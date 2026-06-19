Live TV

Cine va finanța fondul uriaș de 300 de miliarde de dolari, destinat Iranului: indicii în discursul lui JD Vance

Data publicării:
Iran Daily Life, Tehran - 15 Jun 2026
O zi din viața obișnuită la Teheran. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Va fi acoperit fondul de 300 de miliarde de dolari de la donatori privați? Trump vs. Obama pe tema Iranului

În timp ce lăuda memorandumul de înțelegere recent semnat cu Iranul, președintele Donald Trump l-a criticat dur pe fostul președinte Barack Obama pentru că a acordat Teheranului 1,7 miliarde de dolari în „bani verzi” ca parte a acordului nuclear iranian din 2015 din care Trump a ieșit. Totuși, acordul preliminar al președintelui SUA pentru a pune capăt războiului oferă Iranului un câștig financiar potențial mult mai mare, sub forma unui fond de redezvoltare de 300 de miliarde de dolari, notează USA Today.

Memorandumul de înțelegere semnat de Trump pe 17 iunie cu Iranul a ridicat semne de întrebare cu privire la sursele de finanțare ale fondului iranian de reconstrucție - și dacă SUA ar putea ajunge să fie responsabilă pentru acesta. Trump insistă că nu vor merge dolari americani în fond, dar nu a menționat ce țări sau entități private vor acoperi costurile.

Conform textului memorandumului de înțelegere, SUA și partenerii săi din Orientul Mijlociu ar urma „să elaboreze un plan definitiv, convenit de comun acord, de cel puțin 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran”.

SUA ar ridica, de asemenea, toate sancțiunile împotriva Iranului și ar dezgheța activele țării, dar numai dacă Iranul își respectă angajamentele de a nu dezvolta arme nucleare și de a elimina uraniul puternic îmbogățit, într-un acord final la care administrația Trump speră să ajungă în termen de 60 de zile. SUA au ridicat imediat restricțiile asupra exporturilor de petrol ale Iranului după semnarea de către Trump a memorandumului de înțelegere.

Fondul este destinat să stimuleze Iranul să finalizeze un acord final cu SUA și să relanseze dezvoltarea economică și îmbunătățirile infrastructurii, după ce țara a fost afectată în timpul războiului. Mecanismul de implementare a fondului va fi finalizat printr-un acord final cu Iranul, care trebuie să respecte termenii acordului de pace pentru a accesa banii din acesta.

Totuși, textul nu precizează ce țări – sau dacă sectorul privat – ar contribui la fond. Trump, prezent la conferința G7 din Franța, a negat că SUA ar oferi bani.

„Nu investim. Nu oferim nici 10 cenți”, a declarat Trump pe 17 iunie. „Oamenii pot decide să facă asta, dar asta depinde de ei.”

„Nu există nicio plată de 300 de miliarde de dolari către Iran din partea SUA. Asta e o știre falsă!”, a declarat Trump ulterior într-o postare pe Truth Social. „Tot ce există pentru SUA este succes, prețuri mai mici la petrol și victorie”, a completat el

Va fi acoperit fondul de 300 de miliarde de dolari de la donatori privați?

Vicepreședintele JD Vance și-a asumat același angajament când s-a adresat reporterilor la o conferință de presă la Casa Albă din 18 iunie: „Statele Unite nu renunță la niciun ban și chiar și beneficiile economice, ridicarea sancțiunilor care vine odată cu această înțelegere, se întâmplă doar dacă iranienii își îndeplinesc obligațiile.”

Dar dacă SUA nu contribuie la fond, cine o face?

Reuters, citând o sursă anonimă familiarizată cu tranzacția, a relatat că peste jumătate din cele 300 de miliarde de dolari ale fondului au fost deja angajate și că acestea vor fi acoperite în întregime din fonduri private.

Companiile cu sediul în SUA, statele arabe din Golf, Asia, America de Sud și Africa s-au angajat să ofere finanțare, potrivit raportului Reuters, care precizează că administrația consideră fondul un vehicul de investiții private, nu un program guvernamental de reconstrucție.

Vance a sugerat că investitorii privați și țările vecine Iranului vor oferi banii, deși nu a identificat nicio sursă specifică.

Există o mare dorință din partea lumii arabe și din afara lumii arabe de a se implica efectiv în Iran, dacă se comportă cum trebuie”, a spus Vance, când a fost rugat să spună mai exact cine va acoperi fondul de reamenajare.

Vance a dat exemplu Emiratele Arabe Unite. „Să presupunem doar că ar dori să investească în construirea unei centrale electrice. Acest lucru este de fapt imposibil în acest moment din cauza modului în care funcționează sancțiunile americane”, a spus vicepreședintele. „Așadar, ceea ce spunem este că, dacă vă comportați bine și dacă Emiratele însele vor să construiască o centrală electrică, atunci vom lua măsurile necesare pentru a face acest lucru posibil.”

Vance a adăugat că discuțiile despre sursele de finanțare ale fondului sunt preliminare, pentru că Iranul trebuie mai întâi să fie de acord cu termenii nucleari într-un acord final.

„Acest lucru este atât de avansat deoarece presupune o transformare a comportamentului iranian”, a mai spus el.

Trump vs. Obama pe tema Iranului

Ani de zile, Trump l-a atacat pe Obama pentru o plată în numerar de 1,7 miliarde de dolari către Iran. Tranzacția, însă, a fost rezultatul înțelegerii administrației Obama cu Iranul din 2016, care a pus capăt unei dispute juridice de zeci de ani, după ce Teheranul nu a primit niciodată echipamentul militar pentru care plătise SUA 400 de milioane de dolari înainte de revoluția iraniană din 1979.

Trump l-a acuzat în mod constant pe Obama că a acordat Iranului 150 de miliarde de dolari ca parte a acordului nuclear cu Iranul. Cu toate acestea, acordul lui Obama nu a implicat plăți directe către Iran, ci - similar acordului preliminar al lui Trump - a dezghețat accesul Iranului la propriul numerar din conturi bancare străine, în valoare totală de aproximativ 50 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Trump l-a acuzat pe Obama că a dat „mită” Iranului pentru a determina țara să semneze acordul său nuclear.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
2
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
5
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
Și-a dat demisia, după ce a anunțat în direct moartea tatălui lui Leo Messi, în timpul Cupei Mondiale
Digi Sport
Și-a dat demisia, după ce a anunțat în direct moartea tatălui lui Leo Messi, în timpul Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-06-19T141446.768
Mișcare strategică în Groenlanda: Norvegia își deschide un consulat, pe fondul tensiunilor create de Trump
giorgia meloni si donald trump
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Donald trump coroana aur coreea de sud Lee Jae Myung reuters
Anunț de la Seul: Trump ar urma să se concentreze asupra Coreei de Nord după înțelegerea cu Iranul. „Sancțiunile sunt ineficiente”
explozii in ucraina
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
ioana constantin bercean
Acordul SUA-Iran: O pace fragilă sau o nouă arhitectură de securitate în Orientul Mijlociu?
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Președintele CJ Botoșani (PNL) îl acuză pe Bolojan că girează ruperea...
sigla pnl
Consiliul Național al PNL intră azi în ședință: se discută...
Daniel Fenechiu.
Fenechiu atacă decizia Tribunalului Ilfov în scandalul din PNL...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Statele Unite și Ucraina au început să discute un acord privind...
Ultimele știri
Rusia caută soldați pentru Ucraina: razii ale poliției militare în centrul țării. „Nu ne dau nici cinci minute să ne luăm rămas bun”
Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei. Anunțul primarului Sobianin
Echipa Bolojan vrea schimbarea statutului PNL: dizolvarea unui for de conducere, puteri reduse pentru lideri și sancțiuni mai rapide
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A aflat că soțul o înșală, dar i-a permis în continuare să facă acest lucru. Motivul care a făcut-o pe femeie...
Cancan
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Fanatik.ro
Oficial: Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic! Anunțul clubului elen
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce cadou neașteptat a primit Georgiana Lobonț de la Dennis Man. Surpriză mare la nunta fotbalistului român
Adevărul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Cornel Ilie de la VUNK, mesaj în ziua în care Nicu Sârghea, colegul pierdut prea devreme, ar fi împlinit 50...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au...
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Stephen Baldwin, concediat dintr-un film pentru că o eclipsa pe Jennifer Aniston: „Mi-au spus că nu pot fi...
Adevarul
Denise Rifai, reacție fermă în dosarul în care e anchetat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț”
Newsweek
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Cum arată și ce face Lucy Lawless. Povestea actriței care a cucerit lumea în rolul Xenei și care, la 57 de...
UTV
Laurette a ajuns din nou la spital după ultima operație. „Piciorul s-a infectat din nou”