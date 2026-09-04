Comediantul turc Deniz Goktaș riscă ani grei de închisoare pentru „insulte” la adresa lui Recep Tayyip Erdogan

Un tribunal din Istanbul a acceptat darea în judecată a comediantului Deniz Goktaş pentru „insulte” aduse preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, Goktaş riscând o pedeapsă de nouă ani şi opt luni de închisoare, a anunţat vineri agenţia Anadolu, citată de dpa.

Biroul procurorului public din Istanbul l-a acuzat pe Goktaş că într-un show difuzat pe 24 iunie pe canalul său de YouTube a incitat publicul la ură, „a depăşit limitele caracterului critic şi a afectat onoarea şi demnitatea preşedintelui” în ochii publicului.

„Niciodată nu mi-a plăcut de Recep Tayyip Erdogan, nici măcar pentru un minut în viaţa mea”, a spus Deniz Goktaş (32 de ani) în show-ul său, potrivit Agerpres.

Comediantul, care se află în arest preventiv din data de 3 iulie, este acuzat de asemenea că a făcut glume despre femeile turce care înoată în mare purtând costume de baie acceptate de religia musulmană.

Tribunalul a decis ca Deniz Goktaş, care a respins toate acuzaţiile, să rămână în detenţie şi a stabilit data primei audieri pentru 28 septembrie.

Canalul special de YouTube al lui Goktaş are 14 milioane de vizualizări. Show-ul său, ce include glume despre religie şi teme politice şi sociale, a atras critici vehemente din partea unor personalităţi proguvernamentale.

Numeroase organizaţii pentru drepturile omului i-au luat apărarea comediantului turc, afirmând că procesul contra sa în justiţie este o încălcare brutală a libertăţii de exprimare.

Editor : B.E.