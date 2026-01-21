Ciudata listă neagră a lui Putin cu „dușmanii Rusiei”. România, și ea prezentă (La Razon)

Live TV

putin
Lista neagră a Kremlinului conține aproape cincizeci de țări diferite, pe care Rusia le consideră țări „inamice”.
Micro-state, pe lista neagră Insula Jersey și teritorii de peste mări România, pe listă

Ruptura dintre Statele Unite și Rusia, precum și dintre Moscova și Uniunea Europeană, s-a adâncit constant de la începutul războiului din Ucraina. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că Moscova consideră Washingtonul, precum și statele membre ale UE și NATO, drept „ostile”. Cu toate acestea, lista sa neagră include și alte țări pe care, în mod ciudat, și în ciuda lipsei de armată sau arme nucleare, Putin le consideră „dușmani” ai Rusiei, scrie La Razon.

Lista este completată cu aproape cincizeci de națiuni diferite, pe care Rusia le consideră „neprietenoase”. Toate țările care fac parte din Uniunea Europeană se alătură Statelor Unite, Regatului Unit și Canadei ca principali ”inamici” ai Moscovei, potrivit Kremlinului, pe lângă Ucraina însăși.

Practic, cei care au condus sancțiunile impuse de la începutul invaziei rusești a teritoriului ucrainean. Li se alătură Japonia, Australia și Coreea de Sud, precum și alți membri NATO, precum Albania, Muntenegru, Norvegia, Macedonia de Nord și Islanda. Între timp, Cuba, Nicaragua, Venezuela, China și Coreea de Nord, care s-au apropiat de Moscova în ultimul deceniu, nu sunt incluse.

Micro-state, pe lista neagră

Totuși, țările Uniunii Europene și majoritatea statelor NATO nu sunt singurele teritorii pe care Rusia le consideră „inamici”. Lista neagră a lui Putin include și alte națiuni din afara acestora.

Este cazul Andorrei, al statelor San Marino, Liechtenstein și Monaco, patru dintre microstatele europene care nu sunt nici membre ale Uniunii Europene, nici ale NATO. Deși este adevărat că aceste instituții nu includ oficial niciunul dintre micro-state, relațiile lor bilaterale și acordurile cu Eurogrupul sunt suficiente pentru ca Moscova să le considere „ostile”.

Pe de altă parte, Taiwanul, Noua Zeelandă și Singapore sunt, de asemenea, incluse pe lista neagră. Relațiile slabe ale Taipeiului cu China, principalul aliat al Rusiei, au dus la faptul că această regiune (pe care Beijingul o consideră istoric a sa) a fost considerată „neprietenoasă”, în timp ce Singapore, care până la invazia rusă  din Ucraina era un stat neutru (așa cum a fost cazul Elveției în Europa), și-a încălcat neutralitatea și a impus sancțiuni economice fără precedent pentru a ”condamna gravitatea agresiunii”, aliniindu-se puterilor occidentale. Wellington a urmat aceeași cale, fapt care a determinat catalogarea sa ca fiind ostil față de Moscova.

Insula Jersey și teritorii de peste mări

De asemenea, lista include locuri precum insula Jersey și alte teritorii de peste mări controlate de Regatul Unit, cum ar fi Anguilla, Insulele Virgine Britanice și Gibraltar. Aceasta este completată de Bahamas și Micronezia, care au rupt legăturile cu Rusia în 2022, urmând exemplul celorlalte țări.

Lista neagră a Rusiei a fost întocmită în 2021, cu câteva luni înainte de începerea războiului din Ucraina. La acea vreme, erau incluse foarte puține țări, dar abia după invazie și sancțiunile occidentale au fost adăugate Uniunea Europeană, teritoriile NATO și alte națiuni.

Aceasta aduce totalul la 47 de țări și teritorii diferite incluse pe lista țărilor ostile. Potrivit Interfax, ordinul de adăugare a noilor teritorii pe listă a fost semnat de prim-ministrul Mihail Mișustin și face parte din Decretul președintelui Federației Ruse emis la 5 martie 2022, „privind procedura temporară de îndeplinire a obligațiilor față de anumiți creditori străini”.

România, pe listă

Astfel, acestea sunt țările care alcătuiesc lista neagră a „dușmanilor Rusiei”:

- Țările Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Olanda, Suedia, Grecia, Malta, Polonia, Finlanda, Ungaria, Italia, Slovacia, Slovenia, Portugalia și România. Include și teritoriile dependente europene din întreaga lume, cu excepția Groenlandei.

- SUA

- Ucraina

- Regatul Unit (inclusiv teritoriile sale precum Jersey, Anguilla, Insulele Virgine sau Gibraltar)

- Canada

- Norvegia

- Albania

- Muntenegru

- Macedonia de Nord

- Islanda

- Elvețian

- Andorra

- San Marino

- Monaco

- Japonia

- Singapore

- Coreea de Sud

- Taiwan

- Micronezia

- Bahamas

- Australia

- Noua Zeelandă

- Bahamas

- Liechtenstein

