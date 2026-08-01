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Companiile cu venituri de milioane de dolari care au un singur angajat. Cum gestionează afacerile solo mii de clienți în același timp

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un angajat singur la birou
În trecut, pentru ca o companie mai mare să funcționeze era nevoie de o întreagă echipă. Inteligența artificială a dat peste cap acest model. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Cu toții avem acum abilitatea de a scoate din teacă Excalibur” De la o idee întâmplătoare la o afacere cu profituri de milioane de dolari

Ben Broca a lansat o companie în luna decembrie, care oferă instrumente AI pentru antreprenori. El are deja 10.000 de clienți plătitori și ar putea obține venituri de până la 10 milioane de dolari anul acesta. Singurul lucru pe care nu îl are? Alți angajați. Bărbatul de 40 de ani face parte dintr-un nou grup de antreprenori care lansează și conduc de unii singuri o companie, ajutându-se doar de inteligența artificială.

Broca nu are nevoie de alți angajați: cu ajutorul AI, poate să răspundă la e-mailuri, să facă programe pe calculator și să găsească erorile din sistem, să răspundă solicitărilor clienților, să înregistreze noi abonați și să acorde rambursări atunci când apar probleme.

Broca se bucură că are capacitatea de a lua orice decizie își dorește pe cont propriu, lucrând din locuința sa din Sausalito, California. „Compromisurile nu cred că produc cele mai bune rezultate”, a spus el pentru Wall Street Journal.

În trecut, pentru ca o companie mai mare să funcționeze era nevoie de o întreagă echipă. Inteligența artificială a dat peste cap acest model și tot mai mulți antreprenori în devenire aleg să meargă înainte pe cont propriu.

O analiză realizată de compania de procesare a plăților Stripe arată că există deja mii de operatori solo pe platforma companiei care generează venituri de peste 1 milion de dolari. Numărul lor s-a dublat în perioada 2023-2025, în timp ce numărul celor care au trecut de pragul de 10 milioane de dolari s-a triplat.

„Cu toții avem acum abilitatea de a scoate din teacă Excalibur”

Cândva, oamenii care nu aveau relațiile potrivite în lumea afacerilor sau nu erau destul de pricepuți în acest domeniu nu știau cum să își pună ideile în practică. „Acum, AI-ul poate fi un partener de afaceri integrat.”

Capacitatea inteligenței artificiale de a gestiona mai multe sarcini administrative o poate face utilă pentru lansarea unor afaceri de unul singur în multe domenii, cu toate că cele mai bune rezultate se obțin în domeniul IT.

Dintre toate industriile, sectorul IT este cel mai căutat în rândul antreprenorilor care pornesc noi afaceri – în ultimul an, numărul lor a crescut cu 45%, potrivit datelor Biroului de Recensământ al Statelor Unite.

În același timp, numărul aplicanților din sectorul IT care au spus că plănuiesc să angajeze mai mulți oameni a suferit cel mai mare declin din toate industriile analizate.

Cu toate acestea, să conduci o afacere de unul singur cu ajutorul AI poate fi surprinzător de costisitor. Broca a spus că era în pierdere atunci când folosea sistemul Claude de la Anthropic pentru a rezolva cerințele clienților săi.

La fel ca în cazul altor sisteme asemănătoare, Broca trebuia să plătească în funcție de cât de mult folosea instrumentele AI. De atunci, el a trecut la modele AI open-source din China, care pot fi folosite gratis.

Broca a spus că a reușit să strângă 30 de milioane de dolari de la investitori și, în același timp, a economisit milioane de dolari pe salarii, pentru că nu a mai avut nevoie de o echipă de ingineri informaticieni.

Un alt risc este faptul că aceste tipuri de afaceri sunt foarte ușor de copiat, tot cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Toată lumea are sabia și cu toții avem acum abilitatea de a scoate din teacă Excalibur”, a spus Troy Johnson, un antreprenor de 40 de ani din Florida care a folosit AI-ul să programeze o aplicație ce îi ajută pe oameni să obțină cât mai mult de pe urma beneficiilor cardurilor lor de credit. Compania sa obține un profit lunar de aproximativ 3.000 de dolari, fără angajați, iar afacerea lui continuă să crească.

De la o idee întâmplătoare la o afacere cu profituri de milioane de dolari

Pentru Claire Vo (41 de ani), inteligența artificială a ajutat-o să transforme o idee întâmplătoare într-o afacere. Ea lucra cu normă întreagă ca director executiv în domeniul tehnologiei, când a folosit AI-ul ca să programeze o aplicație care să o ajute să își organizeze documentele și să proiecteze noi produse.

Vo, care locuiește acum în San Francisco, avea clienți din diverse industrii, de la servicii financiare și până la firme din domeniul sănătății. „Copiam și refoloseam din ChatGPT”, a spus ea.

Vo a scos pe piață aplicația pentru doar 1 dolar pe lună și, în doar câteva săptămâni, aceasta a fost descărcată de mii de ori.

Trei ani mai târziu, compania lui Vo – pe care a administrat-o singură timp de nouă luni, înainte să fie nevoită să angajeze un inginer – are acum 100.000 de utilizatori și urmează să obțină un profit de șapte cifre anul acesta.

Inteligența artificială se ocupă de partea de marketing, de vânzări și de relațiile cu clienții. Cu toate că AI-ul a ajutat-o să transforme ideea în realitate mai repede, esențiale pentru succesul afacerii sale au fost relațiile ei profesionale și credibilitatea în acest domeniu, potrivit lui Vo.

„Cred că oamenii supraestimează cât este de ușor de utilizat inteligența artificială și subestimează cât de mult efort trebuie să depui ca să ajungi în acest punct”, a mai spus Vo.

Editor : Raul Nețoiu

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