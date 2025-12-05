Live TV

Cloudflare raportează o nouă întrerupere, compania investighează problema

Data publicării:
Cloudflare
Cloudflare. Foto: Profimedia

Cloudflare, o companie americană care furnizează servicii de rețea de distribuție de conținut și ajută la atenuarea atacurilor Distributed Denial of Service (DDoS), a raportat probleme care afectează Dashboard-ul și API-urile asociate.

Cloudflare a declarat că unele solicitări pot genera erori sau nu pot fi executate, afectând utilizatorii care gestionează serviciile prin intermediul panoului web sau API.

Primele rapoarte privind întreruperea au apărut la ora 10:56 (ora României), iar la ora 11:09, compania a declarat că continuă să investigheze incidentul. Cauza nu a fost dezvăluită, dar vor fi furnizate actualizări pe măsură ce vor fi disponibile.

Cloudflare a suferit recent un incident de amploare ca urmare a unei erori de configurare care a provocat defectarea unei părți a rețelei sale globale, făcând multe servicii indisponibile. Întreruperea a durat aproximativ o oră și a fost detaliată într-un raport tehnic al companiei. Problema actuală are o natură diferită, dar afectează și Dashboard-ul și API-ul.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Arrow 3 Germania
4
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
tanczos barna
5
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Photo illustration in Canada - 30 Jan 2025
Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează, numeroase site-uri, inclusiv X, nu pot fi accesate
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
ID319873_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Corespondență Digi24 la Chișinău: Mobilizare masivă la urne, atacuri cibernetice și alerte cu bombă în unele țări din Europa
telefon wifi
O pană rețelei telefonice a provocat trei decese în Australia. Compania riscă amendă sau sancțiuni juridice
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Pană uriașă de curent în mai multe regiuni din Ucraina, după un atac al rușilor
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată...
primaria capitalei
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică...
vas nava garda de coasta politia de frontiera
Două obiecte neidentificate plutesc în Marea Neagră. Forțele Navale...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Surse: Raportul corpului de control privind criza de apă de la...
Ultimele știri
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”
Polițist local din Arad, judecat pentru purtare abuzivă. În acelaşi caz, un alt coleg e acuzat de tortură soldată cu moartea victimei
Ultima ediție FIDELIS din 2025, lansată astăzi. Care sunt dobânzile pe care le primesc cei care investesc în titluri de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din decembrie 2025 pentru fiecare zodie. Ultima lună a anului vine cu mișcări curajoase...
Cancan
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul...
Fanatik.ro
Cristi Chivu a mers în redacția ziarului celebru din Italia fără să anunțe. Ce a urmat a surprins pe toată...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Curg ofertele pentru Alex Musi! Dinamo, aproape să dea marea lovitură: „2 milioane de euro. Am vorbit cu...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Pot trece la Hidroelectrica dacă am datorii la furnizorul actual? Ce spune legea
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
Pro FM
Ce avere are Andrea Bocelli. Suma uriașă câștigată de tenorul italian în 30 de ani de carieră
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, pozată într-un moment de tandrețe cu milionarul Peter Morton. E mai în...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini”
Digi FM
Kim Kardashian era pe cale să sară pe geamul hotelului, după jaful din Paris, de teamă că atacatorii s-ar fi...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Pe ea vrea să o vadă Hugh Jackman ridicând un Oscar în 2026: "Nu e numai una dintre vedetele industriei, e o...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă