Sărbătorirea victoriei Mexicului în meciul de la Cupa Mondială cu Cehia, scor 3-0, a luat o turnură violentă noaptea trecută, după ce o maşină a intrat în mulţimea de suporteri din staţiunea turistică populară Cabo San Lucas, rănind peste 12 persoane, a anunţat primăria din Los Cabos într-un comunicat, potrivit Reuters.

În total, 17 persoane au primit îngrijiri medicale, inclusiv şoferul, care a fost arestat.

Mai multe imagini publicate pe reţelele sociale, verificate de Reuters, arată o maşină neagră înconjurată de o mulţime de oameni care poartă tricouri ale echipei naţionale de fotbal a Mexicului. Maşina a accelerat apoi înspre mulţime, aruncând oamenii prin aer înainte de a se izbi de stâlpi de protecţie, notează News.ro.

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Alte înregistrări video verificate de Reuters arată mulţimea scoţând pe cineva din maşină şi atacându-l, în timp ce mai multe persoane zăceau însângerate pe pământ, în stare necunoscută.

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„Aş dori să exprim solidaritatea noastră profundă faţă de persoanele afectate şi familiile acestora, în urma evenimentelor nefericite care au avut loc în această seară”, a declarat primarul interimar al oraşului Los Cabos, Jose Manuel Larumbe, promiţând că va ţine publicul la curent cu privire la anchetele autorităţilor referitoare la incident.

Situat pe peninsula Baja California din Mexic, Cabo San Lucas este una dintre cele mai importante destinaţii turistice de lux din Mexic şi unul dintre cele două oraşe principale din municipiul Los Cabos, care include, de asemenea, San Jose del Cabo şi coridorul turistic care îl leagă.

Editor : B.E.