Companiile aeriene se pregătesc de tăieri masive. Mii de zboruri ar putea fi anulate în această iarnă: „Nu poți pilota avioane goale”

Companiile aeriene se pregătesc să reducă drastic programul de zboruri din sezonul de iarnă, existând riscul ca avioanele să rămână la sol și zeci de mii de zboruri să fie anulate dacă prețurile combustibilului pentru avioane se mențin la un nivel ridicat. Conducerea companiilor va decide în următoarele săptămâni cum să-și ghideze companiile aeriene în ultimele luni ale unui an tumultuos, care a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor combustibilului după ce războiul din Iran a dat peste cap sectorul turismului mondial, arată Financial Times, într-o analiză.

Directorul executiv al ITA, Joerg Eberhart, a declarat pentru FT că, în cel mai rău scenariu, compania aeriană italiană ar putea fi nevoită să micșoreze cu până la o cincime din capacitatea sa în timpul sezonului de iarnă - care se întinde din octombrie până în aprilie. El a prevăzut că unii actori ar putea fi nevoiți să solicite ajutorul guvernului.

„Totul depinde de evoluția situației”, a spus el. „Poate va fi nevoie de ajutor din partea guvernelor, nu știm încă... sunt multe variabile.”

Analiștii avertizează că o criză economică s-ar putea combina cu creșterea prețurilor pentru a descuraja oamenii să zboare în ceea ce sunt deja cele mai slabe luni ale industriei.

„Vă puteți imagina că sfârșitul anului va fi într-adevăr foarte dificil dacă prețul combustibilului va crește din nou”, a spus Steve Saxon, partener la McKinsey. Dacă s-ar întâmpla asta, „iarna va fi destul de urâtă”.

Săptămâna aceasta, organismul de profil IATA și-a redus drastic previziunile pentru acest an, afirmând că profiturile globale se vor înjumătăți, de la 43 de miliarde de dolari la 23 de miliarde de dolari.

„Nu puteți zbura cu avioane goale”

La reuniunea anuală a directorilor din industrie, organizată anul acesta la Rio de Janeiro, atmosfera a fost sumbră. Multe companii aeriene se vor adapta - dar acestea erau deja afaceri cu „marje extrem de mici”, a avertizat directorul general al IATA, Willie Walsh, în cadrul evenimentului.

Lovitura suferită de industrie în ceea ce privește combustibilul vine după câțiva ani excepționali pentru sector, când boom-ul călătoriilor post-pandemice și creșterea cheltuielilor pentru locurile din clasa premium și clasa business au contribuit la susținerea profiturilor.

Însă actuala creștere a prețurilor a survenit într-un moment în care consumatorii din multe economii se simt constrânși de inflație și de costul ridicat al vieții. Companiile vor trebui să ia în considerare contextul economic mai larg atunci când vor lua decizii.

„Trebuie să vă asigurați că ocupați fiecare loc”, a spus un consultant din industrie. „Nu puteți zbura cu avioane goale.”

IATA a avertizat săptămâna aceasta că industria se confruntă cu o factură suplimentară de 100 de miliarde de dolari pentru combustibil, chiar dacă prețurile ar începe să scadă spre sfârșitul anului, așa cum se prevede în prezent. Dacă acest conflict continuă și prețurile rămân ridicate, lucrurile ar putea fi și mai grave.

Juichi Hirasawa, directorul executiv al companiei japoneze ANA, a prevăzut că prețurile combustibilului vor reveni la nivelul anterior.

Cu toate acestea, „dacă prețul combustibilului rămâne la nivelul actual, vom purta discuții interne”, a spus el.

„Adevărata problemă începe abia în ianuarie”

O mare parte a deciziei depinde de prețul combustibilului pentru avioane. Turkish Airlines, una dintre cele mai mari companii aeriene internaționale din lume, se așteaptă ca prețurile să scadă de la aproximativ 1.400 de dolari pe tonă la sub 1.000 de dolari la sfârșitul anului, ceea ce ar însemna un cost mediu de aproximativ 1.200 de dolari pe an.

„Dacă situația se îmbunătățește mai repede, nu va fi nevoie să facem nicio modificare la programul nostru de iarnă”, a declarat președintele Murat Şeker. „Dar dacă prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane continuă după iulie până, să zicem, în septembrie, atunci vom începe să reducem frecvența zborurilor sau chiar să renunțăm la anumite destinații, încetând să mai operăm în anumite orașe.”

El a spus că compania aeriană ar putea lua o decizie finală cu până la o lună înainte de a acționa asupra zborurilor afectate.

Multe dintre companiile aeriene din afara SUA sunt acoperite prin contracte de hedging, ceea ce le-a protejat de cele mai grave creșteri. Însă directorii financiari se confruntă cu problema momentului în care să înceapă să încheie noi contracte pe termen lung, care obligă companiile aeriene să plătească prețuri mai mari chiar și în cazul în care situația se redresează.

„Pentru prima parte a iernii, până la sfârșitul anului, suntem acoperiți, dar este vorba doar de două luni”, a spus Eberhart de la ITA. „Adevărata problemă începe abia în ianuarie.”

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Industria a înregistrat o lovitură majoră în acest an, după ce transportatorul american Spirit, aflat în dificultate, a dat faliment la câteva săptămâni după începerea conflictului din Orientul Mijlociu. Directorii se așteaptă la mai multe falimente, mai ales dacă rămân ridicate costurile.

Roberto Alvo, directorul Latam Airlines, a avertizat:

Dacă vom vedea prețuri ridicate la combustibil spre sfârșitul anului, cred că bilanțurile transportatorilor mai slabi, care au încercat să reziste impactului, vor începe să sufere și mai mult

Directorii se confruntă cu necesitatea de a reduce capacitatea, dar dacă reduc prea mult, riscă să-și piardă capacitatea de a-și reveni, arată Financial Times.

Lecțiile învățate din pandemie, când zborurile au scăzut la zero, au contribuit la această alegere, a spus Jeffrey Goh, fost director al Gulf Air, care conduce acum Alton Aviation Consultancy.

El a spus:

Cum vă pregătiți? Veți pune aeronavele în deșert și va dura ceva timp până când le veți repune în funcțiune? Sau veți zbura cu pierderi operaționale doar pentru a vă asigura că sunteți în aer?

„Totul se reduce la cerere”

Pe măsură ce se concentrează asupra posibilelor reduceri, cei mai mari jucători au avantajul.

Şeker, de la Turkish Airlines, a spus că rețeaua extinsă a companiei aeriene înseamnă că aceasta poate „ajusta cu ușurință capacitatea către alte destinații”.

Nu toți indicatorii sunt negativi. În ciuda creșterii prețurilor, unii directori au fost plăcut surprinși de rezistența călătorilor.

„Totul se reduce la cerere”, a declarat Peter Carter, președintele Delta Air Lines. „Economia este destul de puternică și consider că acesta este unul dintre aspectele prea puțin mediatizate. Este remarcabil faptul că economiile de care depinde afacerea noastră sunt solide.”

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Luis Gallego, directorul executiv al IAG, compania proprietară a British Airways, a declarat că grupul aerian consideră că cererea în trimestrul iulie-septembrie este „în continuare puternică”. Deși transportatorul a urmărit îndeaproape impactul prețurilor ridicate la combustibil și al tarifelor asupra cererii, „deocamdată, nu observăm nicio slăbiciune”, a spus el.

Companiile aeriene reduc de obicei prețurile pentru a stimula rezervările. Însă tarifele ridicate actuale și cererea relativ fermă le ajutau să recupereze costurile combustibilului pentru avioane.

„Este unul dintre aspectele pe care le urmăresc cu mare atenție”, a spus Nat Pieper, director comercial la American Airlines, referindu-se la creșterile tarifelor. „Nu vreau să fiu prins pe picior greșit și să nu profit la maximum de veniturile bune atâta timp cât durează.”

Editor : C.A.