Video Claudia Sheinbaum a fost agresată sexual de un bărbat în plină stradă. Reacția președintei Mexicului

Data publicării:
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

În timp ce președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, discuta și făcea selfie-uri cu locuitorii din Mexico City, în centrul capitalei, marți, 4 noiembrie, un bărbat a încercat să o sărute. Într-un videoclip care a devenit rapid viral pe platformele sociale, se vede cum bărbatul pune o mână pe umărul președintei, încearcă să o sărute pe gât și să-și pună mâinile pe pieptul ei, relatează Le Parisien.

Această scenă a durat cinci secunde, până când un bărbat, care pare a fi un membru al echipei Claudiei Sheinbaum, a intervenit. Președinta mexicană, care a respins mâinile agresorului, a păstrat un zâmbet care părea înghețat.

În timp ce bărbatul este îndepărtat, Sheinbaum poate fi văzută zâmbind rigid și spunând: „Nu-ți face griji”, conform The Guardian.

El Universal, considerat principalul cotidian de referință din Mexic, citat de Courrier International, indică faptul că un bărbat a fost arestat. Acesta ar putea fi urmărit penal pentru hărțuire și tentativă de agresiune sexuală.

Într-o postare pe Facebook, Clara Brugada, șefa guvernului din Ciudad de Mexico, și-a exprimat sprijinul față de Claudia Sheinbaum. „Doamnă președintă, nu sunteți singură”, a scris ea, confirmând arestarea suspectului.

Incidentul a avut loc la doar câteva zile după ce Carlos Alberto Manzo Rodríguez, un primar popular, a fost ucis în timpul sărbătorii Zilei Morților din Uruapan, în statul Michoacán, de un bărbat înarmat care l-a împușcat de șapte ori de la distanță mică, înainte de a fi ucis la rândul său.

