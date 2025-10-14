Live TV

Video Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel

Data publicării:
Violențe Udine
REUTERS/Yara Nardi

Manifestanţii pro-palestinieni au ieşit marţi în stradă în oraşul Udine, din nordul Italiei, şi s-au confruntat cu poliţia înaintea meciului dintre Italia şi Israel de calificare la Cupa Mondială de fotbal, care are loc în condiţii de securitate sporită pentru a împiedica o posibilă infiltrare a grupurilor violente, relatează Reuters şi Gazzetta dello Sport, scrie News.ro.

În jurul Pieţei Primo Maggio, un grup de manifestanţi a încercat să străpungă primul cordon de securitate, pentru a se îndrepta spre stadion, unde se joacă meciul dintre Italia şi Israel,. Au fost aruncate obiecte asupra poliţiei, care a răspuns activând tunurile cu apă.

Incidentele au avut loc după două ore de marş paşnic, la care au participat 8.000 de persoane.

Manifestanţii violenţi au aruncat cu o serie de obiecte - sticle, pietre, chiar şi unele semne de circulaţie rupte - la care poliţia anti-revoltă a răspuns activând tunurile cu apă.

Manifestanţii violenţi nu au reuşit să treacă de bariera poliţiei anti-revoltă, dar ciocnirile au continuat.

Au sosit şi vehicule blindate pentru a întări cordonul poliţiei, iar pentru a dispersa mulţimea forţele de ordine au folosit în cele din urmă gaze lacrimogene.

Un operator de televiziune a fost rănit la faţă de o piatră. Se pare că şi alţi participanţi la marş au fost răniţi, potrivit Gazzetta dello Sport.

Poliţia a efectuat şi o serie de arestări.

Estimarea autorităţilor este că aproximativ 200 de persoane au fost implicate în ciocniri.

La stadionul Friuli, care era pe jumătate gol, atmosfera a fost calmă. Când un grup de fani a huiduit în timpul imnului naţional israelian, restul mulţimii a răspuns cu aplauze.

Italia înfruntă Israelul de la ora 20:45 (21:45 ora României) pe stadionul Friuli de la periferia nord-vestică a oraşului.

Demonstraţia pro-palestiniană era anunţată şi erau aşteptate să participe până la 10.000 de persoane, urmând să traverseze centrul oraşului.

Organizatorii marşului, Comitetul pentru Palestina-Udine, au solicitat FIFA, forul mondial de conducere al fotbalului, să interzică Israelului participarea la toate competiţiile, afirmând că echipa susţine „politicile de ocupaţie” în teritoriile palestiniene.

Organizatorii au continuat protestul chiar şi după ce guvernul lui Benjamin Netanyahu şi gruparea militantă Hamas au convenit asupra unui acord de încetare a focului, care a inclus eliberarea ostaticiilor israelieni rămaşi în viaţă şi a deţinuţilor palestinieni.

Federaţia italiană de fotbal a declarat că s-au vândut puţin peste 9.000 de bilete pentru meciul împotriva Israelului, mult sub capacitatea redusă de 16.000.

Autorităţile locale au emis o serie de restricţii, inclusiv închiderea drumurilor şi limitarea parcării, şi au instalat bariere de beton în jurul stadionului pentru a crea zone de securitate.

Servirea de alimente şi băuturi în recipiente de sticlă, ceramică sau tablă este interzisă în ziua meciului, iar mobilierul exterior trebuie îndepărtat din faţa instituţiilor publice.

Unii comercianţi au decis să-şi ţină magazinele închise toată ziua, în timp ce alţii au închis doar după-amiaza, când a început protestul.

Locuitorii se temeau că elemente violente s-ar putea alătura marşului – aşa cum s-a întâmplat în alte părţi ale Italiei în ultimele săptămâni – şi nu le este pe plac atmosfera de securitate sporită din oraşul de obicei liniştit.

Editor : Sebastian Eduard

