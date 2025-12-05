Cloudflare raportează o nouă întrerupere, compania investighează problema

Cloudflare, o companie americană care furnizează servicii de rețea de distribuție de conținut și ajută la atenuarea atacurilor Distributed Denial of Service (DDoS), a raportat probleme care afectează Dashboard-ul și API-urile asociate.

Cloudflare a declarat că unele solicitări pot genera erori sau nu pot fi executate, afectând utilizatorii care gestionează serviciile prin intermediul panoului web sau API.

Primele rapoarte privind întreruperea au apărut la ora 10:56 (ora României), iar la ora 11:09, compania a declarat că continuă să investigheze incidentul. Cauza nu a fost dezvăluită, dar vor fi furnizate actualizări pe măsură ce vor fi disponibile.

Cloudflare a suferit recent un incident de amploare ca urmare a unei erori de configurare care a provocat defectarea unei părți a rețelei sale globale, făcând multe servicii indisponibile. Întreruperea a durat aproximativ o oră și a fost detaliată într-un raport tehnic al companiei. Problema actuală are o natură diferită, dar afectează și Dashboard-ul și API-ul.

