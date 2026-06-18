Live TV

Comuniștii cubanezi au adoptat o serie de măsuri în direcția unei economii de piață: Havana se confruntă cu o criza economică gravă

Data publicării:
CUBA-HAVANA SOCIAL CRISIS AND WORLD CUP, Cu - 17 Jun 2026
O femeie folosește o lanternă pentru a se orienta pe o scară complet întunecată din interiorul unei clădiri rezidențiale, în timpul unei întreruperi de curent în cartierul Havana Centrală, Cuba, pe 16 iunie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Sub presiunea Washingtonului Sectorul privat începe să-și facă loc în Cuba

Cea mai înaltă autoritate a Partidului Comunist Cubanez (PCC) a aprobat miercuri un pachet de reforme care vizează o orientare mai puternică către economia de piaţă, într-un moment în care insula, supusă presiunilor din partea Washingtonului, traversează o criză economică extrem de gravă, relatează AFP.

„Comitetul Central al Partidului aprobă noile propuneri de transformări economice şi sociale”, a anunţat televiziunea de stat, după ce forul s-a reunit într-o sesiune plenară extraordinară pentru a discuta aproximativ douăzeci de propuneri de reforme, notează News.ro.

Aceste reforme, dezvăluite recent de guvern, vizează în special deschiderea unui număr mai mare de sectoare către investiţiile private, atragerea unui volum mai mare de capital de la cubanezii din străinătate şi reducerea dimensiunii statului.

Pentru a fi adoptate definitiv, acestea trebuie să fie aprobate şi de Adunarea Naţională a Puterii Populare. Aceasta din urmă se va reuni în sesiune extraordinară joi, la mai puţin de o săptămână după ce reformele au fost anunţate de preşedintele Miguel Diaz-Canel.

Cu puţin timp înainte, influentul fost preşedinte cubanez Raul Castro îşi exprimase sprijinul faţă de aceste propuneri menite să relanseze o economie aflată în dificultate de mai mulţi ani şi sufocată în prezent de blocada americană.

Raul Castro nu mai deţine nicio funcţie oficială, dar rămâne, la 95 de ani, în centrul deciziilor privind viitorul insulei comuniste. El a susţinut aceste reforme într-o scrisoare prezentată în cadrul şedinţei plenare, calificându-le drept „ceea ce se potriveşte cel mai bine Revoluţiei în acest moment”, potrivit preşedinţiei cubaneze.

Fratele mai mic al lui Fidel Castro (1926-2016), căruia i-a succedat în 2006, a fost pus sub acuzare în luna mai în Statele Unite pentru că a ordonat, în 1996, deschiderea focului asupra a două avioane civile pilotate de membri ai unei organizaţii anti-castriste.

Sub presiunea Washingtonului

Aceste anunţuri privind reformele vin în contextul în care preşedintele american Donald Trump aplică o politică de presiune maximă asupra insulei, supusă de aproape cinci luni unui embargo petrolier.

Washingtonul nu-şi ascunde dorinţa de a vedea o schimbare a modelului economic, ba chiar a regimului, pe insula situată la aproximativ 150 de kilometri de coastele Floridei.

Prim-ministrul Manuel Marrero, citat de guvern pe X, a afirmat că reformele avute în vedere „nu implică în niciun caz renunţarea la responsabilitatea socială a statului”.

Blocada petrolieră impusă de Donald Trump în ianuarie a împins economia cubaneză, deja slăbită, la un pas de colaps, provocând întreruperi generalizate de curent electric, precum şi penurii de alimente, combustibil, apă potabilă şi medicamente.

Washingtonul a decretat, de asemenea, recent mai multe valuri de sancţiuni îndreptate împotriva economiei cubaneze, agravând criza economică, socială şi energetică prin care trece de mai mulţi ani Havana, aflată sub embargoul american încă din 1962.

Guvernul cubanez, care poartă discuţii cu Statele Unite, a afirmat că aceste reforme urmează să permită atenuarea crizei. Preşedintele Diaz-Canel declarase vineri că gama de activităţi deschise sectorului privat va fi „cât mai largă posibil”.

Sectorul privat începe să-și facă loc în Cuba

Întreprinderile private, cu până la 100 de angajaţi, sunt autorizate pe insula comunistă începând din 2021. Aproximativ 10.000 de întreprinderi ocupă un loc din ce în ce mai important în ţesutul economic cubanez. Acestea angajează în prezent o treime din populaţia activă.

Preşedintele cubanez a anunţat, de asemenea, că cubanezii, indiferent dacă locuiesc pe insulă sau în străinătate, vor beneficia de aceleaşi condiţii ca şi investitorii străini, dintre care mulţi s-au retras recent din ţară din teama sancţiunilor americane.

Cu câteva luni în urmă, guvernul autorizase deja înfiinţarea de întreprinderi mixte între stat şi sectorul privat, indicând apoi că diaspora cubaneză va putea investi şi deţine întreprinderi private.

Miguel Díaz-Canel a menţionat, de asemenea, „o restructurare a aparatului de stat”, cu o reducere a numărului de ministere şi de funcţionari.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Fotografie principala
2
Cancer de colon descoperit la un control de rutină. Dr. Cătălin Copăescu: „Existau șanse...
Mette-Marit
3
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
4
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
5
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Digi Sport
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Închisoarea Guantanamo
Pete Hegseth crede că deţinuţii care au mai rămas la Guantanamo meritau să fie executaţi
Pentagon US Iran
Pete Hegseth, mesaj ferm către Havana: „Cuba să nu achiziționeze armament care poate amenința SUA. Ar fi nechibzuit”
Miguel Diaz-Canel (stânga) / Donald Trump (dreapta
Preşedintele Miguel Diaz-Canel: Statele Unite au în vedere trei scenarii împotriva Cubei
Seismograf care înregistrează un cutremur.
Cutremur în Cuba: seismul a durat 20 de secunde
sua si cuba steaguri
„Îşi arată adevărata faţă.” Reacția Cubei după ce Marco Rubio a acuzat guvernul de la Havana că sponsorizează terorismul
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1467
Adrian Veștea, așteptat să depună lista de miniștri și programul de...
atac moscova
Rafinăria de petrol din Moscova a fost din nou atacată de dronele...
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Consiliul European: cele mai importante aspecte. Incidentul cu drona...
Demonstrații Albania
„Revoluția flamingo”. De ce revolta populară din Albania înseamnă...
Ultimele știri
Avertismentul lui Mark Rutte: Dacă izbucneşte un război, SUA vor face tot posibilul pentru NATO, dar nu tot ce au promis
Percheziții într-un dosar de proxenetism: sunt vizate adrese din București și Ploiești
Polonia ar vrea să cedeze Ucrainei avioane MiG-29, dar Kievul nu pare interesat „suficient”. Cum s-a ajuns aici
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Motivul sfâșietor pentru care o fetiță de 11 ani s-a apucat să vândă limonadă. Gest impresionant de iubire...
Cancan
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul...
Fanatik.ro
Teodora Meluță, escapadă romantică în Paradis. Destinația în care a ajuns cea mai frumoasă jucătoarea de...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
S-a retras de la FCSB! Decizia luată de Gigi Becali: toate acțiunile în mâna unui singur om
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Noul premier NU a menționat creșterea pensiilor în Programul de guvernare. Pensia anticipată, eliminată?
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
O pisică a urcat pe scenă în timpul finalului din „Romeo și Julieta” și a cucerit internetul: „A furat...
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...