Combatanții kurzi încercuiți la Alep vor fi evacuați după armistițiul cu armata siriană

Data publicării:
alep
Violenţele au dus la cel puţin 21 de morţi, începând de marţi. Captură video X

Combatanții kurzi blocați în două cartiere din Alep vor fi evacuați spre zona autonomă din nord-estul Siriei, după armistițiul anunțat de armata siriană, în urma confruntărilor care au făcut cel puțin 21 de morți și au forțat mii de civili să fugă din oraș.

Combatanţii kurzi încercuiţi de armata siriană în două cartiere ale oraşului Alep vor fi evacuaţi spre zona autonomă kurdă din nord-estul Siriei, au anunţat autorităţile vineri dimineaţa, informează Agerpres. Ministerul Apărării sirian a anunţat vineri un armistiţiu şi le-a acordat combatanţilor kurzi un termen pentru a pleca.

Violenţele, care au făcut cel puţin 21 de morţi începând de marţi, sunt cele mai grave în acest al doilea oraş ca mărime al Siriei între guvernul central şi kurzi, minoritatea etnică ce controlează vaste teritorii în nord-estul Siriei şi cartiere în Alep. Aceste violenţe au constrâns mii de civili să ia calea exodului.

Vineri dimineaţa, armistiţiul era respectat, potrivit unui corespondent al AFP aflat în apropiere de cartierul majoritar kurd Achrafieh. El a văzut membri ai forţelor de securitate începând să intre în acest cartier, cu vehicule destinate evacuării combatanţilor. De asemenea, un mic număr de civili ieşeau din cartier, potrivit corespondentului.

„În timpul următoarelor ore, elementele Forţelor Democrate Siriene (FDS, dominate de kurzi) vor fi transferate cu armele lor individuale” spre zona autonomă, a anunţat un comunicat al autorităţilor locale din Alep. Kurzii nu au confirmat acordul asupra evacuării combatanţilor lor.

Joi seara, comandantul-şef al puternicelor FDS, Mazloum Abdi, a estimat că „tentativele de a lua cu asalt” cartierele kurde „subminează şansele de a se ajunge la o înţelegere” cu puterea siriană.

Confruntările au survenit în timp ce cele două părţi nu reuşesc să aplice un acord încheiat în martie pentru integrarea instituţiilor administraţiei autonome kurde şi a braţului său armat FDS în cadrul noului stat sirian.

Editor : M.I.

