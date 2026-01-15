Conectarea Azerbaidjanului, protejarea Armeniei: jocul discret al lui Trump în Caucaz marginalizează Rusia: „Realizare pozitivă”

Casa Albă poate că a organizat strângeri de mână vara trecută, dar în spatele zâmbetelor, Washingtonul a elaborat în liniște un plan pentru Caucazul de Sud care transformă diplomația în oțel, drumuri și pârghii reale – un plan pentru remodelarea regiunii, relatează Kyiv Post.

Marți, secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul armean de externe Ararat Mirzoyan au prezentat Cadrul de implementare pentru Traseul Trump pentru pace și prosperitate internațională (TRIPP).

Documentul complex, dar important, transformă angajamentele de pace asumate de Casa Albă în luna august a anului trecut în ceva mult mai tangibil: căi ferate, drumuri, surse de venituri și o arteră de tranzit susținută de SUA care traversează teritoriul Armeniei.

Cadrul pune în aplicare Declarația comună Armenia-Azerbaidjan-SUA din 8 august 2025, stabilind modul în care tranzitul multimodal fără obstacole ar conecta Azerbaidjanul de Naxcivan, păstrând în același timp pe deplin suveranitatea, jurisdicția și controlul frontierelor Armeniei.

În termeni practici, TRIPP ar introduce Armenia în „Coridorul de Mijloc” transcaspic, care leagă Asia Centrală și Marea Caspică de Europa – și ar face acest lucru cu capital american, supraveghere și interese comerciale integrate.

O companie de dezvoltare controlată de SUA, autoritatea de reglementare armeană și garanții explicite privind integritatea teritorială constituie coloana vertebrală a proiectului.

Această arhitectură este importantă. Pentru Washington, TRIPP extinde rutele comerciale și lanțurile de aprovizionare. Pentru Erevan, aceasta oferă investiții, locuri de muncă și pârghii. Iar pentru regiune, aceasta redefinește conectivitatea ca un mecanism de pace, mai degrabă decât o concesie cu sumă zero.

„Nici Rusia, nici Iranul nu sunt menționate”

Richard Kauzlarich, fost ambasador al SUA în Azerbaidjan, consideră că acest acord este „o veste bună pentru toți cei preocupați de pacea în Caucazul de Sud”, tocmai pentru că trece de la aspirații la punerea în aplicare.

Marți, într-un interviu acordat sursei citate, el a remarcat că, deși acordul este formal bilateral între Washington și Erevan, acesta creează în mod necesar o legătură de transport între Naxcivan și restul Azerbaidjanului, sugerând o colaborare în culise cu Baku.

La fel de surprinzător, a afirmat Kauzlarich, este faptul că în document nu apare nici Rusia, nici Iranul.

„Nici Rusia, nici Iranul nu sunt menționate”, a observat el – o omisiune notabilă, având în vedere instabilitatea din Teheran și tensiunile crescânde dintre SUA și Rusia.

În opinia lui Kauzlarich, TRIPP semnalează un rol pe termen lung al SUA în regiune, îmbunătățește perspectivele normalizării relațiilor dintre Turcia și Armenia și schimbă în mod discret echilibrul regional.

De asemenea, aceasta reia o veche dezbatere la Washington.

Kauzlarich susține că administrația ar trebui să colaboreze acum cu Congresul pentru a abroga secțiunea 907 din Freedom Support Act, care restricționează asistența acordată de SUA Azerbaidjanului – o măsură care ar alinia mai bine legislația americană la noua realitate în materie de conectivitate.

Pentru Andrew D'Anieri, de la Centrul Eurasia al Consiliului Atlanticului, importanța cadrului este greu de supraestimat – mai ales în acest moment.

Într-un interviu acordat sursei citate, el a descris TRIPP ca fiind „probabil cea mai clară realizare pozitivă în politica externă a celei de-a doua administrații Trump”, tocmai pentru că echilibrează priorități concurente: conectarea Azerbaidjanului cu Nakhchivan, protejând în mod explicit suveranitatea Armeniei, consolidarea Coridorului de Mijloc și oferind companiilor americane și guvernului SUA un interes financiar în succesul acestuia.

La fel de important, a mai susținut D'Anieri, este ceea ce face TRIPP din punct de vedere geopolitic.

Prin extinderea infrastructurii și a opțiunilor economice atât pentru Armenia, cât și pentru Azerbaidjan, reduce vulnerabilitatea acestora la presiunile exercitate de Moscova și Teheran – influență pe care aceste capitale o exercită de mult timp prin intermediul punctelor de control și al dependenței.

Citește și: Azerbaidjanul începe livrările de combustibil către Armenia pe calea ferată. Primul export din ultimele decenii

Alegeri și securitate

Această schimbare survine într-un moment delicat pentru Armenia. Alegerile parlamentare se apropie, iar Rusia nu a ezitat să recurgă la interferențe politice pentru a-și proteja influența în spațiul post-sovietic.

D'Anieri se așteaptă ca Moscova să încerce să submineze TRIPP, posibil prin influențarea votului Armeniei.

Dar el consideră că acordul reprezintă și o contrapondere: un angajament mai profund al SUA, o creștere economică reală și câștiguri vizibile în materie de conectivitate ar putea consolida poziția prim-ministrului Nikol Pașinian la urne.

Următorii pași vor fi critici. D'Anieri a indicat accelerarea normalizării relațiilor dintre Turcia și Armenia, în coordonare cu Washingtonul, ca fiind cea mai rapidă cale de a debloca întregul potențial comercial al TRIPP – și, eventual, de a da un impuls acordului de pace încă incomplet dintre Armenia și Azerbaidjan.

TRIPP nu este un tratat și nu impune obligații juridice obligatorii.

Dar este ceva mai rar în Caucazul de Sud: un plan detaliat, finanțat, orientat spre suveranitate, care leagă pacea de profit și integrează SUA direct în viitorul economic al regiunii.

Într-o parte a lumii în care influența se exercită de obicei prin intermediul trupelor, conductelor sau ultimatumurilor, administrația Trump mizează pe cu totul altceva – șine de oțel, software vamal și o rută comercială care redesenază în liniște harta.

Dacă va rezista depinde mai puțin de oțel și software și mai mult de politică – mai ales în anul electoral din Erevan și la Moscova, unde expansiunea discretă a Washingtonului în Caucazul de Sud nu va trece neobservată.

Citește și:

Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră”

Editor : A.M.G.