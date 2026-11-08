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Clădiri afectate în Riad după ce Arabia Saudită a transmis că a interceptat două rachete balistice ale rebelilor

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cladiri arabia saudita
FOTO: Profimedia Images
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Cartierul financiar al Riadului a fost lovit duminică, iar o clădire a companiei Aramco avariată, după ce coaliţia condusă de Arabia Saudită afirmase că ar fi interceptat rachete lansate de miliţiile houthi din Yemen, relatează AFP, citând martori oculari.

Capitala saudită, în special aeroportul său, este vizată cu regularitate din octombrie de tiruri ale combatanţilor pro-iranieni care luptă împotriva guvernului yemenit, susţinut de coaliţie.

Dar a lua drept ţintă acest cartier simbolic ar putea constitui o importantă escaladare în conflictul care opune regatul saudit rebelilor houthi, care au acuzat forţele saudite de două atacuri sângeroase vizând civili vineri şi sâmbătă în Yemen.

„Turnul Aramco din Districtul financiar regele Abdullah (KAFD) a fost ţintit, asta e sigur”, a afirmat unul dintre martori. Alţi doi martori au afirmat că au observat avarierea clădirii.

Mai multe etaje par să fi fost afectate, a spus un martor, informând despre geamuri sparte şi pagube vizibile la o parte din faţa turnului.

Nu este clar deocamdată dacă pagubele provocate clădirii Aramco, gigantul petrolier saudit, provin de la căderea unora dintre fragmentele unei rachete interceptate sau de la impactul unui proiectil.

Cartierul financiar regele Abdullah este unul din simbolurile cele mai vizibile ale reformelor economice şi sociale în curs în regat, cu zgârie-nori impozanţi, magazine de lux şi spaţii verzi.

Zona adăposteşte, de asemenea, clădiri rezidenţiale, precum şi o staţie de metrou foarte frecventată la orele de vârf.

Tirurile intervin la câteva ore după ce Ministerul saudit al Educaţiei a anunţat sâmbătă seara reluarea cursurilor cu prezenţă fizică la Riad, după mai multe săptămâni de învăţământ la distanţă în urma unui precedent val de lovituri.

Pe de altă parte, rebelli houthii din Yemen au anunţat duminică moartea a 33 de persoane în loviturile saudite în regiunea Sanaa, controlată de mişcarea pro-iraniană, în conflict împotriva guvernului yemenit şi a Arabiei Saudite care o susţine.

Războiul din Yemen a izbucnit în 2014, când houthii au preluat controlul asupra oraşului Sana'a şi apoi asupra altor regiuni, declanşând o intervenţie militară condusă de saudiţi în 2015. Un armistiţiu a fost convenit în 2022, dar luptele au reluat în această vară.

Conflictul a ucis sute de mii de oameni într-una dintre cele mai sărace ţări din lume, care este cuprinsă de o vastă criză umanitară. Din octombrie, forţele saudite bombardează în mod regulat poziţiile houthii din Yemen, în timp ce luptătorii pro-iranieni şi-au intensificat atacurile împotriva infrastructurii petroliere şi a aeroporturilor saudite.

Editor : I.B.

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