Live TV

Columbia, zguduită din nou de un seism. Cutremurul de 5,1 a provocat panică în Bogota

Data publicării:
Colombia Earthquake
Oameni scot o mașină de spălat dintr-o locuință afectată de cutremur, la trei zile după seismul din Cali, Columbia. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un seism cu magnitudinea 5,1 a zguduit miercuri Bogota şi alte oraşe din Columbia, fără să facă victime potrivit primelor constatări, dar stârnind panică în rândul locuitorilor, la doar două săptămâni după un cutremur devastator care s-a produs în vestul ţării.

Seismul de miercuri a avut loc la adâncimea de 149 de kilometri în Los Santos, o comună din departamentul Santander din nord-estul Columbiei, o zonă cu o puternică activitate seismică, informează AFP preluată de Agerpres.

Sute de persoane au ieşit în mare grabă din clădiri după declanşarea sirenelor de avertizare în capitala ţării, Bogota, precum şi în Bucaramanga, o localitate situată lângă epicentrul seismului.

Citește și: Bilanțul cutremurului din Columbia urcă la 224 de morți și mai mulți răniți. Mărturii după cel mai puternic seism din ultimii ani

Columbienii sunt în continuare profund marcaţi de seismul cu magnitudinea 7,4 care s-a produs pe 10 august 2026, cel mai puternic înregistrat de la începutul acestui secol în ţara sud-americană.

Acel cutremur a făcut peste 330 de morţi şi a provocat prăbuşirea a mii de clădiri. Cali, al treilea oraş ca mărime din ţară, şi Pereira, un oraş din regiunea turistică a cafelei columbiene, au fost deosebit de afectate.

Columbia a intrat în etapa de reconstrucţie şi de ajutorare a numeroaselor familii care au rămas fără locuinţe.

Guvernul preşedintelui de dreapta Abelardo de la Espriella a estimat costul operaţiunilor de reconstrucţie din zonele afectate la aproximativ 9,57 miliarde de dolari.

Citește și: Cutremurul din Columbia, prin ochii unei românce: „Am văzut că a durat 20-30 de secunde. Mie mi s-a părut mai mult”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dragos pislaru
1
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Steag China
3
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
4
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
bancnote de 100 de lei
5
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Daniela Largo
Cutremur în Columbia. Femeia care a supravieţuit 37 de ore sub dărâmături a murit la spital. „Aş vrea ca totul să se termine repede”
cutremur- seism columbia
Trei zile de doliu naţional în Columbia pentru victimele cutremurului devastator de pe 10 august
cutremur- seism columbia
Cutremurul din Columbia, prin ochii unei românce: „Am văzut că a durat 20-30 de secunde. Mie mi s-a părut mai mult”
cutremur columbia
Bilanțul cutremurului din Columbia urcă la 224 de morți și mai mulți răniți. Mărturii după cel mai puternic seism din ultimii ani
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia: Cel puțin 111 morți și mai multe clădiri prăbușite. Guvernul a decretat stare de urgenţă
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu și Bolojan se ceartă de la legea salarizării: „Guvernul...
medicine
Asociațiile Bolnavilor de Cancer: În 24 de ore, am identificat 3...
Kelemen
Kelemen Hunor, despre legea salarizării: „Este o pierdere serioasă...
Ultimele știri
Incendiu puternic de pădure în apropiere de Plauru. Romsilva: „Cauza cea mai probabilă” ar fi explozia unei drone
Fostul ministru ucrainean de Externe Dmitro Kuleba ar putea deveni ambasadorul Ucrainei în SUA (surse)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Fanatik.ro
Atenție, Universitatea Craiova! Cifrele care le dau fiori jucătorilor lui Coelho înaintea returului cu Ararat
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu noul șef, Hendrick Klein, după intrarea lui CFR Cluj în insolvență? „Auzisem că va aduce 10...
Adevărul
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: s-a mutat în țara în care riscă pedeapsa cu moartea și ce a urmat a lăsat pe toată lumea...
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu...
Newsweek
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Câinele tău se teme de aspirator? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni și care îi poate accentua frica
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului