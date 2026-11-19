Președintele SUA, Donald Trump, a sosit miercuri în China, înaintea celei mai importante etape a turneului său în Asia: un summit fără precedent cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin. Reuniunea de la Shenzhen adună laolaltă liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii într-un moment marcat de tensiuni legate de Ucraina, Iran, comerț și o intensificare globală a înarmării, notează Reuters.

Iată câteva concluzii ale celei de-a doua zile complete a lui Trump în regiune.

Strângerea de mână cu Putin

O întâlnire a liderilor mondiali implică, în mod inevitabil, numeroase strângeri de mână, dar una dintre ele s-a remarcat în mod deosebit miercuri. Putin s-a apropiat de Trump și i-a întins mâna în fața camerelor de filmat, oferind o demonstrație publică de cordialitate între cei doi lideri, într-un moment în care Rusia rămâne izolată de o mare parte a Occidentului din cauza războiului din Ucraina.

Acest moment i-a oferit lui Putin ocazia de a demonstra că are în continuare acces direct la președintele american și că rămâne un actor important pe scena mondială. În ceea ce-l privește pe Trump, acest lucru a reflectat importanța pe care o acordă relațiilor personale cu alți lideri mondiali.

Scurtul schimb de replici nu a garantat niciun progres politic, dar a creat o atmosferă prietenoasă în perspectiva zilei de joi, când Trump, Putin și Xi urmează să participe la prima întâlnire trilaterală dintre cei trei lideri. De asemenea, Trump s-a întâlnit separat cu Putin.

Agendele liderilor pentru această întâlnire nu coincid în totalitate. Trump dorește să discute despre limitarea armelor nucleare, un subiect pe care Xi ar prefera să-l evite, deoarece țara sa se află într-un proces de înarmare nucleară masivă pentru a ajunge din urmă dominația Statelor Unite și a Rusiei. Trump a mai afirmat că vor fi abordate și subiectele legate de Ucraina și Iran.

În discursul de deschidere de la Forumul Cooperării Economice Asia-Pacific, Putin a criticat sancțiunile occidentale impuse ca urmare a războiului purtat de Rusia în Ucraina, în timp ce Xi a criticat tarifele vamale impuse de SUA, pledând pentru „un comerț liber și deschis”.

Un președinte în centrul atenției

Trump are un fel al lui de a face ca până și o sosire obișnuită să pară diferită de cele ale celorlalți lideri mondiali.

Pe măsură ce liderii intrau la banchetul summitului APEC, majoritatea treceau pe lângă un ansamblu de muzică clasică format din opt membri și o mulțime de jurnaliști, fără să le acorde mai mult decât un semn din cap sau o privire în trecere.

Trump a adoptat o abordare diferită. În timp ce orchestra interpreta „America the Beautiful”, el a făcut o pauză de aproximativ 10 secunde, părând să se lase cuprins de muzică, înainte de a se întoarce direct spre jurnaliști și de a se îndrepta spre camere. A rămas în acea poziție, oferind fotografilor un portret frontal care s-a remarcat în comparație cu sosirile mai discrete ale celorlalți.

A fost un moment modest, dar tipic pentru Trump. De multă vreme, el îmbrățișează fastul funcției prezidențiale, savurând survolurile avioanelor militare, saluturile militare precise și dansurile elaborate de bun venit — toate avându-l pe el în centrul atenției.

Pui prăjit

Pasiunea liderului de la Casa Albă pentru fast-food este bine cunoscută. Una dintre cele mai memorabile fotografii din campania sa prezidențială câștigătoare din 2024 îl înfățișează purtând un șorț și pregătind cartofi prăjiți la un restaurant McDonald's.

Miercuri, președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., a anunțat în cadrul unei reuniuni a liderilor asiatici de la Manila că a comandat pui prăjit de la renumitul lanț filipinez Jollibee pentru Trump și delegația sa, ca gustare de seară.

Marcos s-a lăudat că Jollibee este atât de popular încât „suntem foarte mândri să spunem că am depășit KFC în Statele Unite în ceea ce privește popularitatea”.

„Oh, wow, fantastic”, a spus Trump, care este cunoscut pentru faptul că se înfruptă din gălețile cu pui prăjit ale lanțului american.

Nu era clar dacă a mâncat ceva din comanda de la Jollibee.

Vizita la Manila și o reîntâlnire

Vizita lui Trump la Manila a inclus o reîntâlnire cu Imelda Marcos, fosta primă-doamnă în vârstă de 97 de ani, al cărei soț, Ferdinand Marcos, a condus Filipinele timp de 21 de ani înainte de a fi îndepărtat de la putere în 1986. Vasta sa colecție de bijuterii și cele peste 1.000 de perechi de pantofi au devenit un simbol al exceselor familiei sale pe durata regimului său autocratic.

Acum, familia Marcos s-a întors la putere, fiul ei, cunoscut pe scară largă sub numele de Bongbong, ocupând funcția de președinte.

Așezată într-un scaun cu rotile, Imelda Marcos i-a trimis lui Trump un sărut în timpul scurtei lor întâlniri, moment surprins într-un videoclip postat pe rețelele sociale de către un consilier al Casei Albe. „Distrează-te, bine?”, i-a spus Trump.

Cei doi se cunosc de zeci de ani. Trump a făcut cunoștință cu fosta primă-doamnă la o petrecere din New York, pe vremea când era un dezvoltator imobiliar în ascensiune, și a evocat relația sa de lungă durată cu familia încă de la începutul călătoriei.

„Nu vreau să-mi dezvălui vârsta, dar i-am cunoscut foarte bine pe părinții tăi, și erau niște oameni minunați”, i-a spus Trump lui Marcos Jr. într-un discurs ținut marți seara. „Cred în genetică, iar ei au făcut o treabă bună. Ai o genetică foarte bună. Îți pot spune asta”.

Acorduri

Trump a profitat în repetate rânduri de călătoria sa în Asia pentru a-și proclama victoriile economice, un mesaj important pentru un președinte ale cărui politici tarifare au fost criticate pe plan intern din cauza efectului lor asupra prețurilor și al cărui Partid Republican a suferit pierderi majore în alegerile intermediare din noiembrie.

Dornic să demonstreze că face progrese, Trump a anunțat de două ori în timpul călătoriei ceea ce a prezentat drept progrese semnificative în domeniul comerțului, cu Thailanda și Filipine.

„Este o victorie incredibilă”, a declarat Trump referindu-se la acordul cu Thailanda. Detaliile nu sunt însă încă pe deplin clarificate.

Într-o declarație a Casei Albe privind acordul cu Thailanda, s-a precizat că cele două guverne au ajuns la o „concluzie substanțială” și că acum se vor desfășura lucrările finale în vederea încheierii acordului. Trump a afirmat că, în cadrul acordului în derulare, Thailanda va elimina toate tarifele vamale aplicate exporturilor americane și va înlătura barierele netarifare semnificative.

Trump a calificat acordul cu Filipine drept o înțelegere istorică care ar aduce beneficii fermierilor americani și sectorului energetic, deși nu a oferit detalii concrete, cifre sau un calendar. Manila a declarat că cele două țări au ajuns doar la o înțelegere preliminară privind cooperarea economică.

Priorități diferite

În ciuda așteptărilor mari care precedă summitul tripartit de joi, speranțele privind o realizare majoră sunt reduse. Trump, Xi și Putin vin la masa negocierilor cu priorități diferite. Liderul chinez dorește să se concentreze, în general, asupra păcii mondiale, Putin caută o cale de ieșire din războiul din Ucraina în condiții favorabile, iar Trump ar dori să limiteze armele nucleare.

Se preconizează că întâlnirea va fi extrem de bine organizată, cu acces strict controlat. Însă, la o reuniune de o asemenea amploare, există un anumit grad de imprevizibilitate în ceea ce privește reacțiile lui Trump în fața camerelor de filmat.

Liderii ucraineni și europeni sunt îngrijorați că Trump ar putea încerca să încheie un acord cu Putin în privința Ucrainei. Taiwanul este îngrijorat de orice mișcare a liderilor care ar putea încuraja China să exercite o presiune și mai mare asupra insulei autonome.

Summitul ar putea fi bine planificat. Trump, însă, nu este întotdeauna așa.

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Editor : A.M.G.