Columbia își întărește apărarea cu avioane de luptă suedeze, în plin conflict diplomatic cu SUA. Ce preț va plăti Bogota

avioane de lupta in zbor
Foto: Shutterstock

Preşedintele columbian a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja eventuale agresiuni împotriva Columbiei, într-un context de tensiuni cu Washingtonul, informează AFP.

Contractul, care a făcut obiectul unui acord de principiu în aprilie cu compania Saab, vizează 17 avioane, a anunţat preşedintele columbian Gustavo Petro de la o bază militară.

Potrivit liderului columbian, aceste aeronave vor avea drept scop descurajarea uciderii de oameniîn ţară şi a agresiunilor contra Columbiei, indiferent de unde ar proveni acestea.

Într-o lume geopolitică în dezordine, aceste atacuri ar putea veni de oriunde, a atenţionat el.

SUA şi Franţa au propus Bogotei avioanele lor de luptă, însă Petro a respins ambele oferte.

Bogota este îngrijorată de desfăşurarea de amploare a forţelor SUA în Caraibe, unde Washingtonul întreprinde din septembrie lovituri aeriene contra unor nave prezentate, fără dovezi, ca aparţinând traficanţilor de droguri.

Aceste atacuri au distrus cel puţin 21 de nave în timpul a 20 de asalturi în apele internaţionale, făcând cel puţin 80 de morţi în această campanie care a amplificat în mod considerabil tensiunile regionale, mai ales cu Venezuela, Donald Trump acuzându-l pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro că este capul unui cartel al drogurilor.

Donald Trump l-a acuzat şi pe omologul său columbian că este un baron al drogurilor, care nu face nimic pentru a stăvili producţia de cocaină în ţara sa şi a impus sancţiuni economice la adresa Columbiei.

Preşedintele american a retras de asemenea Columbia de pe lista aliaţilor Washingtonului în lupta antidrog, tăind din ajutoarele financiare pentru această ţară.

