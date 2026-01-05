Coliziune în lanț în Japonia după ce frunze de ceai au zburat dintr-un camion

Frunzele de ceai care au căzut dintr-un camion deschis au provocat o coliziune între mai multe vehicule în Japonia, soldată cu moartea unei persoane şi rănirea altor trei, a relatat presa locală, transmite luni AFP.



Frunzele, împrăştiate pe o porţiune de drum de aproximativ 500 de metri în prefectura Tochigi (nord-est), au cauzat pierderea controlului de către mai mulţi şoferi, rezultând, duminică, o coliziune în care au fost implicate peste zece vehicule, a relatat ziarul Mainichi Shimbun, citând poliţia locală, scrie Agerpres.



Patru persoane au fost transportate la spital, unde un bărbat în vârstă de 78 de ani a fost declarat decedat, potrivit ziarului.



Bărbatul conducea un vehicul utilitar mic, care se pare că a derapat şi a traversat mediana şoselei. După ce a ieşit din vehicul, a fost lovit de un camion.



Camionul care transporta frunzele de ceai nu era acoperit, iar poliţia investighează circumstanţele producerii accidentului, potrivit relatărilor din presă. Contactată de AFP, poliţia locală a refuzat să comenteze.

