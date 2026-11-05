Concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza. Cazul controversat al unui bucătar-șef italian din Australia

Cu decorul său verde în nuanța spumei de mare și alb, coloanele din cărămidă aparentă și „mâncărurile italiene clasice” servite pe mese din stejar european, restaurantul La Costa a fost prezentat ca o felie elegantă de Italia în inima urbană a Queenslandului, statul însorit al Australiei, scrie The Guardian.

„Vă promitem, nu vă va lua decât o clipă să vă dați seama că nu mai sunteți în Brisbane, ați ajuns pe Riviera Italiană”, se mai arată pe site-ul restaurantului, acum închis.

Dar pentru fostul său bucătar-șef nemulțumit, se pare că un singur moment – ​​sau, mai precis, un singur ingredient – ​​a fost destul pentru a rupe vraja care evoca „splendoarea luxoasă a coastei Italiei” și pentru a-i trimite pe clienți înapoi în cartierul cluburilor de noapte din Fortitude Valley, Queensland.

Ingredientul acela era ananas. Pe o pizza.

O hotărâre a Comisiei pentru Echitate în Muncă, depusă marți, a arătat că Davide Tamburella a fost concediat de la La Costa pe 20 mai, la două săptămâni după ce a fost adus în fața șefului său, Elliot Ingram, „pentru a aborda probleme legate de performanță”.

Printre aceste îngrijorări s-a numărat și refuzul bucătarului italian de a pune ananas pe pizza – pe motiv că acest lucru ar fi „o insultă la adresa culturii sale”.

În statul australian, în care fructul tropical cu țepi este atât de venerat încât în ​​onoarea sa a fost construit un monument gigantic, acest refuz este cel pe care mulți l-ar considera un sacrilegiu. Dar atât pentru Tamburella, cât și pentru Ingram, acesta s-ar fi dovedit un refuz costisitor.

Italianul se afla de mai bine de trei ani într-un proces de obținere a vizei 186 – o cale de obținere a rezidenței permanente sponsorizată de angajator. Ingram spune că a așteptat cât de mult a putut legal pentru a notifica autoritățile că nu îl mai angajează pe Tamburella, în speranța că cererea de viză a italianului va fi aprobată înainte ca proprietarul restaurantului să fie obligat legal să-i retragă sponsorizarea. Acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce înseamnă că migrantul temporar ar fi trebuit să reia procesul 186.

Pentru Ingram, era în discuție costul de a face afaceri.

„Aveam o petrecere mare și cheltuiau peste 15.000 de dolari, iar tipul care plătea totul a spus: «Uite, trebuie să iau niște pizza cu șuncă și ananas»”, a spus Ingram.

Comisia pentru Muncă Echitabilă a aflat că Tamburella a recunoscut că aceasta este a treia oară când refuză această comandă, cerându-i în schimb lui Ingram „să verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza”.

Și, deși Ingram a spus că pizza tropicală, care a stârnit controverse, nu a fost prima sa alegere, 17 ani în industria ospitalității și peste un deceniu în care a condus restaurante l-au învățat să „își aleagă bătăliile”.

„Să mă duc să cumpăr o pizza cu șuncă și ananas? Probabil că nu e preferata mea”, a spus el cu tact. „Dar sigur n-o să strâmb din nas la ea. Și, uite, am mai avut pizza cu șuncă și ananas în meniul pentru copii.”

Tamburella a susținut că a fost concediat în urma încălcării Legii privind Munca Echitabilă, concedierea sa fiind motivată parțial de o vătămare corporală suferită după ce a lovit o balustradă metalică, fracturându-și mâna dreaptă în două locuri.

Comisarul FWC, Jennifer Hunt, a respins cererea de protecție generală a lui Tamburella pe motiv că a fost depusă prea târziu și nu îndeplinea criteriile pentru circumstanțe excepționale.

La Costa s-a închis în iulie, odată cu expirarea contractului de închiriere, Ingram invocând costul ridicat al desfășurării afacerilor în Fortitude Valley.

Tamburella a fost contactat pentru comentarii. Acum este angajat la un alt restaurant italian. Ananasul nu apare în meniul acestuia.

Editor : Ș.R.