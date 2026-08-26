Columbia, zguduită din nou de un seism. Cutremurul de 5,1 a provocat panică în Bogota

Un seism cu magnitudinea 5,1 a zguduit miercuri Bogota şi alte oraşe din Columbia, fără să facă victime potrivit primelor constatări, dar stârnind panică în rândul locuitorilor, la doar două săptămâni după un cutremur devastator care s-a produs în vestul ţării.

Seismul de miercuri a avut loc la adâncimea de 149 de kilometri în Los Santos, o comună din departamentul Santander din nord-estul Columbiei, o zonă cu o puternică activitate seismică, informează AFP preluată de Agerpres.

Sute de persoane au ieşit în mare grabă din clădiri după declanşarea sirenelor de avertizare în capitala ţării, Bogota, precum şi în Bucaramanga, o localitate situată lângă epicentrul seismului.

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Columbienii sunt în continuare profund marcaţi de seismul cu magnitudinea 7,4 care s-a produs pe 10 august 2026, cel mai puternic înregistrat de la începutul acestui secol în ţara sud-americană.

Acel cutremur a făcut peste 330 de morţi şi a provocat prăbuşirea a mii de clădiri. Cali, al treilea oraş ca mărime din ţară, şi Pereira, un oraş din regiunea turistică a cafelei columbiene, au fost deosebit de afectate.

Columbia a intrat în etapa de reconstrucţie şi de ajutorare a numeroaselor familii care au rămas fără locuinţe.

Guvernul preşedintelui de dreapta Abelardo de la Espriella a estimat costul operaţiunilor de reconstrucţie din zonele afectate la aproximativ 9,57 miliarde de dolari.

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Editor : Ana Petrescu