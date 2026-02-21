Adânc în regiunea viticolă a Africii de Sud, lângă orașul Robertson, pe lângă rânduri de colibe din tablă și pe un drum pietruit unde se joacă copii desculți, se află o mică parte din Rusia. Clădirea în nuanță de caisă își proclamă afilierea cu Patriarhia Moscovei pe o pancartă în limba afrikaans. Interiorul este împodobit cu icoane, covoare și suporturi pentru lumânări, lucruri mai familiare unui lăcaș de cult din Sankt Petersburg decât din Western Cape, Africa de Sud. Dar avanpostul este doar una dintre sutele de biserici similare care au apărut în Africa, potrivit unei ample analize publicate de Bloomberg.

Impulsul lingvistic și cultural al Rusiei în Africa, din ce în ce mai pregnant

Continentul a fost mult timp o țintă pentru Rusia. Uniunea Sovietică a sprijinit decolonizarea și a ajutat noile state independente în timpul Războiului Rece, în timp ce Occidentul a generat neîncredere prin politici precum faptul că a făcut puțin pentru a se opune apartheidului din Africa de Sud.

Acum, confruntată cu mai multe sancțiuni din cauza războiului din Ucraina și cu o nouă eră geopolitică, Moscova încearcă să își valorifice din nou vechile legături de putere soft, în absența oricărei puteri economice coerente semnificative.

În ultimii ani, China a dominat situația, devenind cel mai mare partener comercial al Africii și investind în drumuri, căi ferate și porturi. Scopul mai larg ar putea fi unul diplomatic, pentru a obține sprijin internațional din partea unui continent cu 54 de voturi la Națiunile Unite. Kremlinul și reprezentanții săi, însă, se bazează pe țările africane și pentru recrutări care să-i consolideze armata și forța de muncă care produce munițiile pe care le folosește în Ucraina.

„Rusia încearcă să-și dezvolte politica de influență în toate țările africane”, a declarat Thierry Vircoulon, coordonatorul Observatorului Africii Centrale și Australe din cadrul Institutului Francez de Relații Internaționale, cunoscut sub numele de IFRI. „Vor să proiecteze imaginea unei țări mărețe, prietenoasă cu toți africanii.”

Președintele Vladimir Putin a creat recent un departament al Kremlinului pentru a coordona interacțiunile și politicile Rusiei cu națiunile selectate personal de el. Va exista o echipă specială care se va ocupa de politica africană, au declarat două persoane familiarizate cu situația.

La începutul războiului împotriva Ucrainei, au existat donații de cantități mici de îngrășăminte și cereale către națiunile africane pentru a ajuta la atenuarea penuriilor cauzate de invazia la scară largă din februarie 2022. Mai recent, Putin a ordonat vaselor să navigheze în jurul Africii, aparent pentru a ajuta țări precum Maroc și Senegal să își cartografieze stocurile de pește.

Ceea ce devine din ce în ce mai vizibil este impulsul lingvistic și cultural. Rusia a deschis șapte centre cunoscute sub numele de Case Rusești pe întreg continentul și plănuiește să construiască mai multe, purtând discuții privind o nouă locație în Namibia la începutul lunii decembrie.

Între timp, limba rusă este introdusă în universități din orașe precum Abidjan din Coasta de Fildeș și Harare din Zimbabwe.

În 2024, fundația condusă de fiica lui Putin, Katerina Tihonova, a deschis o sală de curs la Universitatea Cheikh Anta Diop din Dakar, Senegal, pentru a facilita predarea limbii.

Peste 32.000 de studenți din Africa studiază în prezent la universități ruse, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în decembrie. Din 2020, numărul burselor alocate continentului african în Rusia aproape s-a triplat, ajungând la peste 5.300 de locuri. Noii bursieri calcă pe urmele liderilor africani, mulți dintre ei având pregătire militară sau academică în URSS.

Ambasada Rusiei în Africa de Sud a postat un anunț pentru ei în decembrie, iar un politician din Lesotho a facilitat trimiterea de studenți la Universitatea Synergy din Moscova la începutul anului.

Și, bineînțeles, există religia - o modalitate de a exercita influență care datează încă din perioada misionarilor creștini din epoca colonială.

În mai puțin de trei ani, Biserica Ortodoxă Rusă s-a extins de la patru la cel puțin 34 de țări din Africa, a crescut numărul clerului la 270 și a înregistrat 350 de parohii și comunități începând cu iunie 2024, conform celor mai recente cifre disponibile de la biserică.

Extinderea geografică ar putea fi cea mai semnificativă din istoria Bisericii Ortodoxe Ruse, a scris Iuri Maksimov, președintele departamentului de misiuni al Exarhatului African, într-o lucrare academică din 2025.

Rușii au atras preoți cu salarii mai bune, promisiuni de construire a bisericilor și promovare rapidă, potrivit unui studiu realizat de părintele Evangelos Thiani, un academician și preot kenyan din Biserica Ortodoxă Greacă.

Ortodoxia rusă l-a primit cu „brațele deschise” pe Alexey Herizo, un preot malgaș din capitala Antananarivo a Madagascarului. Acesta a urmat o instruire online la un seminar din Moscova, apoi o instruire practică la fața locului în 2023 timp de trei luni, înainte de a fi hirotonit diacon și apoi preot în câteva zile.

„Asta s-a întâmplat după ani de așteptare ca Biserica Ortodoxă Greacă” să-l accepte, a explicat Alexey, numele său religios. Salariile oferite de biserica rusă ne permit „să trăim decent, să avem grijă de sănătatea familiei noastre și să asigurăm educația copiilor noștri”, a spus el.

Extinderea activității de informare

Este greu de estimat numărul de enoriași pe care îi are acum biserica în comunități unde religia și conservatorismul social joacă un rol important în viața de zi cu zi. Biserica de la periferia orașului Robertson, un oraș numit după un protestant scoțian, a trecut la ramura rusă a credinței ortodoxe în 2022. Acum găzduiește o mică congregație formată în mare parte din sud-africani albi, vorbitori de afrikaans.

Deși bisericile ortodoxe ruse din Africa de Sud au recrutat în principal membri din comunitățile afrikaans, valorile lor conservatoare fiind atractive pentru elemente ale acestui grup, ele au căutat, de asemenea, să își mărească numărul prin programe de informare a comunităților rurale de culoare.

Extinderea are ca scop „încercarea de a atrage mai multe țări pe orbita sa”, a declarat Tom Southern, director de proiecte speciale la Centrul pentru Reziliență Informațională, care a analizat această creștere. „Este ca un colonialism spiritual”.

Legăturile de lungă durată ale Rusiei cu Africa au slăbit după prăbușirea comunismului, pe măsură ce țara s-a îndreptat spre Occident. Continentul a revenit în atenția publicului după ce Putin a anexat Crimeea în 2014, iar relațiile cu SUA și Europa s-au deteriorat.

Un raport al Parlamentului European arată că Moscova are acorduri de cooperare militară cu 43 de țări africane și este un furnizor cheie de arme. Paramilitarii Grupului Wagner au fost activi în lupta împotriva rebelilor în locuri precum Mali, deși grupul a fost ulterior desființat și integrat în Corpul African al guvernului. Între timp, companiile legate de Wagner aveau contracte pe întreg continentul în domeniul securității, serviciilor petroliere și mineritului de aur.

Țările africane au un vast potențial economic și uman și joacă un rol din ce în ce mai semnificativ în politica globală, a declarat Putin într-un discurs scris adresat sesiunii plenare a conferinței Forumului de Parteneriat Rusia-Africa de la Cairo, în decembrie. Lavrov, ministrul său de Externe, a afirmat la eveniment că Rusia intenționează să desfășoare misiuni comerciale în 15 țări africane până la sfârșitul anului 2026.

O navă de război rusă a participat în ianuarie la exerciții navale desfășurate în largul coastei Africii de Sud, alături de nave din China, Iran și Emiratele Arabe Unite. Ambasada Rusiei a declarat că se concentrează pe securitatea maritimă.

Reînnoirea extinderii Rusiei în Africa nu dispune însă de resursele financiare ale rivalilor săi geopolitici.

În timp ce China este cel mai mare partener comercial al Africii Subsahariane, Rusia ocupă locul 33 și este depășită de Emiratele Arabe Unite, SUA, Japonia și opt națiuni europene.

China a construit infrastructură în națiuni de la Camerun până la Kenya, în timp ce Emiratele Arabe Unite și alte state bogate din Golf au devenit surse majore de capital străin în ultimii ani. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor în Africa de Sud, iar 600 de companii americane operează în țară.

Putin a găzduit un summit Rusia-Africa în 2019, la care au participat 43 de șefi de stat, în timp ce al doilea, în 2023, a atras doar 17. Kremlinul a spus că participarea redusă a venit ca urmare a „presiunii fără precedent” din partea SUA și a aliaților săi.

Există un efort tot mai mare de a contracara acest lucru. Odată cu schimbarea ordinii mondiale de către președintele american Donald Trump prin tarife comerciale, rivalitate cu China și, mai recent, prin capturarea președintelui Venezuelei, Rusia încearcă să-și impună pozițiile în Africa.

Serviciul de știri de propagandă de stat Sputnik angajează jurnaliști sud-africani și intenționează să deschidă un birou în țară în 2026. Acesta ar fi al doilea din Africa, după Etiopia la începutul anului 2025, a declarat Viktor Anokhin, care va conduce operațiunea. „Principalul nostru obiectiv, așa cum a fost întotdeauna, este să oferim o sursă alternativă de știri”, a spus Anokhin când a fost contactat de Bloomberg. „O ofertă echilibrată.”

Recrutarea forței de muncă

Rusia a sponsorizat campanii de dezinformare și a alimentat instabilitatea în națiunile afectate de conflicte, potrivit unor grupuri de cercetare, inclusiv Consiliul European pentru Relații Externe. Țara este, de asemenea, acuzată că folosește africani pentru a-și sprijini efortul de război în Ucraina.

Una dintre ele a fost Alabuga Start, o filială de recrutare a Zonei Economice Speciale Alabuga din Tatarstan, Rusia. Aceasta și-a stabilit ca obiectiv angajarea a mii de femei africane cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, care vor lucra în domenii precum industria hotelieră și construcțiile.

Majoritatea tinerelor ajung într-o fabrică de echipament militar, potrivit autorilor a trei rapoarte ale unor organizații, inclusiv Institutul pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS).

„Femeile africane, de obicei, nu au acces la tot atâtea oportunități în viață, oportunități de a obține un loc de muncă bine plătit, oportunități de a obține o educație, oportunități de a călători”, a declarat Spencer Faragasso, cercetător senior la ISIS, cu sediul la Washington. „Programul Alabuga Start oferă, la prima vedere, toate aceste beneficii. Dar, în realitate, ele lucrează într-o fabrică de producție de drone.”

Alabuga nu a răspuns solicitărilor de comentarii, în timp ce ambasada Rusiei în Africa de Sud a declarat în august că nu are dovezi că drepturile celor recrutați de Alabuga au fost încălcate, descriind rapoartele drept „părtinitoare”.

Pe câmpul de luptă, Ucraina estimează că peste 1.400 de africani luptă pentru Rusia. Ministrul de Externe al Kenyei a declarat în noiembrie că cel puțin 200 de kenyeni au fost recrutați în Armata rusă, adesea după ce li s-a spus că vor lucra ca agenți de securitate sau șoferi.

Un raport publicat luna aceasta de All Eyes on Wagner, un grup de cercetare non-profit, arată că Rusia a recrutat oameni din aproximativ 35 de țări africane și a furnizat numele a aproximativ 300 de africani uciși în timp ce luptau pentru Rusia.

În Africa de Sud, unde a lupta pentru o armată străină sau a o sprijini este o infracțiune, o fiică a fostului președinte Jacob Zuma este anchetată de poliție pentru că ar fi ajutat la recrutarea a aproximativ 20 de bărbați pentru Armata rusă. Ea le-a spus că vor urma un curs de instruire pentru a fi gărzi de corp.

Separat, Africa de Sud a i-a arestat și pus sub acuzare pe prezentatoarea radioului de stat Nonkululeko Mantula și pe patru bărbați pe care aceasta i-ar fi recrutat pentru Armata rusă. Procesul ei urmează să înceapă în aprilie.

Africa de Sud, Kenya și Botswana au anunțat anchete privind modul în care cetățenii lor s-au implicat în luptele pentru Rusia. Africa de Sud și Lesotho au avertizat public împotriva acceptării unor oportunități de angajare și burse în Rusia.

Lideri religioși

Amprenta tot mai mare a bisericii este un simbol al dorinței Rusiei de a-i convinge pe africani să sprijine cauza sa.

Într-o conferință de presă din 2022, dedicată sărbătoririi primului an de activitate în Africa, Leonid Gorbaciov, pe atunci Exarh Patriarhal al Africii, a declarat că biserica colaborează cu agențiile guvernamentale ruse și poartă discuții cu guvernul despre nevoile exarhatului.

„Liderii religioși din Africa rămân cei mai de încredere și respectați, religia ocupând un loc central în politică, alegeri și preocupări legate de dezvoltare”, a scris părintele Thiani, preot și academician kenyan, în lucrarea din iulie 2024 publicată de Studies in World Christianity. „Prin urmare, utilizarea religiei pentru a intra în Africa este o formă ideală de putere soft rusească.”

Bisericile variază acum de la avanposturi rurale din Kenya, Madagascar și cea din Robertson, până la catedrala Sfântul Serghie de Radonej de la periferia orașului Johannesburg, care este împodobită cu cupole aurii grandioase. Fondată în 2003, a fost - până la înființarea Exarhatului Africii - singura Biserică Ortodoxă Rusă din Africa Subsahariană.

Activitățile Bisericii Ortodoxe Ruse au stârnit îngrijorări într-o serie de țări din afara Africii.

Guvernul ceh l-a plasat pe Patriarhul Kiril al Moscovei pe lista sa de sancțiuni în aprilie 2023. Acesta a invocat sprijinul său pentru invazia Ucrainei, o țară a cărei biserică și-a declarat independența deplină față de Patriarhia Moscovei în 2022.

În Republica Moldova, fost stat sovietic care are în vedere aderarea la UE, guvernul a descris biserica cu legături cu Moscova drept un instrument de influență rusă menit să răspândească propagandă și să provoace instabilitate.

Preoții cu care a vorbit Bloomberg au negat că extinderea bisericii în Africa ar fi legată de obiectivele politice ale Rusiei.

Nicholas Esterhuizen, care administrează Biserica Sfântul Ioan Scărarul, situată deasupra unei cafenele din Cape Town, a declarat că legăturile cu Rusia sunt spirituale și „transcend climatul politic actual”.

„Dacă statul este problema, dacă statul este în război, de ce trebuie să atragi biserica în stat? Președintele nu este un lider al bisericii”, a spus Daniel Agbaza, un preot ortodox rus din Nigeria, unde se construiește o nouă biserică în statul Benue. „Faptul că se numește rusă nu înseamnă că este o biserică guvernamentală rusă.”

