Video „Cluburi de infern”. Artificiile de interior, catalizatorul unor incendii mortale pe glob. Tragedii trase la indigo cu cea din Colectiv

Data publicării:
BUCURESTI - COMEMORARE - COLECTIV - 2 ANI
Persoane participa la un mars de comemorare a victimelor din incendiul din Clubul colectiv, vineri, 27 octombrie 2017. Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Decembrie 2025: Incendiu într-un club de noapte din Goa, India Martie 2025: Decese în urma unui incendiu și a unei busculade în Macedonia de Nord Ianuarie 2022: 17 morți într-un incendiu în Camerun Octombrie 2015: Incendiul care a dus la demisia unui prim-ministru Ianuarie 2013: Peste 200 de persoane au murit în Brazilia Februarie 2003: Artificiile dintr-un club din SUA provoacă un incendiu care ucide 100 de persoane

Incendiile din cluburile de noapte, adeseori spații înguste și întunecate, au provocat pierderi de vieți omenești pe întreg mapamondul, iar artificiile sunt de multe ori de vină. India, Macedonia, Camerun, Brazilia sau România se numără printre țările care au suferit incidente teribile de acest gen, care au șocat și îndurerat o lume întreagă, scriu jurnaliștii Sky News.

Moartea a 40 de persoane în incendiul izbucnit în ajunul Anului Nou, într-o stațiune de schi elvețiană, a adus din nou în atenția opiniei publice pericolele aprinderii artificiilor în interiorul barurilor și al cluburilor de noapte.

În timp ce serviciile de urgență lucrează pentru a identifica toate victimele și răniții în incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, oficialii au dezvăluit mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat în cadrul unei conferințe de presă, vineri după-amiază.

„Se pare că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor artificiale, cunoscute și sub numele de rachete luminoase, care au fost așezate pe sticle de șampanie”, a declarat procurorul general local Beatrice Pilloud.

„Aceste rachete luminoase au fost așezate prea aproape de tavan. Acest lucru a dus la ceea ce se numește un incident de «flashover», în care focul s-a răspândit foarte rapid.”

Pilloud a declarat că ancheta va elucida dacă spuma izolatoare, cu care ar fi fost căptușit tavanul barului, a contribuit la propagarea incendiului.

Incendiile din cluburile de noapte au provocat de-a lungul anilor pierderi de vieți omenești în întreaga lume, iar artificiile sunt adesea de vină.

Iată câteva exemple recente:

Atenție! Imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Decembrie 2025: Incendiu într-un club de noapte din Goa, India

Luna trecută, 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din Goa, India. Incidentul s-a produs într-un local din satul Arpora, un centru de petreceri organizate în nordul resortului.

Ministrul-șef al Goa, Pramod Sawant, a declarat că incendiul a izbucnit după ce în interiorul clubului au fost aprinse artificii electrice.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat că izbucnirea flăcărilor, care au dus la pierderea de vieți omenești, l-au „întristat profund”.

Martie 2025: Decese în urma unui incendiu și a unei busculade în Macedonia de Nord

La începutul anului trecut, 63 de persoane au murit în clubul Pulse din Kocani, Macedonia de Nord, un local extrem de aglomerat. Majoritatea victimelor erau tineri petrecăreți, iar peste 200 de persoane au fost rănite.

Incendiul a fost provocat de o flacără pirotehnică, ce a cuprins acoperișul clubului în timp ce trupa locală DNK susținea un concert.

Sute de persoane s-au înghesuit către singura ieșire a micului local, provocând o busculadă.

Ianuarie 2022: 17 morți într-un incendiu în Camerun

Un incendiu la clubul de noapte Liv's Nightclub Yaouba din Yaounde, capitala Camerunului, a provocat explozii care au ucis 17 persoane.

Guvernul a sugerat că artificiile au aprins acoperișul, iar focul s-a extins în zonele unde era depozitat gazul pentru gătit.

Angajații clubului au declarat inițial că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit.

Octombrie 2015: Incendiul care a dus la demisia unui prim-ministru

Un incendiu izbucnit în timpul unui concert rock, la clubul de noapte Colectiv din București, a provocat moartea a 65 de persoane și rănirea a aproximativ 190.

Artificiile au aprins spuma izolatoare și s-a produs o busculadă către singura ieșire, blocând multe dintre cele 400 de persoane aflate în interior.

<

Zeci de mii de oameni au ieșit ulterior în stradă, în toată România, pentru a-și exprima furia față de guvern, pe care mulți îl considerau corupt.

Prim-ministrul Victor Ponta și cabinetul său au demisionat ulterior.

Ianuarie 2013: Peste 200 de persoane au murit în Brazilia

Un incendiu izbucnit în clubul de noapte Kiss, din orașul brazilian Santa Maria, a provocat moartea a peste 200 de persoane.

Incendiul a izbucnit atunci când trupa care cânta în clubul aglomerat și fără ferestre a pornit o rachetă de semnalizare, care a aprins spuma ignifugă de pe tavan.

Au fost eliberate gaze otrăvitoare care au ucis rapid participanții la o petrecere universitară.

Februarie 2003: Artificiile dintr-un club din SUA provoacă un incendiu care ucide 100 de persoane

Un incendiu izbucnit în clubul de noapte Station din West Warwick, Rhode Island, în Statele Unite, a provocat moartea a 100 de persoane și rănirea a peste 200. Artificiile folosite de formația care cânta au aprins spuma izolatoare inflamabilă din interiorul clubului.

