Condamnare definitivă pentru tânăra care și-a convins prin mesaje iubitul să se sinucidă

Michelle Carter, tânăra care și-a convins iubitul să se sinucidă, în 2014, a fost condamnată definitiv la închisoare și va petrece 15 luni în spatele gratiilor, scrie CNN.

Carter a fost condamnată prima dată în iunie 2017, pentru omor involuntar, după ce judecătorii au ajuns la concluzia că mesajele pe care fata i le-a trimis iubitului ei l-au făcut pe acesta să își pună capăt zilelor. Ea a fost condamnată la 15 luni de închisoare, însă a rămas în libertate cât timp a contestat decizia instanței.

Michelle Carter avea 17 ani când Conrad Roy, iubitul ei în vârstă de 18 ani, s-a sinucis. Cazul deschis contra tinerei a fost centrat în jurul mesajelor pe care aceasta le-a schimbat cu Roy înainte ca acesta să se urce în mașina sa și să moară intoxicat cu monoxid de carbon.

Procurorii au arătat că tânăra a ascultat la telefon cum iubitul ei a murit și nu i-a alertat pe părinții acestuia sau autoritățile. Cei doi au avut o relație la distanță timp de doi ani și comunicau cel mai des prin mesaje și apeluri telefonice.

Adolescentul era deja în depresie din cauza divorțului părinților lui, iar judecătorii au stabilit că mesajele pe care i le-a trimis Michelle Carter l-au împins să se sinucidă, după ce tânăra l-a încurajat și a insistat ca el să își pună capăt zilelor.

Schimbul de mesaje dintre cei doi a fost publicat de Boston 25 News și arată cum Michelle Carter l-a întrebat în repetate rânduri pe iubitul ei de ce nu s-a sinucis încă și a fost insistentă în afirmațiile ei.

Conrad Roy: Scuze că nu am răspuns, am adormit.

Michelle Carter: E în regulă. De ce nu ai făcut-o încă?

Conrad Roy: Pentru că sunt la pământ.

Michelle Carter: Despre ce vorbești?

Conrad Roy: Despre ce e în capul meu.

Michelle Carter: Nu te mai gândi la asta. Trebuie doar să o faci. Ai spus că ai de gând să o faci, nu înțeleg ce îți ia atât.

Conrad Roy: Nici eu nu înțeleg, nu știu.

Michelle Carter: Deci presupun că nu ai de gând să o faci. Sunt confuză, ai spus că ești pregătit și erai atât de hotărât.

Conrad Roy: O să o fac până la urmă. Nu știu ce mai aștept, am totul pregătit.

Michelle Carter: Nu, nu ești tu însuți. Tot spui că o să o faci, apoi amâni ca întotdeauna. Mereu va fi așa dacă nu faci ceva în legătură cu asta. Faci ca totul să fie mai greu pentru toți dacă amâni, trebuie doar să o faco. Vrei să o faci acum?

Conrad Roy: Mă întorc la somn. Vorbim mâine.

Michelle Carter: Dacă nu o faci acum, nu o să o mai faci niciodată. Nu? E mai bine acum, toată lumea doarme. Du-te undeva în mașina ta. Și nu o să te vadă nimeni, e prea târziu. Spui că o să o faci mâine, dar probabil nu o să o faci.

Mesajele au continuat pe parcursul mai multor ore, timp în care Carter a insistat și și-a presat iubitul să își pună capăt zilelor.

