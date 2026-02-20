CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace

După ce liderul FIFA, Gianni Infantino, a participat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, şefa CIO, Kirsty Coventry, a declarat vineri că forul olimpic va „analiza” atitudinea acestuia, relatează AP.

Infantino şi Coventry se numără printre cei 107 membri actuali ai Comitetului Olimpic Internaţional care sunt obligaţi prin jurământ „să acţioneze întotdeauna independent de ... interesele politice”.

Trump a găzduit joi reuniunea Consiliului pentru Pace la Washington, D.C., unde Infantino a semnat un parteneriat în numele organismului internaţional de conducere al fotbalului, care ar putea duce la investirea a 75 de milioane de dolari din fondurile fotbalului în Gaza, scrie News.ro.

În perspectiva Cupei Mondiale din 2026, Infantino a aliniat FIFA îndeaproape cu guvernul Statelor Unite, participând la ceremonia de învestire a lui Trump anul trecut şi efectuând o serie de vizite la Casa Albă şi Mar-a-Lago. Statele Unite vor găzdui împreună cu Canada şi Mexic turneul de 104 meciuri, care va începe la 11 iunie.

„Carta Olimpică este foarte clară în ceea ce priveşte aşteptările faţă de membrii săi şi vom cerceta presupusa semnare a documentelor, presupun”, a declarat Coventry, adăugând că nu ştia că Infantino a fost „în prim-plan” la reuniunea Consiliului pentru Pace.

„Acum că ne-aţi adus la cunoştinţă acest lucru”, a spus ea după o a doua întrebare pe această temă, „ne vom întoarce şi vom analiza situaţia”.

Printre membrii CIO, care sunt obligaţi să respecte neutralitatea politică, se numără emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad al-Thani, şi ambasadorul Arabiei Saudite în SUA, prinţesa Reema bint Bandar Al Saud.

Coventry a fost ea însăşi ministru al sportului în guvernul din Zimbabwe până când a câştigat alegerile din martie, devenind prima femeie preşedinte al CIO.

