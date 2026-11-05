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Concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza. Cazul controversat al unui bucătar-șef italian din Australia

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Top pizza ‘icks’ include fish, burnt crusts - and pineapple is a definite red flag
Pizza cu ananas. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Cu decorul său verde în nuanța spumei de mare și alb, coloanele din cărămidă aparentă și „mâncărurile italiene clasice” servite pe mese din stejar european, restaurantul La Costa a fost prezentat ca o felie elegantă de Italia în inima urbană a Queenslandului, statul însorit al Australiei, scrie The Guardian.

„Vă promitem, nu vă va lua decât o clipă să vă dați seama că nu mai sunteți în Brisbane, ați ajuns pe Riviera Italiană”, se mai arată pe site-ul restaurantului, acum închis.

Dar pentru fostul său bucătar-șef nemulțumit, se pare că un singur moment – ​​sau, mai precis, un singur ingredient – ​​a fost destul pentru a rupe vraja care evoca „splendoarea luxoasă a coastei Italiei” și pentru a-i trimite pe clienți înapoi în cartierul cluburilor de noapte din Fortitude Valley, Queensland.

Ingredientul acela era ananas. Pe o pizza.

O hotărâre a Comisiei pentru Echitate în Muncă, depusă marți, a arătat că Davide Tamburella a fost concediat de la La Costa pe 20 mai, la două săptămâni după ce a fost adus în fața șefului său, Elliot Ingram, „pentru a aborda probleme legate de performanță”.

Printre aceste îngrijorări s-a numărat și refuzul bucătarului italian de a pune ananas pe pizza – pe motiv că acest lucru ar fi „o insultă la adresa culturii sale”.

În statul australian, în care fructul tropical cu țepi este atât de venerat încât în ​​onoarea sa a fost construit un monument gigantic, acest refuz este cel pe care mulți l-ar considera un sacrilegiu. Dar atât pentru Tamburella, cât și pentru Ingram, acesta s-ar fi dovedit un refuz costisitor.

Italianul se afla de mai bine de trei ani într-un proces de obținere a vizei 186 – o cale de obținere a rezidenței permanente sponsorizată de angajator. Ingram spune că a așteptat cât de mult a putut legal pentru a notifica autoritățile că nu îl mai angajează pe Tamburella, în speranța că cererea de viză a italianului va fi aprobată înainte ca proprietarul restaurantului să fie obligat legal să-i retragă sponsorizarea. Acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce înseamnă că migrantul temporar ar fi trebuit să reia procesul 186.

Pentru Ingram, era în discuție costul de a face afaceri.

„Aveam o petrecere mare și cheltuiau peste 15.000 de dolari, iar tipul care plătea totul a spus: «Uite, trebuie să iau niște pizza cu șuncă și ananas»”, a spus Ingram.

Comisia pentru Muncă Echitabilă a aflat că Tamburella a recunoscut că aceasta este a treia oară când refuză această comandă, cerându-i în schimb lui Ingram „să verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza”.

Și, deși Ingram a spus că pizza tropicală, care a stârnit controverse, nu a fost prima sa alegere, 17 ani în industria ospitalității și peste un deceniu în care a condus restaurante l-au învățat să „își aleagă bătăliile”.

„Să mă duc să cumpăr o pizza cu șuncă și ananas? Probabil că nu e preferata mea”, a spus el cu tact. „Dar sigur n-o să strâmb din nas la ea. Și, uite, am mai avut pizza cu șuncă și ananas în meniul pentru copii.”

Tamburella a susținut că a fost concediat în urma încălcării Legii privind Munca Echitabilă, concedierea sa fiind motivată parțial de o vătămare corporală suferită după ce a lovit o balustradă metalică, fracturându-și mâna dreaptă în două locuri.

Comisarul FWC, Jennifer Hunt, a respins cererea de protecție generală a lui Tamburella pe motiv că a fost depusă prea târziu și nu îndeplinea criteriile pentru circumstanțe excepționale.

La Costa s-a închis în iulie, odată cu expirarea contractului de închiriere, Ingram invocând costul ridicat al desfășurării afacerilor în Fortitude Valley.

Tamburella a fost contactat pentru comentarii. Acum este angajat la un alt restaurant italian. Ananasul nu apare în meniul acestuia.

Editor : Ș.R.

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