamas la 7 octombrie 2023 și pentru consecințele acestuia.

Rezultatele parțiale ale alegerilor din Israel indică faptul că niciuna dintre cele două mari tabere politice nu și-a asigurat majoritatea necesară pentru formarea guvernului. În Knesset, Parlamentul israelian, care are 120 de membri, sunt necesare cel puțin 61 de mandate pentru obținerea majorității.

1. Netanyahu atrage noi aliați din tabăra adversă

Primul scenariu presupune ca Benjamin Netanyahu să reușească să convingă unele partide din alianța adversă să îi susțină formarea unui nou guvern. Deși s-au prezentat în alegeri drept adversari ai premierului, anumite formațiuni din tabăra lui Eisenkot sunt, din punct de vedere ideologic, mai apropiate de Likud decât de partenerii lor de alianță.

Printre liderii care ar putea fi vizați de negocieri se numără fostul premier Naftali Bennett, conservator din punct de vedere religios, și fostul ministru al Apărării Avigdor Lieberman, un politician laic, dar cu orientare conservatoare. Ambii au avut conflicte politice serioase cu Netanyahu, însă există și puncte comune care ar putea constitui baza unor negocieri.

Principalul obstacol este unul politic și electoral. Bennett și Lieberman au făcut campanie împotriva lui Netanyahu, iar o eventuală decizie de a-l menține la putere ar putea fi percepută de o parte dintre alegătorii lor drept o trădare a promisiunilor electorale.

Prin urmare, deși o asemenea reconfigurare a alianțelor nu poate fi exclusă, ea ar presupune concesii importante și riscuri pentru liderii implicați.

2. Eisenkot formează un guvern minoritar

O altă posibilitate este ca Gadi Eisenkot să încerce formarea unui guvern minoritar, fără să dispună de o majoritate parlamentară stabilă alcătuită exclusiv din partidele propriei alianțe. Președintele Israelului, Isaac Herzog, are un rol important în procesul de desemnare a politicianului însărcinat cu formarea viitorului guvern.

Potrivit analizei POLITICO, liderul desemnat nu trebuie să demonstreze de la început că a reunit o majoritate parlamentară. Esențial este să obțină votul inițial de încredere al Knessetului.

Eisenkot ar putea încerca să își asigure sprijinul prin negocieri cu mai multe grupuri parlamentare, construind majorități diferite în funcție de proiectele și deciziile guvernamentale. Printre posibilii susținători s-ar putea număra politicieni din actuala coaliție de guvernare dispuși să sprijine abordarea sa în domeniul securității, dar și partidele arabe.

Ra’am și Joint List și-au exprimat disponibilitatea de a-l susține pe Eisenkot, deși unii dintre partenerii săi politici resping participarea formală a formațiunilor arabe la guvernare.

Un asemenea executiv ar putea permite schimbarea premierului fără constituirea unei coaliții majoritare clasice. În același timp, dependența de sprijin parlamentar variabil i-ar putea îngreuna adoptarea bugetului și a altor măsuri importante.

3. Un acord cu partidele arabe ar putea decide viitorul guvern

Al treilea scenariu, distinct de formula unui guvern minoritar bazat pe sprijin parlamentar variabil, presupune încheierea unui acord politic stabil între Eisenkot și partidele arabe.

Un astfel de aranjament i-ar putea asigura o majoritate în Knesset, fără ca reprezentanții formațiunilor arabe să primească neapărat portofolii ministeriale.

În schimbul sprijinului parlamentar, partidele arabe ar putea negocia angajamente politice și guvernamentale. POLITICO arată că nu poate fi exclusă nici participarea directă a acestora la guvern, în pofida declarațiilor prin care unii lideri ai opoziției au respins o asemenea posibilitate.

Există și precedente politice. Naftali Bennett și liderul liberal Yair Lapid au guvernat anterior într-o coaliție din care a făcut parte Ra’am. Inclusiv Netanyahu a purtat, în trecut, discuții cu partide arabe privind posibilitatea formării unei coaliții. În actuala campanie electorală, însă, premierul s-a pronunțat explicit împotriva unui asemenea aranjament.

Rezultatul obținut de partidele arabe le-ar putea oferi o influență considerabilă asupra negocierilor. Totuși, orice acord cu acestea ar trebui să depășească diferențe politice și ideologice importante din interiorul alianței anti-Netanyahu.

4. Un guvern de uniune națională, posibil în cazul unei noi crize

Ultimul scenariu analizat de POLITICO este formarea unui guvern de uniune națională, prin reunirea actualei coaliții de guvernare cu o parte sau cu întreaga alianță de opoziție.

Potrivit informațiilor citate de publicație, președintele Isaac Herzog ar favoriza o asemenea soluție, care ar putea pune capăt blocajului politic.

Negocierile ar fi însă extrem de dificile, având în vedere conflictele dintre Netanyahu și adversarii săi. Un posibil element al discuțiilor ar putea fi o grațiere prezidențială a lui Netanyahu în legătură cu procesele de corupție în care este judecat. POLITICO prezintă această variantă drept o posibilitate de negociere, nu ca pe un acord deja existent.

Un guvern de uniune națională ar deveni mai plauzibil în cazul izbucnirii unui nou război deschis cu Iranul, care ar putea determina partidele rivale să coopereze în numele securității naționale.

Ce se întâmplă dacă niciunul dintre scenarii nu funcționează

Israelul s-ar putea confrunta cu negocieri prelungite pentru formarea unui nou guvern, în condițiile în care niciuna dintre cele două tabere nu dispune de o majoritate clară. Până la constituirea unui nou executiv, actualul guvern ar continua să gestioneze treburile statului.

Președintele Isaac Herzog a făcut deja apel la liderii politici să evite organizarea unui nou scrutin.„Trebuie să facem tot ce putem, mai ales după ziua de ieri, pentru a evita un nou scrutin. De aceea, mă aștept ca toți cei care vor veni aici să vină cu o atitudine deschisă”, a declarat Herzog.

Președintele urmează să primească rezultatele oficiale ale alegerilor săptămâna viitoare, după care va începe consultările cu formațiunile parlamentare pentru desemnarea persoanei însărcinate cu formarea guvernului.

Dacă toate încercările de constituire a unei majorități eșuează, Israelul ar putea fi nevoit să organizeze din nou alegeri, revenind la instabilitatea politică și la succesiunea de scrutinuri care au marcat țara în urmă cu câțiva ani.

Editor : M.I.

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