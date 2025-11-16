Clarvăzătoarea din Sindicatul Penthouse și una din cele mai mari fraude din istoria Australiei: O schemă de 164 de milioane de dolari

O femeie care pretindea că este ghicitoare și maestră feng shui a fost arestată în Australia după ce ar fi păcălit persoane „vulnerabile” pe care le convingea să facă împrumuturi bancare pentru ca prezicerile ei să se adeverească. Poliția a descoperit că ghicitoarea și fiica ei făceau parte din „una dintre cele mai sofisticate” rețele infracționale din istoria țării, care a fraudat mari bănci australiene cu cel puțin 164 de milioane de dolari.

Anya Phan (53 de ani) și fiica ei de 25 de ani, Thi Ta, trăiau într-o vilă de milioane de dolari din Dover Heights, o suburbie exclusivistă a orașului Sydney.

Phan își convingea victimele să obțină împrumuturi de la bancă, păstrând o parte din bani pentru ea - „cel puțin 150.000 de dolari”, potrivit detectivului Gordon Arbinja - după ce le spunea că vor cunoaște un „miliardar” în viitorul apropiat.

Din vila în care trăiau cele două femei, poliția a confiscat documente financiare, telefoane mobile, poșete de lux, un lingou de aur de 6.500 de dolari și jetoane de cazinou în valoare de 4.300 de dolari, potrivit unei investigații Sydney Morning Herald.

Phan era un membru influent al comunității vietnameze, care se folosea de activitățile sale de ghicitoare ca să afle care dintre clienții ei aveau probleme financiare.

Ghicitoarea și fiica ei locuiau într-o vilă de lux din Dover Heights, o suburbie exclusivistă a orașului Sydney. Captură foto: SMH

Împrumuturi pentru vile de lux și „mașini fantomă”

De când a ajuns în Australia, în 2001, Phan „nu a lucrat niciodată”. Cu toate că a primit o pensie de invaliditate timp de peste 20 de ani, ea trăia într-o vilă pentru care plătea 36.000 de dolari pe lună și era un client VIP al unui cazinou din Sydney, potrivit lui Arbinja.

Phan le spunea clienților ei că miliardarul pe care îl vor cunoaște în curând va apărea și mai repede în viața lor dacă vor face împrumut la bancă.

Poliția a confiscat active în valoare totală de aproape 50 de milioane de dolari. Membrii rețelei foloseau identități false pentru a obține împrumuturi pentru „mașini fantomă” - mașini de lux care de fapt nu existau.

„Ceea ce a început ca o investigație legată de finanțarea frauduloasă a achiziționării unor mașini s-a extins la descoperirea uneia dintre cele mai sofisticate rețele de infracțiuni financiare pe care le-am văzut în cariera mea la conducerea Brigăzii de Infracțiuni Financiare”, a spus Arbinja.

Poliția din Sydney a arestat-o și pe fiica de 25 de ani a ghicitoarei, Thi Ta. Foto: NWS Police

O rețea de fraudă și spălare de bani din care făceau parte angajați bancari, brokeri ipotecari, avocați și agenți imobiliari

Poliția a spus că așa-numitul „Sindicat Penthouse”, din care făceau parte cele două femei, includea angajați bancari, brokeri ipotecari, avocați și agenți imobiliari corupți într-o rețea extinsă de înșelăciune financiară - una dintre cele mai mari din istoria Australiei, potrivit SMH.

Grupul ar fi obținut în mod fraudulos cel puțin 164 de milioane de dolari (250 de milioane de dolari australieni), după ce angajați corupți ai unor mari bănci din Australia aprobau împrumuturile pentru a ajuta „sindicatul” să cumpere proprietăți scumpe în Sydney.

Denumirea de Sindicatul Penthouse provine de la faptul că liderul rețelei ar fi locuit într-un apartament de lux de aproape 12 milioane de dolari. Zeci de suspecți care făceau parte din această rețea au fost arestați pentru fraudă și spălare de bani.

Editor : Raul Nețoiu