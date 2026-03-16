Coaliție pentru Strâmtoarea Ormuz: Japonia discută cu Washingtonul după apelul lui Donald Trump către aliați

Ministrul japonez de externe, Toshimitsu Motegi, a discutat luni la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a făcut apel la aliaţi să creeze o coaliţie pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată în urma conflictului cu Iranul, relatează Reuters.

Aliaţii SUA au declarat luni că nu au planuri imediate de a trimite nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz, respingând cererea preşedintelui Donald Trump de sprijin militar pentru a menţine deschisă această cale navigabilă vitală, notează News.ro.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat luni că Japonia nu a luat nicio decizie cu privire la trimiterea de nave militare pentru a escorta navele în strâmtoarea din Orientul Mijlociu.

Un oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei a declarat că, în cadrul convorbirii telefonice, Rubio nu a solicitat Japoniei să trimită nave de război. Totuşi, „cei doi miniştri de externe au schimbat opinii în principal cu privire la situaţia actuală din Orientul Mijlociu, inclusiv evoluţiile privind Iranul”, se spune într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, care rezumă conţinutul convorbirii dintre Rubio şi Motegi.

„Ministrul Motegi a declarat că Japonia condamnă acţiunile Iranului, inclusiv atacurile asupra instalaţiilor civile, cum ar fi cele din domeniul energetic din ţările din Golf, şi actele care ameninţă siguranţa navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz. El a menţionat, de asemenea, că asigurarea libertăţii şi siguranţei navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz este extrem de importantă pentru comunitatea internaţională, inclusiv pentru Japonia, din perspectiva securităţii energetice, şi a afirmat că Japonia va continua să depună toate eforturile diplomatice necesare în cooperare cu comunitatea internaţională, inclusiv cu Statele Unite”, menţionează comunicatul de la Tokyo.

„Cei doi miniştri au confirmat că vor continua să menţină o comunicare strânsă în ceea ce priveşte reacţia la situaţia legată de Iran”, informează diplomaţia niponă.

Comunicatul adăugă că Japonia şi Statele Unite vor continua să colaboreze strâns pentru a pregăti vizita de săptămâna aceasta la Washington a prim-ministrului japonez Sanae Takaichi.

