Companiile aeriene suspendă sute de zboruri în Caraibe după atacurile SUA în Venezuela

Companiile aeriene au anulat sâmbătă zeci de zboruri în întreaga regiune a Caraibelor, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei, iar Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat avioanelor comerciale să evite spaţiul aerian din anumite zone ale regiunii.

Companiile aeriene americane au anulat zeci de curse către aeroporturi din Puerto Rico şi Aruba, potrivit datelor FlightAware şi informaţiilor publicate pe site-urile transportatorilor.

American Airlines a transmis într-un comunicat că este la curent cu închiderile de spaţiu aerian din estul Caraibelor, emise în cursul nopţii, şi că monitorizează îndeaproape situaţia împreună cu FAA, potrivit News.ro. Compania a precizat că face ajustări de program ori de câte ori este necesar, având ca prioritate siguranţa pasagerilor şi a echipajelor.

Şi Southwest Airlines, precum şi JetBlue Airways, au raportat anulări de zboruri în regiune. JetBlue, care are o prezenţă semnificativă în Caraibe, a anunţat că a anulat aproximativ 215 zboruri ”din cauza închiderilor de spaţiu aerian din Caraibe, legate de activităţi militare”.

Compania a menţionat că zborurile către Republica Dominicană şi Jamaica nu au fost afectate de restricţiile impuse de autorităţi. Nu este clar cât timp vor dura perturbările, deşi astfel de restricţii extinse sunt, de regulă, temporare.

Marile companii aeriene americane nu mai operează zboruri directe către Venezuela de mai mulţi ani. American Airlines a fost ultima dintre acestea care a suspendat cursele către ţară, în 2019, pe fondul instabilităţii politice şi sociale.

