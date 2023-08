Martina Sanchez-Wilson a fost încoronată câștigătoare la categoria adulți a competiției de îmbrățișat copaci din Scoția. Neobișnuitul concurs este la a doua ediție și se organizează în asociere cu Campionatul Mondial de Îmbrățișat Copaci ce se desfăsoară anual în Finlanda, notează BBC.

Pandemia de Covid a adus multe schimbări în felul în care oamenii se raportează la viață și natură. După o perioadă lungă de restricții, oamenii s-au bucurat de reîntoarcerea în natură și au îmbrățișat-o, iată, nu doar la figurat. Prima ediție a campionatului de îmbrățișat copaci din Finlanda s-a născut în localitatea Levi din Laponia, unde o familie a vrut să își salveze pădurea și să o transforme într-un spațiu sigur pentru oameni. Acum, competiția a ajuns pe pagina visitfinland.com, locul unde afli tot ce e mai interesant de văzut și de făcut în această țară.

Campionatul din Scoția este la a doua ediție, iar anul acesta a adunat 18 concurenți care au îmbrățisat copacii din Highlands pentru a lua acasă coroana.

Evenimentul este desfășurat în asociere cu Campionatele Mondiale de Îmbrățișare a Copacilor, organizate anual în Finlanda, care a început ca o modalitate de a încuraja oamenii în timpul pandemiei de Covid și de a ameliora stresul în păduri.

Martina Sanchez-Wilson, din Patagonia, a fost încoronată câștigătoare la categoria adulți, iar premiul Young Scottish Tree Hugging Champion 2023 i-a revenit lui Lucas Villegas.

Julie Yarroll, participantă la concursul de îmbrățișat copaci din Scoția Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Concursul este alcătuit din trei categorii; îmbrățișare rapidă, dăruire și stil liber.

Runda de viteză cere concurenților să îmbrățișeze cât mai mulți copaci posibil, timp de minim cinci secunde, într-un minut.

În runda de dăruire, concurenții trebuie să arate dragoste și respect față de un anumit arbore. O concurentă din concursul din acest an a ales să dedice o versiune a piesei „You are my sunshine”, copacului ales.

Și, în cele din urmă, runda de freestyle premiază participantul cu cea mai creativă îmbrățișare, care este deschisă interpretării proprii a participantului.

Concurenții au luat parte la toate cele trei probe și scorurile lor au fost combinate.

Evenimentul își propune să crească gradul de conștientizare a naturii în comunitatea locală și globală și să promoveze beneficiile arborilor pentru sănătate.

De asemenea, își propune să aducă laolaltă oameni cu gânduri similare pentru o experiență comună și să crească aprecierea naturii.

Organizatorul concursului din Scoția, Hugh Asher, a declarat: „Am fost încântați de prezența la campionat și de distanța pe care au parcurs-o unii oameni să ajungă aici, care a fost impresionantă.

El a adăugat: „Plăcerea pe care participanții le-au adus-o spectatorilor a fost genială – așa cum a spus un spectator: „A fost grozav și aproape uiți cât de prostesc este”.

Cel de-al patrulea Campionat Mondial TreeHugging din 2023 (#TreeHugging2023) va avea loc sâmbătă, 19 august, în localitatea Levi, Finlanda.

