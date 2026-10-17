Coloniști israelieni au atacat diplomați europeni în Cisiordania. Un primar francez și un arhiepiscop, printre cei vizați

Coloniști israelieni au atacat o delegație europeană în localitatea Taybeh, din Cisiordania ocupată, în timpul unei vizite legate de recoltarea măslinelor. Printre cei vizați s-au numărat un primar francez, soția acestuia și arhiepiscopul de Cambrai. Trei persoane au fost rănite, iar o mașină a misiunii diplomatice belgiene a fost avariată. Belgia condamnă violențele și cere sancțiuni europene împotriva coloniștilor, în timp ce autoritățile israeliene au anunțat deschiderea unei anchete, anunță The Guardian.

Bernard Baudoux, primarul localității franceze Aulnoye-Aymeries, purta eșarfa oficială în culorile roșu, alb și albastru și încerca să urce într-un autoturism cu numere diplomatice când a fost atacat și trântit la pământ, sâmbătă.

Potrivit unui martor, atacatorul mascat a strigat „Vive la France” în momentul agresiunii. Soția primarului și Vincent Dollmann, arhiepiscopul de Cambrai, au fost, de asemenea, amenințați de un grup format din șapte bărbați, dintre care unii aveau bâte.

Delegația participa la recoltarea măslinelor pe terenurile aparținând localității Taybeh, alături de consulul general al Franței la Ierusalim, soția acestuia și alți diplomați, precum și de reprezentanți consulari ai Belgiei și Poloniei. Vizita avea loc și în contextul lansării unui acord de înfrățire între Taybeh și orașul francez Aulnoye-Aymeries.

Palestinieni agresați în timpul recoltării măslinelor

Potrivit relatării, coloniștii au atacat mai întâi un grup de palestinieni care culegeau măsline pe versanții dealurilor din apropierea localității Taybeh. Aceștia ar fi furat măsline, ar fi lovit și insultat o femeie palestiniană în vârstă de aproximativ 70 de ani și ar fi bătut un bărbat atât de grav încât acesta a avut nevoie de șase copci pentru o rană la cap.

Ulterior, grupul s-a îndreptat spre diplomați și spre primarul francez. În timpul atacului, agresorii au spart geamul unei mașini blindate aparținând misiunii diplomatice belgiene.

Maxime Prevot, viceprim-ministru și ministru de externe al Belgiei, a condamnat violențele îndreptate împotriva palestinienilor, diplomaților străini și jurnaliștilor. El a declarat că Belgia va continua să facă presiuni pentru ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni coloniștilor implicați în astfel de atacuri.

„Culegerea măslinelor, relatarea știrilor sau îndeplinirea atribuțiilor diplomatice nu ar trebui să expună pe nimeni riscului de a fi atacat”, a afirmat oficialul belgian. „Această violență nu poate fi separată de politica ilegală a Israelului privind colonizarea. (...) Ocupația teritoriului palestinian trebuie să înceteze”, a adăugat el.

„O escaladare profund îngrijorătoare a violenței coloniștilor”

Locuitorii palestinieni din Taybeh se confruntă de ani de zile cu atacuri tot mai intense din partea coloniștilor israelieni. Potrivit părintelui Bashar Fawadleh, parohul localității, diplomații străini nu mai fuseseră vizați de asemenea atacuri în această comunitate.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi nu este un incident izolat. Reprezintă o escaladare profund îngrijorătoare a violenței coloniștilor”, a declarat acesta.

De la începutul recoltei anuale de măsline, la sfârșitul lunii septembrie, coloniștii au recurs la violență pentru a-i împiedica pe palestinieni să culeagă măsline, o resursă importantă atât economic, cât și cultural pentru comunitățile locale.

Organizația israeliană pentru drepturile omului Yesh Din a raportat peste 170 de atacuri ale coloniștilor începând cu 27 septembrie. Potrivit autorităților palestiniene, cel puțin patru persoane au fost ucise, peste 100 au fost rănite, iar mii de copaci au fost distruși.

Părintele Bashar Fawadleh a avertizat că prezența activiștilor, diplomaților, reprezentanților clerului și jurnaliștilor nu mai pare să descurajeze violențele.

„Dacă astfel de acte de violență pot avea loc în fața martorilor internaționali, trebuie să ne întrebăm ce protecție mai rămâne pentru familiile și fermierii locali atunci când acești martori nu mai sunt prezenți”, a spus el. „Nimeni nu ar trebui să fie nevoit să-și asume riscul de a fi agresat fizic doar pentru a culege măsline de pe propriul teren”, a adăugat acesta.

O jurnalistă a fost operată după un atac

Vineri, coloniști israelieni au atacat-o pe Heidi Levine, fotografa publicației The Washington Post, în timp ce aceasta realiza un reportaj despre recoltarea măslinelor în localitatea Abu Falah. Jurnalista a fost supusă unei intervenții chirurgicale sâmbătă dimineață și se afla într-o stare descrisă drept „moderată”, potrivit unui purtător de cuvânt al spitalului Beilinson din Israel, unde era internată.

Accesul palestinienilor la recoltă a fost restricționat și prin măsuri administrative. Israelul a impus noi reguli care le interzic palestinienilor accesul la pomii aflați în Zona C, teritoriu din Cisiordania ocupată aflat sub control israelian și care cuprinde o mare parte din terenurile agricole ale regiunii.

Israelul a deschis o anchetă

Ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a condamnat atacurile și a declarat că poliția a deschis o anchetă. El a susținut însă că diplomații străini se expun riscului de a fi atacați de civili israelieni dacă se deplasează în Cisiordania ocupată fără coordonare cu armata.

O sursă diplomatică occidentală, care a dorit să rămână anonimă, a afirmat că solicitarea ca diplomații să își notifice în prealabil deplasările încalcă convențiile diplomatice și dreptul internațional.

„Israelul este responsabil de securitatea în zonele B și C (cea mai mare parte a Cisiordaniei), așa că are obligația de a garanta siguranța tuturor în aceste zone”, a declarat sursa.

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Gadi Eisenkot, politician din opoziție și fost general care intenționează să-l înlăture pe premierul Benjamin Netanyahu la alegerile programate la sfârșitul acestei luni, a descris atacul drept „terorism evreiesc sub auspiciile guvernului israelian”.

Eisenkot susține extinderea prezenței evreilor israelieni în teritoriile palestiniene ocupate, dar afirmă că violențele coloniștilor trebuie ținute sub control, deoarece atacatorii „prejudiciază proiectul de colonizare din Cisiordania și securitatea națională”.